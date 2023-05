Exclusiv. Mihai Rotaru, reacție savuroasă: „S-a întors lumea cu fundul în sus! La Cluj a ajuns să se strige «hoții»!”. Video

Mihai Rotaru consideră total exagerate declarațiile lui Dan Petrescu, Cristi Balaj și Neluțu Varga, iar patronul Universității Craiova a comentat arbitrajul .

Mihai Rotaru, declarații după CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-1: „Cea mai ghinionistă echipă din play-off”

Mihai Rotaru este după meciul din Gruia: „A fost în ton cu ceea ce s-a întâmplat în acest play-off. Faceți o statistică și trageți dumneavoastră concluzia care este cea mai ghinionistă echipă din play-off”.

Patronul Universității Craiova a dezvăluit și dialogul savuros pe care l-a avut cu Eugen Neagoe: „Am vorbit cu mister dimineață și l-am întrebat: ‘Băi, dar tu pe la biserică treci? Că eu merg!’. A zis că e credincios și că nu s-a dus destul la biserică. E frustrant că puteam să avem zece puncte din 12 și noi am luat trei! Cu puțin noroc eram deja campioni.

Totuși ghinionul ăsta s-a ținut scai de noi. Cu Farul poate nu era drept să câștigăm, dar am avut 1-0 și 2-1! Era altceva dacă noi câștigam la Farul. Din păcate aici s-a făcut diferența”.

Mihai Rotaru, total surprins de reacția suporterilor lui CFR Cluj: „Nu-mi venea să cred!”

Omul de afaceri a ironizat forma de protest a conducerii clubului și a spectatorilor prezenți la meciul cu Universitatea Craiova: „Mai în glumă mai în serios, am fost la meci aseară în Gruia și a fost haios așa să aud un stadion întreg strigând: ‘Hoții! Hoții!’ la CFR Cluj. Nu-mi venea să cred! Cum să strige acolo ‘Hoții, hoții!’?! N-au cum să zică așa ceva”.

Mihai Rotaru a continuat apoi să vorbească despre și presupusul henț comis în careu: „E fără discuție. Mi se apar absolut nefondate toate acuzațiile. Acolo ofsaid nu e din punctul meu de vedere. L-am auzit pe Cristi Balaj că tușierul ar fi ridicat ofsaid. Nu e adevărat. Am fost pe stadion și nu a ridicat.

Ați văzut faze din Premier League, din La Liga, din Serie A, în care e o altă interpretare a fazei la ofsaid și tehnologica e cu totul și cu totul altceva. Cred că ați văzut și dumneavoastră acest lucru.

Nici vorbă de penalty! Acolo copilul e cu mâna în aceeași poziție și vine cu ea lipită de corp chiar dacă îl lovește și mingea i-a venit de foarte, foarte aproape, dar nu urmărește aria corpului”.

Mihai Rotaru nu crede în retragerea lui Neluțu Varga: „Nu luăm în calcul așa ceva”

Rotaru nu crede nicio secundă în retragerea anunțată târziu în noapte de patronul lui CFR Cluj, Neluțu Varga: „Sunt frustrați și e normal să fie așa. Dar aia a fost incredibilă! Chiar discutam în timpul meciului cum să strigi la CFR ‘Hoții, hoții!’. Înseamnă că s-a întors lumea cu fundu-n sus!

Nu luăm în calcul așa ceva. Ar fi o pierdere mare pentru fotbal dacă ar pleca oricare investitor. Și dacă pleacă un sponsor e o pierdere, da păi cineva care a băgat câteva zeci de milioane de euro. Eu cred că a fost strategie dacă mă întrebați pe mine”.

Apoi a analizat și faza în care Ivan a fost inițial eliminat și l-a ironizat pe antrenorul lui CFR Cluj: „Este foarte ciudată decizia arbitrului la Andrei Ivan. Noi eram în tribună în zona respectivă și aritrul era practic pe aceeași linie cu noi. Noi am văzut și am zis că e imposibilă o așa eroare! Am văzut de la 30 de metri depărtare că nu e roșu și domnul Dan Petrescu nu a văzut!

Am avut aceeași problemă cu acest arbitru și la Baiaram. Iar a revenit VAR-ul și a procedat corect pentru că erau elemente clare că nu a fost roșu. Dar dacă era o fază confuză, conform regulamentului, VAR-ul nu ar fi avut voie să intervină!”.

Meciul cu Farul, decisiv pentru calificarea în cupele europene: „Universitatea Craiova este întotdeauna favorită pe „Oblemenco”

Noi ușor-ușor trebuie să îl punem acum pe Ivan pe picioare și să îl sprijinim, iar el să dea înapoi. Era foarte greu să își revină într-o perioadă scurtă. Dar este un caracter puternic și trebuie să-și revină. De-asta suntem în viața asta, să ne batem la fiecare pas pentru ceea ce vrem să devenim.

Și care e problema dacă vine Farul?! Va fi cu totul și cu totul alt meci. Pe „Oblemenco” nu e nimeni favorit. FCSB-ul ne-a bătut printr-un noroc chior! Ei erau groggy. Dacă Andrei Ivan dădea gol acolo, cu siguranță îi și băteam. CFR-ul la fel.

Și asta spun fără să fiu malițios sau arogant! Nu se pune problema așa. Repet, pe „Oblemenco” Universitatea Craiova este întotdeauna favorită. E important să batem Farul și să fim acolo cu CFR-ul și FCSB-ul. Ar fi al șaselea an la rând să fim în Europa. Sper să nu ajungem acolo”.

