Exclusiv. Atac devastator la șefii Rapidului în anul Centenarului. „Unul vinde iluzii, Iosefini e mic copil, iar celălalt e o săgeată uitată a lui Tudorache”. Video

Fostul patron de la Poli Timişoara, Marian Iancu, a lansat un atac devastator la adresa finanţatorilor de la Rapid, Victor Angelescu şi Dan Şucu. , ultimul succes fiind obţinut pe 1 martie, 2-1 cu FC Botoşani.

Atac devastator la șefii Rapidului în anul Centenarului. „Unul vinde iluzii, Iosefini e mic copil!”

Marian Iancu a declarat la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici că le-a vândut iluzii fanilor rapidişti, în timp Victor Angelescu nu este altceva decât o săgeată trimisă de fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache:

“Iosefini e la grupa mică la câte iluzii ne-au vândut ăştia. Nu s-a simţit nimic în Anul Centenarului şi nici infuzia de capital. Cine ştie fotbal a înţeles din timp subţirimea lotului. Adrian Mutu nu are ce face.

Echipa a funcţionat la maximum, nu are nicio resursă inepuizată. A fost turată la maximum de tribune. Vor rata toate obiectivele. Iosefini este Şucu, vânzătorul de iluzii, zeci de milioane investite, trăiesc din ce au luat pe Ilie.

“Victor Angelescu este o săgeată uitată de domnul Tudorache”

Victor Angelescu este o săgeată uitată de domnul Tudorache. Uşor-uşor, din nefericire am avut dreptate. Este o echipă de adunătură. Mulţi refuzaţi de alte echipe. Ca şi Dugandzic. El nu a avut loc la CFR Cluj, contracandidata la titlu.

Astăzi, probatoriul este clar. Vânzare de iluzii. Vânare de vânt. În ani creşte lemnul, pe care îl foloseşte în industria lui. În fotbal nu ai timp de aşa ceva. În Anul Centenarului ar trebui să atingă măcar un obiectiv.

“Primul semn a fost vânzarea lui Rareş Ilie. Nici Gigi Becali nu face aşa ceva”

Primul semn a fost vânzarea lui Rareş Ilie. Nici Gigi Becali nu face aşa ceva. Măcar de la dânsul ar trebui să ia bucata asta. Are o pernă şi o vinde la momentul potrivit. Ia-ţi nişte oameni aproape din fotbalul românesc.

CFR Cluj l-a adus pe Balaj, Gigi îi are pe Stoica şi Argăseală. Chiar şi Rotaru investeşte la Craiova. Când cumperi cu bani, iei calitate. Treaba asta corporatistă nu ţine în fotbal. Tribuna nu are răbdare.

“În Giuleşti, galeria are mereu dreptate. La modul general”

Mai trebuie să alimentezi şi orgoliul azi. Ei nu văd speranţă. Unde e speranţa? Vorbe? În Giuleşti, galeria are mereu dreptate. La modul general. E un by-pass care se declanşează în moment de criză.

Cine să dea gol? Dugandzic? Eu l-am criticat şi când dădea goluri. Când am mers la Timişoara, am luat echipa de pe locul 2. Am dat milioane şi am adus jucătorii de la FC Naţional. Trebuia să se simtă că am venit”, a spus Marian Iancu la FANATIK SUPERLIGA.

