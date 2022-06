Exclusiv. Chefurile cu ”preacurvie” din AUR ar fi fost organizate în păduri și ”locații retrase”. Iulian Câcău despre George Simion: ”Un fariseu”

Iulian Câcău, fostul lider AUR Satu Mare susține că are dovezi despre petrecerile la care ar fi luat parte George Simion, în cadrul cărora au avut loc ”fapte de sexualitate”. Tânărul politician susține că AUR a organizat astfel de chefuri în zone retrase, prin păduri, însă nu va face publice aceste dovezi decât la nevoie, în fața instanței.

Iulian Câcău: ”Am dovezi că s-au inițiat acele fapte de sexualitate”

”Acele orgii, cum spunea presa… eu n-am folosit cuvântul orgii… am folosit alte cuvine – preacurvie sau curvie – cum doriți s-o numiți. Au avut loc la petrecerile organizate de George Simion. Nu am zis că George Simion a inițiat acele acte. La petrecerile la care a fost invitat sau pe care le-a organizat George Simion știu, cu dovezi, că s-au inițiat acele fapte de sexualitate.

ADVERTISEMENT

AUR organizează chefuri mai așa, pe câmpii, prin păduri. Locații mai retrase… Mai mult nu vreau să intru în detalii, o să ceară el instanței iar eu voi lămuri acolo toată această problemă.

Am vrut doar să-i scot (lui George Simion, n.r.) în evidență derapajele, nu intenționez să-l șantajez, n-am niciun interes”, a declarat Iulian Câcău pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Fostul lider AUR Satu Mare susține că nu a fost exclus din partid: ”George Simion minte”

Claudiu Târziu, din Senat a caracterizat ca ”nefondate” acuzațiile legate de organizarea unor petreceri cu ”acte de preacurvie”, iar George Simion l-a ironizat pe Câcău, spunând că acesta este un impostor, pe care l-a exclus din partid încă din decembrie 2021.

”La 26 de ani, cât am acum, nu știu cât de impostor pot fi. Eu am fost membru AUR până alaltăieri, când am trimis o scrisoare către ei și am solicitat eu demisia. Singurul act pe care l-am primit de la Secretariatul General al AUR a fost o adresă, în 17 decembrie, prin care mi se aducea la cunoștință faptul că nu mai dețin calitatea de președinte al organizației județene Satu Mare și nu mai pot iniția acțiuni în numele partidului.

ADVERTISEMENT

Statutul AUR prevede că orice membru care este exclus, trebuie să fie notificat și are dreptul la contestație în termen de 30 de zile. Alți colegi din alte județe, au primit notificări de excludere. Eu nu am primit acel document, de aceea spun că George Simion minte.

Eu am plătit cotizația ca membru al organizației municipale până în luna mai, inclusiv. Dovada o am prin OP, dacă nu eram membru trebuia să mi se returneze banii”, a mai declarat Iulian Câcău pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

S-a certat cu Simion pentru că nu a vrut să accepte traseiști în partid

Tânărul politician spune că a fost schimbat din funcția de șef al organizației după ce a inițiat o conferință de presă prin care a cerut conducerii partidului să nu mai accepte traseiști politici, mai ales că la Satu Mare au avut și funcții publice.

ADVERTISEMENT

”De aceea am foarte multe critici de la trolii AUR. Cei din AUR Satu Mare cunosc situația și se abțin, de aceea nu atac membrii partidului ci persoana lui George Simion. Eu spun că el este cel mai mare mincinos din toată clasa politică pe care o are în momentul de față. Pe lângă faptul că este un fariseu”, ne-a mai declarat Câcău.

Cum comentează Iulian Câcău acuzațiile că a oferit bani pentru un post de parlamentar

Fostul lider AUR l-a contrazis pe George Simion, care a spus despre el că ”i-a oferit 50.000 de euro pentru un post de parlamentar”. Iulian Câcău spune că doar a cerut explicații, într-o ședință care a avut loc la Deva, de față cu mai mulți lideri importanți ai formațiunii.

”Am avut o discuție cu George Simion, cerându-i să-mi explice cum e cu redistribuirea mandatelor și dacă este vorba de sume, dacă se impun sume de bani pentru acele redistribuiri. Eu chiar nu știam cum se practică, credeam că alte partide așa fac. Fiind tânăr, la prima candidatură, doream să mi se explice.

Noi, la Satu Mare, am obținut 5,86%, într-un județ problematic electoral, iar colegul din Covasna, cu 2,96%, a ajuns să fie deputat. A fost mai multă lume acolo, și Diana Șoșoacă, nici nu s-a pur problema de a oferi bani. O acuzație pe care George Simion nu poate s-o dovedească și care m-a deranjat.

Dacă aș fi mers la el în 2020 să-i ofer bani, ar fi trebuit să mă excludă atunci”, mai spus acesta pentru FANATIK.

”AUR va ajunge la 3% până în 2024”

Iulian Câcău crede că AUR este în cădere liberă din cauza ”dictaturii care s-a instaurat în partid” și e convins că, la următoarele alegeri, formațiunea va ajunge la 3% din cauza greșelilor făcute de liderul absolut, George Simion.

Câcău spune că deși a primit multe oferte de la diverse politice, a decis să facă o pauză de la politică. El a negat că va merge în partidul lui Liviu Dragnea, așa cum ”mințea George Simion”.