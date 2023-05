Exclusiv. Ion Crăciunescu, blocat de Kyros Vassaras!? “A luat-o vântul!”. Inițiativa care n-a primit răspuns din partea CCA. Video

Ion Crăciunescu și-a exprimat radical nemulțumirea cu privire la faptul că forul care conduce arbitrajul românesc, Comisia Centrală a Arbitrilor, este condus de către grecul Kyros Vassaras. În direct la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, fostul mare arbitru român a dezvăluit că nu a fost băgat în seamă de președintele CCA.

Ion Crăciunescu, blocat de Kyros Vassaras: „N-am îndeplinit condițiile ca să pot fi observator în țara mea”

ca un cetățean străin să conducă arbitrajul românesc. După ce în direct la FANATIK SUPERLIGA, fostul arbitru român a dezvăluit că nu a primit răspuns din partea CCA în momentul în care a depus cerere pentru a deveni observator.

„Eu nu sunt specialist, pentru că dacă eram specialist eram observator în țara mea. Chiar așa, nu se mai pune? Am depus cerere la domnul Vassaras să fiu observator și am scris că am fost pe locurile 2, 9 și 12 în lume trei ani la rând.

N-a fost de ajuns, n-am îndeplinit condițiile ca să pot să fiu observator în campionatul din țara mea. (n.r. ați depus cerere?) Da. N-am primit niciun răspuns”, a declarat Ion Crăciunescu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Inițiativa lui Ion Crăciunescu a rămas fără răspuns din partea CCA: „Am vrut să-l dau în judecată”

Ion Crăciunescu a dezvăluit că a depus cererea pentru a deveni observator în arbitrajul românesc încă din urmă cu aproximativ 8 ani. Fostul arbitru a vrut să-l acționeze în instanță pe Kyros Vassaras. „Am vrut să-l dau în judecată. Nu vrea Vassaras.

Am făcut-o și publică cererea. O mai fac pentru că am acasă copie. Am primit numărul de înregistrare de la Federație și am depus totul exemplar. Copia am luat-o eu și originalul l-am lăsat acolo.

Îți promit, nu știu unde o am la Vâlcea sau la București, dar sigur am copie de pe cererea pe care am depus-o la Federație. Nici nu m-a băgat în seamă. Am depus-o cred că din 2015, nici nu mai știu. Avea o obligație, cel puțin să dea un răspuns. A luat-o vântul”, a mai spus Ion Crăciunescu.

Ion Crăciunescu l-a făcut praf pe Kyros Vassaras: „Râde de noi!”

Ion Crăciunescu nu înțelege nici delegarea CCA a lui Radu Petrescu la derby-ul Farul – FCSB. Fostul arbitru l-a atacat cu talpa pe președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor. „Eu îmi fac cruce de când a venit cetățeanul ăsta în țară și ne conduce arbitrajul și tot plâng: ‘Domne, unu care habar n-are, care nu știe ce e aici, care nu poate’.

„Aveți frate arbitri români care au terminat. E Balaj, e Tudor, e Igna, Porumboiu. Și noi venim cu cetățeanul ăsta grec care râde de noi! Ne mai ia și la mișto. Nu l-ați văzut la conferințele de presă cum ne ia la mișto?

(n.r. e bine că face conferințe) Mamă, ce bine e. Că ne dă niște minciuni. Nici nu ai mai văzut asemenea minciuni. Sunt noutăți. Mi se pare că nu are niciun fel de logică. Oricât ai căuta vreo logică nu poți să găsești”, au fost cuvintele lui Ion Crăciunescu.

