Exclusiv. Mihai Chirica, primarul Iaşului, îl desfiinţează pe George Simion la doi ani după ce l-a susţinut: “Suferă de un dereglaj de personalitate. Se crede Mesia”

Primarul Iașiului susţine că îl cunoaște foarte bine pe George Simion, liderul formațiunii parlamentare AUR, deoarece cei doi au lucrat împreună pe Proiectul Basarabia, unul în care în continuare Chirica crede. În schimb, primarul PNL se declară dezamăgit de George Simion, lider pe care în 2019, atunci când co-președintele AUR candida pentru alegerile europarlamentare, l-a considerat un român adevărat.

”L-aș caracteriza pe George Simion într-o singură propoziție: un român adevărat. Pentru mine, George este unul dintre cei care s-au născut într-o altă zodie, într-o zodie care nu apare nicăieri, este zodia în care n-am născut toți cei care credem în unirea tuturor provinciilor românești. Este zodia celor care se jertfesc și își pun în slujba acestui destin tot ce au, o fac cu dragoste de țară fără să aștepte vreo răsplată.

ADVERTISEMENT

Nu cred că George Simion vrea să fie europarlamentar pentru că îi place Bruxelles-ul mai mult decât România. Pentru George candidura la europarlamentare este o continuare a luptei. Succes, George. Nu sunt mulți români care cred în România Mare, foarte ușor suntem calificați drept anarhiști, mai aveau puțin și ne făceau și infractori”, a declarat Mihai Chirica în 2019, când George Simion a candidat la alegerile europarlamentare.

ADVERTISEMENT

Mihai Chirica îl susține acum pe Cîțu, George Simion vrea să-l dea jos

La doi ani după aceste evenimente, drumurile celor doi s-au despărțit. Mihai Chirica nu mai este independent, ci este membru important în Partidul Național Liberal și are o relație bună cu Florin Cîțu, pe care-l susține ca premier al României. De cealaltă parte, George Simion se luptă pentru a-l da jos pe Cîțu din funcția de prim-ministru și a formulat chiar și o primă moțiune de cenzură în acest sens.

”AUR s-a născut din nesăbuința PNL. Dacă nu se închideau piețile și nu se bloca accesul în biserici, AUR nu era în parlament”

Mihai Chirica explică pentru FANATIK cum a ajuns George Simion să fie liderul unui partid parlamentar și ce l-a deranjat la omul pe care acum doar doi ani în care a crezut și ar fi băgat chiar și mâna-n foc pentru el.

Întrebat ce părere are despre AUR și despre , primarul Iașiului a declarat că AUR există în Parlament din cauza când țara era guvernată de Orban: ”Acum, dacă nu l-aș cunoaște pe George Simion, mi-aș vedea de treaba mea sau aș rosti o înjurătură printre dinți. AUR reprezintă o formațiune politică care s-a născut din nesăbuința PNL!

ADVERTISEMENT

Dacă nu se lua acele decizii total nefirești pentru România de a închide piețile, cu supermarketurile deschise și de a bloca accesul în biserici la un popor eminamente ortodox, AUR nu exista astăzi. Dar au scris cu litere de AUR pentru asta și ar fi fost o formațiune înființată, dar neparlamentară.

Ei s-au trezit cu mai mulți parlamentari decât au visat, ca și USR de altfel, din cauza acestor decizii de ultim moment al lui Orban total eronate, total negândite social și puse în practică fără minte. Și acum câțiva ”deștepți” au aruncat bolovanul la apă și mai trebuie o armată de deștepți ca să scoată bolovanul”, și-a începul discursul primarul.

”Ei nu pot să guverneze”

Chirica însă este sigur că George Simion și partidul său nu au cum să ajungă vreodată în Guvern și a dat un exemplu ce s-ar putea întâmpla în cazul în care AUR ar ajunge să guverneze România.

