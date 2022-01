Exclusiv. Mădălin Ionescu luptă din izolare cu o grupare infracțională care-i urmărește familia

Problemele par să se țină lanț de Mădălin Ionescu, moderatorul emisiunii „Mădălin Ionescu Show”, difuzată de Metropola TV.

După ce soția sa, Cristina Șișcanu, a fost depistată pozitiv la testul pentru coronavirus și întreaga familie este nevoită acum să stea în izolare la domiciliu, prezentatorul dezvăluie că a devenit ținta unei grupări infracționale.

Familia lui Mădălin Ionescu, urmărită de o grupare infracțională

De pe aceste conturi, în numele lui Mădălin Ionescu, infractorii ar aborda femei din toată lumea, pe care încearcă sa le escrocheze, în scopul obținerii unor sume de bani. Acest lucru se întâmplă, deja, de câțiva ani, iar la început prezentatorul a crezut că este o glumă.

În ultimul timp, situația a luat amploare, Mădălin Ionescu a aflat că infractorii din România ar putea avea legături cu grupări externe, printre care și unele din Africa.

Cum acționează gruparea infracțională?

Femeile sunt sunate de pe diferite numere de telefon și păcălite prin diverse modalități. Unele dintre ele au descoperit că persoana cu care vorbeau este de fapt un impostor. Ulterior, acestea l-au căutat pe Mădălin Ionescu pe internet și i-au oferit informații legate de conturile în care ar fi făcut plățile și poze ale infractorilor.

De altfel, cazul unei femei care pretinde că a fost escrocată prin această metodă a apărut chiar și în presa din România.

Mădălin Ionescu nu exclude posibilitatea ca la mijloc să fie și persoane care din obsesia față de el și familia lui să dezvolte și o metodă prin care să câștige bani de pe urma naivității victimelor.

Soția lui Mădălin Ionescu depistată pozitiv la testul pentru Covid-19

Despre starea de sănătate a Cristinei Șișcanu, Mădălin Ionescu a făcut declarații, în exclusivitate, pentru Fanatik.

, în urma unui test PCR, a aflat că are covid. FANATIK a vorbit cu Mădălin Ionescu și a aflat, în exclusivitate, cum au primit această veste și care este acum starea de sănătate a soției lui.

„Cristina a început de duminică să acuze stări de oboseală. Nu ne-am gândit la COVID. A stat toată ziua respectivă pe canapea, urmărind filme pe Netflix. Nu s-a putut mișca, efectiv. Luni nu au apărut alte stări. Marți, însă, s-a trezit cu o durere masivă de oase, iar de pe la prânz a făcut febră, până în 38.

A început să ia un tratament specific, pentru că ne-am dat seama că poate fi vorba despre Omicron. Ieri am făcut testele PCR. Al ei a ieșit pozitiv, al meu negativ. Am stat in Poiana Brașov vreo două zile. În acest moment am intrat în carantină. Nu am ce să fac. Voi încerca să prezint emisiunile de la Metropola, de acasă, prin Skype. Sper sa fie ok!”, a declarat Mădalin Ionescu, in exclusivitate, pentru FANATIK.

Mădălin Ionescu prezintă prin Skype emisiunea de la Metropola TV

Joi seară, de la ora ora 21.00, moderatorul TV va realiza emisiunea „Mădălin Ionescu Show”, prin Skype, de acasă, în timp ce în studio vor fi prezenți doi grei ai investigației din România: celebrul jurnalist Christian Sabbagh și șeful Federației Polițiștilor, Zelca Vasile.

Tot atunci, Mădălin Ionescu va oferi și mai multe detalii în legătură cu gruparea infracțională, care îi pune în pericol familia.