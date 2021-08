Exclusiv. Ce mai face Argentin Todea, salvatorul din Apuseni! ”Câștig 1200 de euro pe lună!”

Pe 20 ianuarie 2014, avionul pilotat de Adrian Iovan a aterizat forțat într-o zonă împădurită din Munții Apuseni, la o altitudine de circa 1600 de metri, în perimetrul comunei Horea, situată la limita dintre județele Cluj și Alba. Aeronava efectua o cursă umanitară pe ruta București – Oradea.

După impact, pilotul . Primii ajunși la epava aeronavei au fost localnicii Argentin Todea, Gheorghe Giurgiu și Gheorghe Trif, care au alertat autoritățile, determinând astfel și poziția exactă a avionului prăbușit.

La mai bine de 7 ani ani distanță de la acele evenimente tragice, viața lui Argentin Todea s-a schimbat fundamental. ”Eu m-am mutat cu familie cu tot la Arad, pentru că nu se mai putea sta la Horea, nu era nici drum, nimic, nu mai aveai nici un viitor acolo!”, a declarat Argentin în exclusivitate pentru FANATIK.

Argentin și-a cumpărat casa din Arad când s-a închis școala copiilor în Horea

”La început, prin 2010, mi-am luat eu o casă la Arad, unde am trimis copiii înainte și pe părinții mei, să învețe acolo cei mici, că se desființase școala din sat. Apoi, când am văzut că nu se mai poate face nimic pe la noi, prin Apuseni, că se fură cam tot, am zis să vin si eu la Arad și să nu mai las nimic în urmă”, a continuat Argentin Todea.

Cum trebuia să schimbe și jobul, Argentin Todea a ajuns rapid șofer pe tir. ”Și eu, și colegul Gheorghe Giurgiu, pe care îl știți tot de la cazul cu avionul, lucrăm pe același TIR. Primim 0,15 euro pe kilometru parcurs, plus salariul de bază. E bine, ne descurcăm”, a povestit Argentin pentru FANATIK.

Salvatorul din Apuseni are 15 eurocenți pe kilometru făcut cu TIR-ul

Deși s-a scris că s-a stabilit în Anglia, Argentin susține că nu a intenționat niciodată să se mute printre străini. ”Am tot avut curse prin Anglia, dar atât, în ultimii ani chiar deloc, că a pierdut firma un contract. Câștigăm într-o lună fie 1200 de euro, cam asta e media, fie 1000, fie 1400, în funcție de cât mergem”, a mărturisit ”salvatorul din Apuseni”.

Recent, din cei trei copii ai moțului, doi au plecat în Germania, cu familiile lor, în timp ce lângă el a rămas acum doar celălalt băiat. Pentru că până să devină șofer nu a fost angajat cu forme legale, Argentin speră ca anii strânși acum pe carte de muncă să conteze la pensie.

La el acasă, în satul Horea, Argentin Todea trece tot mai rar. ”Chiar acum sunt aici, cu treabă, pentru niște terenuri. Mă gândeam că dacă tot sunt cetățean de onoare al comunei, poate mă iartă și pe mine autoritățile de plata impozitelor! Zic și eu, că nu vreau să deranjez pe nimeni cu necazurile mele”, a conchis Argentin Todea.

Argentin a fost invitatul lui Radu Zamfir la casa medicului de la munte

Pentru eroismul de care au dat dovadă în acele zile dramatice din ianuarie 2014, Ulterior, cei trei moți l-au vizitat pe Gigi Becali și la penitenciar.

”Dintre toți, domnul Gigi a fost singurul care s-a ținut de cuvânt. Ne-am dus la palat și acolo ne-a așteptat Luțu, care ne-a dat banii, apoi ne-am dus și la închisoare, să-l vedem și să vorbim cu el. Este un om credincios și cu frică de Dumnezeu”, și-a amintit Argentin.

Argentin Todea s-a văzut în acest an cu medicul Radu Zamfir, de care îl leagă o strânsă prietenie: ”Am fost de Rusalii la casa lui de la munte, că ne-a invitat acolo, pe mine și pe feciorul meu. A fost tare frumos, ne-am simțit bine, domul doctor e același om pe care-l știam, dintr-o bucată”.