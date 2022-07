Exclusiv. Ce face Rona Hartner de Ziua Franței: „Ne-am închinat să nu intre țara în război”

Rona Hartner are un succes uluitor nu doar în România, ci și în Franța. Cântăreața are dublă cetățenie și, an de an, pe 14 iulie cinstește ziua țării în care s-a stabilit de ceva vreme.

Rona Hartner s-a rugat pentru pace de Ziua Franței

Rona se află pe , acolo unde va avea de susținut și un spectacol de Ziua Franței. Până la concert, însă, vedeta a spus că va urmări parada care se organizează an de an.

Aceasta a făcut și un gest aparte chiar de dimineață. A mers la o catedrală din Toulon, orașul unde se află, la câțiva kilometri distanță de Marsilia, pentru a se ruga ca Franța să nu intre în război.

„Mă bucur foarte mult de Ziua Franței, ca în fiecare an. Aici, pe Coasta de Azur, este o paradă frumoasă, va fi o paradă cu avioane.

Am fost de dimineață cu un grup de oameni să ne închinăm la o catedrală de aici din Toulon. Ne-am închinat să nu intre țara în război. Asta e principala preocupare a francezilor în aceste zile. Francezii nu vor să se implice în război. Ne-am rugat pentru pace”, a declarat Rona Hartner pentru FANATIK.

Croissantul, vedeta gastronomiei de 14 iulie

și cum se distrează francezii, spre deosebire de români, dar și ce se mănâncă cu această zi specială. Cântăreața spune că toate magazinele cu mâncare sunt închise astăzi, așa că una dintre tradiții este ca francezii să gătească acasă.

Croissantul se numără printre produsele de patiserie vedetă de Ziua Franței, căci turiștii îl regăsesc peste tot. De asemenea, francezii închină o cupă de șampanie la miezul nopții, când are loc focul de artificii.

Întrebată ce a impresionat-o cel mai mult de când este în Franța și care e diferența între români și francezi, Rona a avut un punct de vedere destul de ferm. Cântăreața susține că românii au foarte multe lucruri de învățat de la francezi.

„României îi lipsește doza de patriotism pe care o văd în Franța”

Cel mai important, în opinia ei, este să reușim să ne prezervăm istoria și cultura. Rona este impresionată de faptul că în Franța încă există case construite în secolele XII-XIII, oamenii nefiind ”virusați” de tentația construcțiilor ultramoderne.

„Cred că noi ca români trebuie să ne prezervăm istoria. Francezii se închină la fiecare petricică veche, pentru că știu că au fost acolo. Aici există case din secolul XII, nu există foarte multe locuințe ultramoderne. Au foarte mare grijă să le păstreze pe cele care spun ceva despre istoria locului.

Noi suntem un popor cu istorie. România are multe lucruri de oferit. Poate că îi lipsește doza de patriotism pe care o văd în Franța. Aici se mai simte spiritul revoluționar. Din păcate, noi ca români suntem numai pe imitații, în loc să prezervăm ce avem”, este reflecția făcută de Rona Hartner cu ocazia Zilei Franței.

Artista ne-a mai spus că îi este dor de România și că va veni în țară cel mai probabil în august sau septembrie. Cântăreața abia așteaptă să încânte din nou publicul de aici, după ce l-a cucerit definitiv pe cel din sudul Franței.