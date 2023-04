Exclusiv. „Dacă are ofertă, s-ar putea despărți de FCSB. E supărat!”. Giovanni Becali vorbește despre subiectul momentului în fotbalul românesc. Video

Giovanni Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că . Vărul lui Gigi Becali a vorbit și despre retragerea patronului FCSB.

Giovanni Becali crede că Gigi Becali ar putea vinde FCSB: „Probabil s-ar desparte”

Giovanni Becali a comentat : „La cum îl știu eu, nu cred că se poate despărți de FCSB. Dar e și problema familiei, a fetelor, are o vârstă. Am și eu băieți care stau în față. Are două nepoate și are și el nevoie de liniște. Biserica e o chestie obligatorie pentru el”.

ADVERTISEMENT

VIDEO MAI JOS:

Anii apasă greu pe umerii lui Gigi Becali, iar dacă totuși omul de afaceri va primi suma cerută, Giovanni Becali crede că ar putea vinde într-adevăr FCSB: „Părerea mea e că dacă e ceva care să îi ofere într-adevăr suma cerută, probabil s-ar desparte de FCSB. E deja acolo de 20 și ceva de ani”.

Ioan Becali e de părere că suma ar fi una corectă, dacă luăm în calcul și contextul actual: „În situația asta, cred că e o sumă logică pe care a cerut-o. Nici exagerată, nici mică. Ce a băgat, ce își poate recupera și eu cred că și-a făcut bine calculele. Trebuie să vedem pe cine găsim să dea măcar astea 25 de milioane”.

ADVERTISEMENT

Impresarul nu e însă convins că oamenii de afaceri se vor înghesui să cumpere FCSB: „Sunt mulți oameni, dar sunt acoperiți, stau liniștiți. Își văd de treabă pe la Monte Carlo, în insule proprietate privată, pentru că orice destrăbălare ar aduce și organele. Vin și problemele”.

Giovanni Becali îi dă dreptate lui Gigi Becali: „Au fost 2 penalty-uri clare”

Giovanni Becali e de părere că FCSB a fost dezavantajată clar de arbitraj în derby-ul cu Rapid: „S-a săturat și el. Cred că de data asta a avut dreptate la tot ce s-a întâmplat. Au fost două penalty-uri clare. Eu cred că aveam un meci mai viu dacă se dădea primul penalty. Asta chiar dacă Rapid juca în zece.

ADVERTISEMENT

Un meci fără toate acele intrări la intimidare. Nu cred că scopul Rapidului îl constituie aceste intrări. Cred că și disperarea grupului de a nu pierde, a lui Mutu, a conducerii, de a nu fi a cincea din play-off, i-au făcut să joace în felul ăsta”.

Impresarul e convins că o eventuală retragere a lui Gigi Becali din fotbal ar afecta cluburile din SuperLiga: „Eu cred că Gigi are dreptate cu tot ceea ce vrea să facă în acest moment. Ar fi o pierdere pentru că era singurul investitor care mai cheltuia 2-3, 4 milioane de euro pe jucători. Toți jucătorii care sunt la ei, a plătit bani.

ADVERTISEMENT

Era singurul. Restul ce cumpărau? Luau jucători liberi sau din divizia a doua sau a treia de prin Franța. El și Craiova. Și Clujul, însă ei n-au investit în tineri. Nu e adevărat, nu mi-a spus nimic să vând toți jucătorii. Dar când voi avea o ofertă i-o voi pune în față”.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA este live de la 10:30 în fiecare zi de luni până vineri, și poate fi urmărită pe site-ul FANATIK, dar și pe canalul de , de la pagina de la contul FANATIK de pe Tik-Tok. Și nu uitați pagina de