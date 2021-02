Exclusiv. El este italianul care a adus COVID-19 în România. „A fost horror, parcă eram un delincvent”

FANATIK îți spune cine este italianul care a adus COVID-19 în România, dar și întâmplările prin care acesta a trecut după ce i s-a spus pacientul zero. De altfel, s-a împlinit chiar un an de când coronavirusul a intrat, din nefericire și în viața românilor. La vremea respectivă s-a scris mult despre bărbatul care a adus, evident, fără să vrea, COVID-19 în România.

Cesare Emendatori, un afacerist în vârstă de 71 de ani este căsătorit cu o româncă. Viața lui s-a schimbat total după ce a fost diagnosticat cu coronavirus.

La un an de la primul caz și de la numirea lui Cesare cu titulatura de pacientul zero în România, FANATIK.RO a stat de vorbă, în exclusivitate, cu cel în cauză.

Cine este italianul care a adus COVID-19 în România

Bună ziua, signor Cesare. S-a împlinit un an de când ați fost declarat pacientul zero pentru coronavirus în România, omul de la care s-ar fi declanșat virusul în țara noastră. Cum vă mai simțiți, cum decurge viața dumnevoastră?

Nu e deloc plăcut să fii numit pacientul zero pentru acest virus care a dat peste cap viața tuturor, nu numai în Italia sau în România. Mulțumim lui Dumnezeu acum sunt foarte bine cu sănătatea și la fel și familia mea. Mai greu cu activitățile pe care le desfășuram, pentru că multe s-au schimbat și nu în bine. Viața noastră nu mai e deloc aceeași, dar important e că suntem sănătoși.

Să ne întoarcem puțin cu un an în urmă, chiar dacă sunt sigur că nu vă stârnește amintiri prea plăcute. Cum ați aflat că aveți coronavirus?

Asta a fost problema că nu am știut până la revenirea în Italia că, de fapt, eram infectat cu acest virus despre care se știau puține lucruri. Când am plecat în România, pentru a rezolva anumite probleme financiare, mă simțeam obosit, dar nu am dat importanță. Am mers la Craiova, la Târgu Jiu și acolo am făcut febră. M-am tratat cu paracetamol și mi-am văzut de probleme. Nici prin cap nu îmi trecea că sunt infectat cu COVID-19. Asta am aflat abia la întoarcerea în Italia, când văzând că febra nu a trecut și mai ales că mă simt foarte obosit am fost la spital și acolo am aflat adevărul. Dacă aș fi știut nu mai făceam călătoria în România și scăpam de această povară a pacientului zero. De fapt a fost ceva horror, românii au spus că eu am adus virusul la ei, italienii susțineau că l-am luat din România.

Ce simptome ați avut din lista de simptome specifice coronavirusului?

Doar ceva febră și multă slăbiciune, oboseală cum nu mai avusesem până atunci. Nimic în rest din tot ce se spune ca simptome despre coronavirus. Asta m-a și făcut să tratez situația ca pe o gripă obișnuită și să nu mă îngrijorez în nici un fel.

De ce s-a simțit ca un delincvent după ce a ajuns pacientul zero

De la pacientul zero s-a trecut la pacientul 1. Adică un tânăr din Gorj, în vârstă de 25 de ani. Acesta era angajat de Cesare Emendatori. Italianul a explicat pentru FANATIK că adevărul din spatele venirii sale în România este cu totul altul față de variantele scrise atunci.

Cât de greu a fost să știți că sunteți declarat pacientul zero în România?

A fost destul de neplăcut, dar acum totul a trecut. Pentru că eu sunt legat mult de România nu numai prin soție ci prin faptul că vin de mulți ani aici și mi-am construit o serie de afaceri, mai ales la Târgu Jiu și relația mea cu România și cu românii a fost mereu una foarte bună. Atunci a fost o lună foarte grea, pentru că v-am spus presa din România mă numea pacientul zero, acasă, în Italia eram arătat cu degetul ca unul care a adus virusul din România. Parcă eram un delincvent care comisese o faptă nelegiuită. Chiar au fost români care mi-au trimis mesaje de reproș de parcă eu venisem special să dau virusul.

