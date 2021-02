Exclusiv. Elena Marin de la Survivor România 2021, în lacrimi. Cine este Magic și de ce a plâns când a citit mesajul primit

Elena Marin, concurenta din echipa Faimoșilor, de la Survivor România 2021, a izbucnit în lacrimi în momentul în care a primit, la jocul de comunicare, un mesaj emoționant din partea logodnicul ei.

Dansatoarea Elena Marin nu și-a putut ascunde trăirile atunci când a citit declarația de iubire ajunsă din România în jungla din Republica Dominicană, prin intermediul căreia Andrei, logodnicul ei, a asigurat-o de iubirea și susținerea lui.

Elena Marin, în lacrimi la Survivor România 2021

“Viitoarea mea soție, sunt trup și suflet lângă tine, te susțin și te admir. Nu am niciun dubiu că vei lupta până la capăt pentru că știu cât ești de puternică. Să știi că nu există limite, iubirea mea, cu un suflet curat cum ai tu poți depăși orice. Să mai știi că nu ești singură, sunt mereu cu ține, așezat pe degetul tău. Eu și Magic te așteptăm acasă. Mi-e dor de tine, femeia mea. Te iubesc enorm și îți trimit forță. Trebuie neapărat să te rog ceva, uită-te la cameră și zâmbește, ești cea mai frumoasă”, este mesajul transmis de logodnicul Elenei Marin, care a făcut-o pe dansatoare să izbucnească în hohote de plâns.

Mesajul primit de Elena Marin la Survivor România 2021

Un detaliu din mesajul lui Andrei ne-a atras însă atenția. În discuție este adus un al treilea personaj, Magic, care o așteaptă acasă nerăbdător pe Faimoasă. Cine este Magic? Un iepuraș simpatic pe care Elena Marin de la Survivor România și partenerul ei îl au în grijă de aproape doi ani.

“Acum aproximativ 2 ani, am mers la cumpărături într-un hypermarket și ne-am oprit, ca de fiecare dată, la pet shop. E un obicei de-al nostru. De cum am intrat, am fost amândoi cuceriți de un ghemotoc de blană cu urechi mari, însă, din diferite motive, nu l-am luat acasă pe loc. Rămăși cu gândul la el, am revenit după 3 zile. Stabilisem amândoi că, dacă e încă acolo, e clar că e sortit să îi fim ‘părinți’. Bineînțeles, ne aștepta, era cât palma Elenei. Din ziua aia, este sufletul casei.

Este mult mai ușor de îngrijit și de supravegheat decât mă așteptăm. Experiența Elenei cu animalele și-a spus cuvântul. Magic s-a adaptat repede și este un iepure-cap-de-leu fericit, jucăuș și extrem de dornic de afecțiune. Adoră mângâierile, dar cu Elena are o relație specială, doar ei îi permite să-l ia în brațe, ba chiar de multe ori adoarme în brațele ei.”, a dezvăluit Andrei, logodnicul Elenei Marin, pentru FANATIK.

Relația Elenei Marin de la Survivor România, pusă sub semnul întrebării

În timpul competiției difuzată la Kanal D, relația Elenei Marin de la Survivor România a fost pusă, deseori, sub semnul întrebării. În timp ce Zanni a acuzat-o că îi face avansuri lui Cosmin Stanciu și minte în ceea ce privește relația cu logodnicul ei, au fost și voci care au spus că Elena Marin și logodnicul ei s-au despărțit, înainte ca ea să plece în Republica Dominicană. Inelul de logodnă de pe degetul dansatoarei, dar și declarațiile familiei ei au demontat toate speculațiile apărute de-a lungul timpului.