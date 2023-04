Elvir Koljic, indulgent după ratarea lamentabilă a lui Andrei Ivan din Universitatea Craiova – FCSB 1-2: „Dacă voia să-l bată și pe al doilea, îl lăsam”

, în etapa a șasea din play-off-ul din SuperLiga, după un meci în care .

Elvir Koljic, după ce a ratat penalty în Universitatea Craiova – FCSB 1-2: „Rămâne să bată primul penalty”

Însă oltenii au mai primit un penalty pe final, iar Koljic l-a transformat. Atacantul bosniac susține însă că l-ar fi lăsat pe Ivan să-l bată și pe acesta, în ciuda ratării rar văzute pe care a avut-o colegul său mai devreme.

ADVERTISEMENT

„E greu, cred că am meritat să luăm 3 puncte, am avut multe ocazii, dar nu am reușit să marcăm mai mult. Cred că ei, din două ocazii, au marcat două goluri.

Nu regret (n.r.: că nu a bătut tot el și primul penalty), Ivan rămâne să bată primul penalty. Dacă voia să-l bată și pe al doilea, îl lăsam normal. Da, nu a vrut, mi-a dat mie mingea, am marcat, dar din păcate, nu am reușit să câștigăm.

ADVERTISEMENT

Presiune? Asta e loterie, cum se zice. Eu mă bucur că am reușit să dau gol și Ivan rămâne cel care bate primul. Ăsta e fotbalul, dacă Ivan dădea gol, mă bucuram pentru el, pentru echipă”, a declarat Elvir Koljic, după Universitatea Craiova – FCSB 1-2.

Andrei Ivan, în lacrimi după ce FCSB a marcat golul al doilea

Andrei Ivan, omul care a ranat penalty la 0-1 în U Craiova – FCSB a fost compătimit de Viorel Moldovan. Căpitanul alb-albaștrilor a izbucnit în lacrimi după ce s-a făcut de râs pe „Ion Oblemenco”.

ADVERTISEMENT

„Nu trebuie să joci fotbal ca să câştigi, trebuie să nu joci fotbal ca să câştigi, ceea ce a făcut FCSB. Cu Rapid, au avut o multitudine de ocazii, au ratat din toate direcţiile, azi au avut două şuturi pe poartă, două goluri.

Există această lege a compensaţiei. Iar mă întorc la meciul cu Rapid, au avut multe ocazii, nu au reuşit să înscrie, azi au fost pragmatici.

ADVERTISEMENT

Nu trebuie să joci fotbal ca să câştigi, trebuie să nu joci fotbal ca să câştigi, ceea ce a făcut FCSB. Cu Rapid, au avut o multitudine de ocazii, au ratat din toate direcţiile, azi au avut două şuturi pe poartă, două goluri.

ADVERTISEMENT

Există această lege a compensaţiei. Iar mă întorc la meciul cu Rapid, au avut multe ocazii, nu au reuşit să înscrie, azi au fost pragmatici.

În prima repriză, echipele au încercart să se anihileze reciproc, multe întreruperi, multe faulturi. Dar pe finaul reprizei, hop, vine golul. Nu am înţeles mare lucru din ce s-a întâmplat acolo (n.r. la penalty-ul ratat de Ivan), au stat mult până s-a bătut, poate s-a ‘răcit’.

Chiar spuneam la un moment dat că s-ar putea să rateze, avea şi o faţă crispată, a lovit foarte prost mingea, a ‘omorât-o’. Se întâmplă. E greu de înţeles. Şi mie mi-e greu să explic. Era crispat, nu îmi dădea încredere că va înscrie”, a declarat Viorel Moldovan, conform