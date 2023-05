Eugen Neagoe, mesaj pentru Dan Petrescu după CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-1: „Eu ar trebui să fiu și mai supărat pe arbitraj”

Eugen Neague cu împotriva campioanei României, după ce echipa lui Dan Petrescu a deschis scorul în minutul 66.

Eugen Neagoe, nemulțumit total de rezultatul meciului cu CFR Cluj: „Am ratat 4 ocazii imense”

Eugen Neagoe consideră că Universitatea Craiova trebuia să fie mai sus în clasament și merita să câștige în Gruia: „Sunt dezamăgit de rezultat și cred că meritam victoria chiar dacă prima repriză a fost echilibrată. Să zic că poate au controlat ei puțin, dar repriza a doua a fost mult mai bună și ne-am creat patru ocazii mari.

Am fost echipa mai bună. Din ultimele patru meciuri, cel mai bun jucător de pe teren a fost portarul echipei adverse. Ăsta e fotbalul și eu cred că noi jucăm. I-am dominat și cred că am avut posesie mai bună. Până la urmă contează rezultatul. Și cu FCSB a fost la fel, am dominat. Ei au câștigat cu un șut și noi am marcat două goluri.

Eugen Neagoe: „Din 9 puncte pe care le meritam, am acumulat doar 2”

Antrenorul Universității Craiova e exasperat de și speră în continuare că „leii” se vor califica în cupele europene: „Nu e anul nostru. Cred că și partida din tur de la Craiova. Din nouă puncte pe care le meritam, am acumulat doar două. Noi fotbal am jucat, ne-am creat ocazii.

Ne dorim să urcăm în clasament și mai sunt trei meciuri. Noi suntem de vină că nu am câștigat în această seară. Ocazii imense și am fructificat doar una. Baiaram de la doi metri, Markovic, a mai avut Ivan una, Badely…

Trebuie să marchezi două-trei goluri împotriva campioanei ca să câștigi. Eu cred că ar trebui să fiu și mai supărat pe arbitraj. Nu poți să faci de maniera aia să ne sperii să îi dai roșu lui Ivan. Așa ne-a făcut domn arbitru și cu Rapid. Mai ușor că avem și probleme cu inima. Trebuie să fim puțin mai responsabili.

Noi n-am făcut campanii o săptămână pe la televizor că trebuia să îl elimine pe Compagno în minutul 30. Imediat roșu, nu poți să îți faci viața ușoară așa. Am venit să jucăm fotbal și să ne batem cu campioana”.

Ce spune de pe meciul cu Farul: „Roguljic și Koljic au ceva probleme medicale”

Universitatea Craiova va juca etapa viitoare cu liderul din SuperLiga, Farul Constanța: „Sincer cred că am destulă experiență să nu mă sperie acel rezultat. Farul e o echipă bună și au câștigat împotriva unei echipe bune.

Sper să ne refacem cât mai rapid. Roguljic și Koljic au ceva probleme medicale și sper să îi avem la următorul joc. Sper să reintre și Silva și cred că vom fi bine la ora jocului”, a spus antrenorul la .