ADVERTISEMENT

”Ei nu pot să guverneze. Ei s-au poziționat de la început ca un partid extremist. Adică toate naționalitățile cu excepția românilor nu au voie să decidă în țara asta, că aștia sunt comuniști, ceilalți sunt verzi, ăia sunt albaști.

Nu, cu oamenii ăștia nu se poate guverna, riscăm să ajungem ca în timpul perioadei interbelice când pentru o scurtă perioadă de timp apăreau partidele extremiste fasciste cu lovituri de stat, cu dispariția unor oameni politici”, a declarat edilul celui mai important oraș din Moldova.

”Se cred oameni cu ștaif și mânâncă un meniu complet cu 19 lei”

Mihai Chirica a comentat și , la citirea moțiunii de cenzură, atunci când parlamentarii AUR l-au ridicat pe Florin Roman de pe scaun după ce liberalul refuzase să-i dea cuvântul Ancăi Dragu, președintele Senatului.

ADVERTISEMENT

”Ați văzut circul din Parlament cu domnul Roman. Eu bănuiam că nu ne permitem comportament de stat bananier în Parlamentul României. Totuși e o instituție sfântă a democrației românești. Dar uite că se poate întâmpla și la noi ca în Taiwan, Venezuela, Armenia, Turcia, Grecia.

Mă gândeam că parlamentarii români care se cred oameni cu ștaif și umblă la patru ace și mănâncă un meniu complet cu 19 lei vor să se comporte ca niște gentelmeni din Parlamentul Britanic sau cel danez”, a comentat ironic primarul.

”Aș fi pus mâna în foc pentru George Simion. Ne-a luat mințile”

George Simion l-a deranjat pe Mihai Chirica cu discursurile sale din ultimul timp și consideră că acesta a păcălit mulți oameni cu principala calitate pe care consideră primarul că o are: ”George Simion este unul dintre cei mai abili oameni pe care i-am cunoscut în viața mea. La un moment dat, aș fi pus mâna în foc pentru el. Dar mi-am dat seama că are o abilitate pe care n-am descoperit-o la nimeni. Toți cu care am muncit ani de zile pe proiectul Basarabia am ajuns la aceeași concluzie: ”Mamă, cum ne-a făcut George pe toți nu ne-a făcut nimeni, parcă ne-a luat mințile”.

Primarul Iașiului se întreabă dacă nu cumva liderul AUR simulează, de fapt, anumite acțiuni naționaliste pe care le promovează acesta pe rețelele de socializare tocmai ca să atragă electorat de partea sa.

”A reușit să-și ascundă intențiile reale într-o manieră atât de vizibilă, nu ne-am fi gândit niciodată că o să creeze o asemenea structură atât de dăunătoare României de astăzi.

Și s-a folosit de niște chestiuni absolut firești, adică apărarea cimitirilor românești din ținuturile cu populație maghiară. Și eu m-aș duce să-mi protejez eroii. Dar dacă el a fost cel care a pus pungi pe cruci? Ei, întrebarea asta nu ne-am mai pus-o.

Sau cine a văzut cu adevărat dacă George Simion a fost lovit sau nu la granița cu Republica Moldova? Sau dacă și-a dat singur cu piatra în cap sau s-a lovit cu capul de aripa interioară a mașinii sub care s-a băgat? Și multe, multe alte lucruri”, a mai comentat acesta.

”Dereglaj de personalitate. Se crede o cominație între Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Iisus și un întregitor”

În concluzie, Mihai Chirica nu-l mai vede cu ochi buni pe George Simion și explică cum de a ajuns acesta să fie o persoană importantă în peisajul politic de la noi din țară.

”Intențiile lui reale cred că, de fapt, pleacă pe o frustrare sau un dereglaj de personalitate. El cred că în intimitatea lui se crede o persoană mesianică, care va veni și va salva România, va fi și un Vlad Țepeș și un Ștefan cel Mare și un Iisus și un întregitor, o combinație între toți dacă s-au putea. Acolo a ajuns el în momentul de față, dar știți cum e, timpul și istorie le rezolvă pe toate”, a conchis primarul Iașiului.