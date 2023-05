Exclusiv. Ciprian Marica, intervenție fermă după acuzațiile de blat de la Farul – Rapid 7-2: “Nimeni nu face jocurile nimănui!”

, meci care a ridicat suspiciuni din partea rivalelor la titlu. Cu acest succes, echipa lui Hagi se menţine la trei puncte în faţa celor de la FCSB, cu trei etape înainte de final.

Ciprian Marica, intervenție fermă după acuzațiile de blat de la Farul – Rapid 7-2

Ciprian Marica, unul dintre acţionarii Farului Constanţa, a demontat acuzaţiile de blat la FANATIK SUPERLIGA, spunând că echipa sa a avut o prestaţie de excepţie, iar pentru rapidişti a fost o umilinţă ca proporţii ale scorului:

ADVERTISEMENT

“Presiune pozitivă… Reuşim ceea ce nu era un obiectiv şi dacă reuşim să luăm titlu, va fi ceva fantastic pentru noi, ţinând cont de bugetul cu care am plecat şi situaţia noastră, pe care o cunoaşteţi şi nu e cea mai roz.

Este frumos să fie aşa, care pe care. Am văzut atmosferă, stadioane pline, oameni care se bucură de fotbal şi jocuri de calitate, care să îi bucure. Până la urmă, nu este totul jucat.

ADVERTISEMENT

Mai sunt trei etape, este o deplasare grea la Craiova.Apoi, acasă cu FCSB, iar deplasarea de la Cluj din ultima etapă… se mai joacă. Eu nu cred că cei de la FCSB au zis serios aşa ceva.

“Nimeni nu face jocurile nimănui”

Se mirau şi ei că am jucat atât de bine, că am prins o zi fantastică. Noi am jucat atât de bine şi Rapidul atât de slab. Am jucat noi foarte bine, nu este nimic de neînţeles aici.

ADVERTISEMENT

Ce ar fi? Că am jucat noi foarte bine şi am dat 7 goluri şi două bare? Farul a jucat impecabil şi trebuie să le dăm jucătorilor, echipei, lui Gică (n.r. Hagi) ceea ce merită. Nimeni nu face jocurile nimănui.

La acest scor, nu cred că s-au simţit. Au fost loviţi în orgoliu la asemenea rezultat. Nu văd ce e de neînţeles aici”, a spus la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

VEZI VIDEO:

FANATIK SUPERLIGA este live de la 10:30 în fiecare zi de luni până vineri, și poate fi urmărită pe site-ul FANATIK, dar și pe canalul de , de la pagina de la contul FANATIK de pe Tik-Tok. Și nu uitați pagina de !