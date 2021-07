Exclusiv. Băiatul ”bătut” de Băsescu la un miting a ajuns în fața judecătorilor! Ce a pățit Bogdan Istrățoiu

Campania electorală din 2009 a fost una extrem de agitată, terminată în consecință, tot cu scandal, după ce președintele în exercițiu, Traian Băsescu, a reușit să se impună în fața lui Mircea Geoană, dat câștigător la urne după exit-poll-uri.

Cu doar câteva zile înainte de desfășurarea turului doi de scrutin, în care rivali erau Băsescu și Geoană, candidatul PSD fiind favorit clar, în spațiul public a apărut o filmare bombă. Pe caseta realizată la un miting PDL desfășurat în 2004 se observa cum Traian Băsescu parcă îl lovește pe un puști aflat în primele rânduri, deranjat de ceva ce spusese băiatul.

Bogdan era în Italia când s-a declanșat scandalul cu caseta

Evident, scandalul iscat a fost unul uriaș, doar că președintele Băsescu a știut să-și joace cartea, victimizându-se și acuzând o conspirație a mogulilor media Dinu Patriciu, Sorin Ovidiu Vântu și Dan Voiculescu, toți adversari declarați ai demnitarului. Paradoxal, , președintele în exercițiu reușind să mai prindă un mandat de la Cotroceni în fața lui Mircea Geoană.

Chestionat pe tema filmării respective, Băsescu – care inițial s-a încurcat în explicații – a jurat ulterior cu mâna pe Biblie, declarând următoarele: ”Nu l-am lovit nici în plex, nici cu pumnul în față!”. De altfel, discursul lui Băsescu s-a construit pe ideea că respectiva filmare este regizată de dușmanii săi politici.

Mai mult, pe 1 decembrie 2009, preşedintele Traian Băsescu a solicitat Institutului Naţional de Expertize Criminalistice (INEC) un aviz de specialitate prin care să se stabilească dacă filmul conţine urme de intervenţie tehnică.

Două zile mai târziu, INEC anunţa că a transmis Administraţiei Prezidenţiale rezultatul verificărilor. Tot atunci, Traian Băsescu declara că, potrivit INEC, înregistrarea de la Ploieşti conţine elemente de editare computerizată, nu e autentică şi nici nu reprezintă o copie realizată cu acurateţe a unei înregistrări autentice.

Bogdan Istrățoiu a cochetat cu moda și cu lumea filmului

La momentul apariției casetei cu el și Traian Băsescu în rolurile principale, în noiembrie 2009, Bogdan Istrățoiu avea 15 ani și era stabilit deja, de ceva vreme, în Italia. Bogdan și mama lui, Silvia, locuiau atunci într-un orașel din Lombardia, încercând să ducă o existență discretă.

Anii următori l-au prins pe Bogdan Istrățoiu la studii, prilej cu care a absolvit liceul din Zogno, dar și în căutarea unui job stabil, în lumea modei sau în cinematografie, pentru întreținea familiei pe care zicea că și-o întemeiase printre străini.

”Am făcut un curs de cinema prin care am prezentat la un festival internațional de cultură și film scurtmetrajul La brama e la fame del intervallo, din care fac parte și eu. Oricum, mi-aș dori să iau o pauză și să mă ocup de familia mea de aici, dar depinde de agențiile cu care voi colabora. Vreau să mă ocup de familie, mai ales că acum sunt cel mai fericit tătic din lume, am o fetiță superbă de două luni și jumătate pe nume Emma Issabel Alejandra Istrățoiu”, a povestit Istrățoiu în 2015, pentru presa prahoveană.

Pe plan personal, , dar și dorința de a construi cândva cămine de bătrâni sau orfelinate. Și, cel mai important aspect, tânărul ajuns azi la 27 de ani nu mai vrea absolut deloc să fie asociat cu scandalul monumental care l-a adus în atenția marelui public.

Băiatul ”bătut” de Băsescu a ajuns în fața judecătorilor. Care a fost motivul

Originar din Drajna (județul Prahova), Bogdan a revenit periodic în țară, unde și-a petrecut de multe ori vacanțele. Din păcate pentru băiatul ”bătut” de Băsescu, în ultimii ani acesta a avut și o intersecție nefericită cu legea pe meleagurile autohtone.

Astfel, după ce Bogdan fusese amendat pentru faptul că îi expirase cartea de identitate, Judecătoria Vălenii de Munte a decis să îi schimbe încadrarea, înlocuind amenda primită de tânăr cu pedeapsa de ”muncă în folosul comunității”.

”Solutia pe scurt: Admite cererea. Obliga intimatul sa presteze 8 ore cu titlu de activitate in folosul comunitatii, la sediul Primariei Drajna potrivit hotararii consiliului local privind domeniile serviciilor publice si locurile in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii, ţinând seama de aptitudinile sale fizice şi psihice, precum şi de nivelul pregătirii profesionale, incepand cu data ramanerii definitive a prezentei hotarari”, așa suna hotărârea judecătorilor în cazul lui Bogdan Istrățoiu.

”Bogdan Istrățoiu a primit amendă pentru că nu își schimbase cartea de identitate, deși documentul expirase de ceva vreme. El s-a încadrat în procedura standard, adică dacă nu răspunzi solicitărilor primite acasă de la primărie, ești pasibil de amendă. Amenda de 80 de lei a fost achitată până la urmă, așa că nu a mai fost cazul ca persoana respectivă să presteze cele 8 ore de muncă în folosul comunității, decise de judecători”, au declarat pentru FANATIK persoane autorizate din cadrul primăriei din Drajna.