Exclusiv. Dănuț Lupu a negociat personal cu cel care vrea să cumpere Dinamo. “Are o singură condiție!” Video

Nu mai puțin de 3 echipe poartă în acest moment numele Dinamo, iar . La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Dănuț Lupu a explicat că există un investitor arab gata să investească, dar acesta are o condiție de bază. Clubul din Liga 2 să scape de datorii.

Dănuț Lupu, detalii la FANATIK SUPERLIGA despre investitorul arab care este interesat de Dinamo: “A făcut o altă afacere în România, în domeniul bancar”

“Surprinzător, chiar există cineva. Vorbesc foarte serios! Dar în momentul de față e foarte greu să vină cineva. E arab, dar nu e ce spune domnul Anghelache. Eu nu știu dacă e miliardar sau nu. Dar chiar există cineva. E un om de afaceri care nu e cetățean român.

Nu trăiește în România, dar poate să țină două echipe în SuperLiga liniștit. Locuiește la Dubai. Am fost la o întâlnire când a fost în România acum vreo două, trei luni. Se referă la Dinamo 1948. Nu e o persoană cunoscută în România. Dacă vor reuși să ajungă la o înțelegere cu Lotusul și să ajungă la zero, omul e dispus să vină să investească. Adică domnul Zăvăleanu să reușească să ducă firma la zero. Să nu aibă datorii.

Dinamo 1948 a trimis un avocat care a vorbit cu domnul Zăvăleanu. Are 20-30 de milioane oricând să îi bage în Dinamo. Nu știu de ce ar investi, fiecare cu nebuniile lui. Numele lui nu a apărut. A făcut o altă afacere în România, în domeniul bancar, asociatul lui i-a spus de Dinamo. Omul e foarte serios. Nu vorbește românește, nu a avut legătură cu România”, a declarat Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

Dănuț Lupu a găsit soluția de succes pentru Dinamo: “Din trei echipe să facem una, sub conducerea Ministerului de Interne

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Dănuț Lupu a explicat că soluția cea mai bună pentru Dinamo ar fi ca toate cele 3 echipe să se unească sub tutela Ministerului de Interne.

“Legat de datoria lui Dinamo e o problemă. Azi e două milioane, ieri erau 14, alaltăieri erau 8. Nu știe nimeni. Deși m-au înjurat și m-au certat, cel mai bine e din 3 Dinamo să reușim să facem unul. Dinamo a însemnat și înseamnă Ministerul de Interne, vrei nu vrei asta e. Emblema cu care ei au jucat în ultimul timp, cea cu câinii, nu e a lui Dinamo. E a domnului Badea, știe toată lumea.

Eu sper să reușim din 3 să facem unul. Să fie o echipă condusă de Ministerul de Interne. Cele mai bune rezultate le-a avut sub Ministerul de Interne. Cât timp vom reuși să facem un stadion nou și toată baza aia, e normal ca și ministerul să aibă un cuvânt de spus. Eu cred că voi reuși. Mai greu o să fie cu domnul Badea, domnul Zăvoleanu am avut discuții și își dorește. Dar să scape de datorii”, a mai spus Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

Horia Ivanovici, întrebare directă pentru Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA : “Arabul știe că de 20-30 de milioane de euro nu cumpără nimic?”

Horia Ivanovici a ținut să îl atenționeze pe Dănuț Lupu în legătură cu situația complicată care există la , din punct de vedere al actelor: “Domnul arab știe că el de 20-30 de milioane nu cumpără nimic?”.

“A mai aflat. Tocmai de aia spun că dacă fac din 3 Dinamo una singură, va cumpăra. Am vrut și anul trecut, dar dacă mă asociam cu Dinamo 1948 trebuia să preluăm și datoriile.

Ceea ce nu se poate întâmpla, să plătească Ministerul datoriile. Dacă scapă de datorii, noi în secunda următoare ne asociem cu ei. Zăvăleanu a fost de acord”, a mai explicat Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.