Exclusiv. CSA nu mai e Cuscra, Soacra și Amanta. Robert Niță a „rebotezat” echipa Stelei: „Chiar sunteți incompetenți!?”. Video

de după , Robert Niță a dat de pământ cu echipa de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei și a rebotezat-o în stilul caracteristic.

Robert Niță o ironizează din nou pe CSA Steaua: „Cum Să-i Amăgim”

Fostul atacant s-a săturat de proiectul CSA Steaua, care, la nivel de fotbal, nu are niciun viitor. Echipa antrenată de Daniel Oprița joacă pentru al doilea an la rând în Liga 2 și nu are drept de promovare în primul eșalon.

„Eu i-am rebotezat. Știți că am spus aia data trecută cu domnul Talpan, Cuscra, Soacra și Amanta, și ieri după meci am vorbit cu un prieten de-al meu, care, culmea, este liderul unei facțiuni de suporteri.

I-am spus că proiectul ăsta ar trebui să se numească Cum Să-i Amăgim. Nici ei nu mai cred! Băiatul ăsta e din galerie, desenează coregrafii, le face, se chinuie”, a declarat Robert Niță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Opriți-vă în a vă face de râs!”

Directorul FANATIK și moderatorul emisiunii, Horia Ivanovici, a avut și el un mesaj dur la adresa CSA Steaua. „Am văzut Peluza Sud. Jos pălăria! Spectacol, mai puțin exagerările cu pirotehnicul, că au ars, dar în fine, ăsta e fenomenul. Nu îți place, stai acasă.

Au făcut un spectacol superb. Nu vreau să fac comparație. Mustață cu spectacolul lui, băieții de la Peluza Sud un spectacol minunat, torțe, frumos, ultraserie, dar nu mai putem să îi păcălim.

Tu Minister, comandantul CSA, nu mai poți să îi minți pe suporteri. Cât o să mai suporte? Minți fotbaliștii, îi amăgești. Faceți ceva! Chiar sunteți incompetenți? Faceți ceva, nu pentru noi, pentru emisiuni, pentru fanii CSA Steaua, sute de mii sau câți or avea. Nu v-ați săturat să vă tot faceți de rușine?

Retrogradezi la baschet cu buget de 1 milion de euro, te bate Dinamo cu 3-0, râde de tine, te anunță cu o săptămână înainte că te bate. Vin fanii de la Peluza Sud, spectacol, torțe. Opriți-vă în a vă face de râs, în a amăgi oamenii, pentru suporterii devotați pe care îi aveți.

Faceți ceva, dacă nu, desființați-vă. Că nu e corect să stați pe banii noștri și să aveți rezultatele astea. Dacă aveați rezultate, bravo, felicitări, dacă nu ai rezultate, te duci acasă”, a fost și mesajul lui Horia Ivanovici.

„Nu mai e CSA. E Cuscra, Soacra și Amanta”

Și suporterii FCSB-ului sunt împotriva proiectului CSA Steaua, mai ales că echipa lui Gigi Becali are interzis în Ghencea, acolo unde nu a mai jucat din primăvara lui 2015.

„Eu mă plasez în acest pariu că va juca (n.r. – FCSB în Ghencea). Ştii foarte bine că eu de câţiva ani de zile mă zbat pe chestia asta şi am făcut toate eforturile împreună cu suporterii. Este şi dreptul nostru, dar lor le este frică să jucăm noi acolo, pentru că noi meci de meci vom umple stadionul, nu cum au jucat ei ieri cu 300 de suporteri.

Dacă acest stadion merită la fiecare meci, cu cheltuielile din bugetul statului, că băieţîi aia au făcut un mesaj şi au spus: ‘FCSB = FRF = Garda / O mână spală pe altă’. Eu spun aşa: ‘O mână spală pe alta, banii de la buget îi mănâncă Armata’. Băi, oameni buni, dacă banii aceştia, acel stadion este făcut din bani publici, şi ai mei, şi ai tăi, ai tuturor cetăţenilor români, pentru ce cheltui tu bani de la buget?

u ai drept nici să promovezi, nu ai drept de absolut nimic. Mai este şi soacra, cuscra şi nu mai ştiu cine. Că acum nu îi mai cheamă CSA. Am înţeles că îi cheamă ‘Cuscră, Soacră şi Amantă’, sau nu mai ştiu, cum le-a spus Robert (n.r. – Robert Niţă).

Dacă noi, toţi cetăţenii ţării, suntem de acord, hai, mă, fraţilor, să le facem şi case la fiecare, să le mărim şi salariile, să le facem câte 50.000 de euro pe lună. Că bani la buget sunt, pensiile sunt mari. Să nu mai ţipaţi pe la televizor că sunt pensii mici, sunt mari. Despre asta discutăm. Dar crezi că noi avem vreo putere? Noi ieşim public, vorbim şi roata se învârte înainte. De ce să nu vin în Ghencea?”, a declarat Gheorghe Mustaţă, conform .

