Exclusiv. Marica s-a uitat cruciș când Hagi i-a spus că Farul se bate la titlu: “Hai, mă, Gică… Acum suntem motivați să câștigăm!”. Plecăciuni pentru “Rege” Video

Farul Constanța este marea câștigătoare a etapei a treia din play-off, la cel cum s-a întâmplat și în prima rundă. Echipa lui Gheorghe Hagi a revenit de două ori cu Universitatea Craiova și a reușit să se impună la Ovidiu, scor 3-2. A fost ajutată și de remiza de la CFR Cluj – FCSB, scor 1-1.

Ciprian Marica, impresionat de echipa lui Hagi după Farul – Universitatea Craiova 3-2: “Ne iese jocul, asta ne mulțumește și ne încurajează”

Ciprian Marica, acționar minoritar la Farul Constanța, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI despre . A recunscut că nici nu visa la asta la începutul sezonului și că totul este posibil în special . “Regele” a fost convins din prima clipă că are lot cu care se va bate la campionat.

Victoriile aduc victorii, suntem entuziasmați de perioada prin care trecem și de felul în care arată echipa, trebuie să recunoaștem. Suntem bucuroși și de rezultatul de aseară, trebuie să recunoaștem că egalul ne era cel mai favorabil. Favoriți sau nefavoriți la titlu, ne iese jocul. Și asta ne mulțumește și ne încurajează.

Asta ne încântă cel mai mult. Jucăm un fotbal frumos, am arătat-o și cu Rapid. Să fii condus și cu Rapid și cu Craiova și să reușești să întorci rezultatul să și câștigi meciul chiar cu Craiova. Cu Rapid a fost neșansă că nu am reușit să câștigăm, am fost echipa mai bună.

Ciprian Marica, elogii pentru miracolul pe care Gheorghe Hagi îl reușește la Farul: “El a fost singurul care a crezut de la început că ne vom bate la titlu”

Ne dă încredere și suntem motivați, muncim pentru asta să încercăm să câștigăm titlul. Am dominat tot acest campionat, chiar și în play-off suntem pe primul loc. Ne-am dori să menținem nivelul, noi am arătat că putem să jucăm fotbal. Trebuie să recunosc că în cea mai mare parte este meritul lui Gică.

Când a început campionatul nu mă gândeam că putem să ne luptăm la titlu. El a fost singurul care a crezut de când am început și a făcut aceste transferuri. Îmi zicea că ne vom bate la titlu. Ziceam ‘hai mă Gicane, totuși, parcă ești prea optimist’. ‘Băi Cipi, ascultă-mă ce spun’. Și uite că… el cunoaște, știe, nu a zis-o așa la derută, a crezut de la început.

Ar fi păcat prin prisma faptului că practicăm un joc frumos. Un joc pe atac, un joc pe goluri. Fotbal plăcut, cred că toți sunteți în asentimentul meu. M-am bucurat când a egalat FCSB, egal ne doream. Cel mai bun rezultat pentru noi”, a declarat Ciprian Marica la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Farul va înfrunta pe FCSB, pe Arena Națională, în etapa 4 din play-off SuperLiga. Meci crucial în lupta pentru titlu

Farul este lider în SuperLiga, cu 39 de puncte, și va juca etapa viitoare pe terenul celor de la FCSB. Este un meci crucial în lupta pentru titlu în acest sezon. FCSB este în acest moment la cinci puncte în spatele Farului, iar un eventual eșec pe Arena Națională ar putea echivala cu ieșirea din cursa la titlu. CFR Cluj are 35 de puncte, iar etapa viitoare joacă acasă cu Sepsi.

