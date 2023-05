Exclusiv. Bănel Nicoliță, euforic după victoria FCSB din Bănie: “Asta înseamnă o echipă mare!”. Savuros despre ratarea lui Ivan: “Nici la mine la Făurei n-am văzut”. Video

FCSB , după victoria cu Universitatea Craiova, scor 2-1 pe Stadionul „Ion Oblemenco” în etapa a 6-a. Bănel Nicoliță, fostul fotbalist al roș-albaștrilor, a sărbătorit triumful favoriților săi în direct la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Bănel Nicoliță, savuros după victoria FCSB din Bănie: „Asta înseamnă forță, tată!”

Golurile FCSB-ului au fost marcate de Andrea Compagno și Deian Sorescu, în timp ce pentru Universitatea Craiova a punctat Elvir Koljic din lovitură de la 11 metri. Tot de la punctul cu var a șutat și Andrei Ivan, însă .

FCSB s-a apropiat la trei puncte de liderul Farul cu patru etape rămase până la final, însă echipa antrenată de Elias Charalambous ar putea fi depășită de CFR Cluj dacă obține victoria cu Rapid în meciul care închide etapa cu numărul 6.

„Bravo, Steaua! Am intrat din nou tăticule în cărți. Asta înseamnă forță, tată. Am venit la trei puncte și sperăm în continuare la câștigarea campionatului. (n.r. către Robert Niță) Diseară să ne scoți și nouă un rezultat bun. Până acum am plâns, de-acum încolo o să râd”, a fost declarația savuroasă a lui Bănel Nicoliță, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Reacția lui Bănel Nicoliță după ratarea lui Andrei Ivan din penalty: „Nici la Făurei nu am văzut așa ceva”

Pentru FCSB urmează duelul de pe teren propriu cu Sepsi Sf. Gheorghe, duminică, 8 mai, de la ora 21:00. Bănel Nicoliță a recunoscut superioritatea oltenilor, însă a precizat că detaliile au făcut ca FCSB să iasă învingătoare. Fostul fotbalist a comentat savuros ratarea lui Andrei Ivan care a trimis pe lângă poartă din penalty.

„Asta înseamnă Steaua. Și alții ne strică nouă sărbătorile. N-am meritat să câștigăm, dar asta înseamnă o echipă mare. Chiar dacă am suferit foarte mult în cele 90 de minute până la urmă lucrurile mici au făcut diferența aseară. Experiența și meciul s-a jucat atunci când Ivan a ratat 11 metri.

Am făcut 2-0 și s-a terminat meciul. (n.r. ratarea lui Andrei Ivan) Sincer, nici la mine, la țară, la Făurei nu am văzut așa ceva. Îl respect foarte mult pe Andrei Ivan, dar n-am văzut un jucător să bată în halul ăsta penalty. Cred că emoțiile”, a mai spus Bănel Nicoliță, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Ștefan Târnovanu l-a bruiat pe Andrei Ivan la penalty-ul ratat: „Am încercat să îl scot din mână”

Ștefan Târnovanu a fost omul meciului pentru FCSB. Portarul roș-albaștrilor a avut mai multe parade excepționale, care în final, s-au dovedit a fi decisive pentru câștigarea partidei. Fotbalistul de 22 de ani a explicat ce s-a întâmplat la faza penalty-ului ratat de Andrei Ivan.

“O seară frumoasă, în care am luat cele trei puncte. Mă bucur că ne-am apropiat de Farul Constanţa. Mai avem patru meciuri, trebuie să le jucăm la fel. L-am aşteptat pe Ivan să bată ca anul trecut pe Arena Naţională, tare şi pe mijloc. A alunecat, asta e. Am încercat să îl scot puţin din mână.

Nu ştiu dacă ăsta este motivul pentru care a alunecat, dar asta e. La Koljic am încercat să mai treacă puţin timpul. Mă bucur că s-a terminat aşa. Suntem peste CFR Cluj până mâine când va juca.

Sunt trei puncte, noi dacă vom câştiga toate meciurile şi Farul se mai încurcă încă o dată, putem câştiga titlul. Avem o echipă frumoasă, ne-am şi maturizat puţin. Avem şi noi tinerii noştrii foarte talentaţi, sper să câştigăm tot”, a declarat Ștefan Târnovanu.