Concret, atunci s-au scris multe, care a fost scopul venirii în România?

Știu că s-a scris multe. Multe lucuri incredibile, ajunsesem un fel de Casanova, care avea amantă și la Craiova și la Târgu Jiu. Și eu nu călătorisem singur, ci împreună cu fiul meu. Am venit să îmi plătesc taxele pentru business-urile avute și se poate dovedi că asta am făcut, am fost la primărie. Și am mai fost la fabrica din Târgu Jiu pe care o am, dar am intrat în contact cu foarte puțină lume. Nimic spectaculos, însă ce s-a scris a fost de domeniul fanteziei. Am fabrica, am niște apartamente închiriate, mai am alte câteva afaceri în domeniul agricol, pentru asta am venit în România.

Acuzat de români, pus la zid de italieni

Cesare Emendatori a fost nevoit să treacă prin furia a două țări. Românii l-au acuzat că a adus din Italia virusul, în timp ce conaționalii l-au pus la zid pentru vizita în țara noastră, într-un moment nu tocmai prielnic.

Cum ați caracteriza reacția românilor față de dumnevoastră?

Pe de o parte înțeleg că odată ce m-au declarat pacientul zero în această țară nu au cum să mă privească bine. Dar nu înțeleg ce vină am avut, putea să i se întâmple oricui, cert este că nimeni nu are cum să creadă că am venit special să fac rău, să le dau virusul. A fost ceva nefericit și pentru ei și pentru mine, mai ales. Asta nu înseamnă că nu mai vreau să revin în România. Dimpotrivă, mă simt în continuare foarte legat de aceste locuri și doar pandemia cu restricțiile ei m-a împiedicat să revin așa cum îmi doresc foarte mult.

V-ați simțit nedreptățit primind această etichetă?

Categoric da, pentru că nici eu nu am știut până am revenit în Italia că am tocmai coronavirus. Dar oamenii caută întotdeauna repede un țap ispășitor și în acest caz am fost eu. Mie și acum îmi sunt destule lucruri neclare. Eu am fost singurul infectat din familie, ceilalți nu au avut nimic, deși am stat lângă ei, cu fiul meu am călătorit în România și el a fost bine sănătos. Pe urmă nici acum nu pot spune exact cum am luat virusul. Bănuiesc că de la un târg la mine, la Rimini, unde au fost prezenți și niște chinezi, dar nu am nici o dovadă.

Cum i-a schimbat coronavirusul viața

Ați fost internat în spital în Italia. Cum a fost acea perioadă, ce tratament v-au dat doctorii, pentru că eram la începutul perioadei de răspândire a virusului?

Am stat doar trei zile în spital, la Rimini și am fost tratat de pneumonie cu medicamentația obișnuită în astfel de cazuri. Abia mai târziu am aflat și eu că tratamentul s-a schimbat, pe măsură ce contagiunea înainta și au început să apară morții. Din fericire, eu nu am fost intubat nici un moment și am revenit repede acasă. Însă a durat destul de mult până mi-am recăpătat puterile, multă vreme mă simțeam slăbit și obosit. Alții nu au fost la fel de norocoși ca mine și știu prea bine ce a fost în Italia în acea perioadă. A fost incomparabil mai rău decât în România.

Aveți un restaurant pizzerie la Rimini, una trattoria cum îi spuneți. Mai funcționează? Cum credeți că va fi viața noastră de acum înainte?

Acest lucru este unul dintre marile urmări dureroase ale pandemiei. Doar duminica servim pe cei care ne fac comenzi, în rest suntem de atâta vreme cu ușile închise și din zece angajați mai sunt doar trei iar o bună parte din mâncare am ajuns să o pregătim noi, cei din familie. Pentru mine e clar că e aproape imposibil să ne gândim că ar putea veni o zi de mâine în care totul se reintre în normal, cum era înainte. Simt că nimic nu va mai fi la fel, chiar dacă ne dorim cu toții și că vom trăi sub această amenințare încă multă vreme. Dar orice ar fi îmi doresc enorm să pot reveni în România și să repun pe picioare afacerile de aici. Sănătoși să fim și toate se vor rezolva într-un mod sau altul!