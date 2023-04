Exclusiv. Momentul în care Adrian Mutu a zis „stop” nebuniilor. „Oricum eu nu eram cu lăutarii, dar am decis că vreau să fac asta” Video

Adrian Mutu a fost invitat și a făcut dezvăluiri incendiare, printre care ș . Cunoscut drept un „bad boy” desvărșit, „Briliantul” a dezvăluit cum l-a „cumințit” meseria de antrenor.

Transformarea lui Adrian Mutu. Cum l-a „cumințit” meseria de antrenor

Adrian Mutu este unul dintre antrenorii de mare perspectivă din SuperLiga. Cu el pe bancă, și și-a făcut speranțe la titlu în anul centenar. Tehnicianul în vârstă de 44 de ani este un om complet schimbat spre deosebire de perioada în care era jucător. În dialogul cu Horia Ivanovici, Mutu a dezvăluit când și cum s-a petrecut această transformare.

„Asta a fost acum aproape 10 ani. M-am hotărât să merg pe cariera asta de antrenor. Era ceva logic. Când iau o decizie, îmi place să aibă o logică, chiar dacă logica e doar a mea. Era simplu. Dacă vrei să fii antrenor nu poți să ai același comportament și să faci aceleași lucruri pe care le făceai ca jucător. Pentru că una e una, alta e alta.

Iar, pe lângă multe lucruri care trebuie să fii, trebuie să fii un exemplu pentru jucători, trebuie să fii integru în afara terenului, pentru a putea conduce și a deveni lider și a face niște oameni să te urmeze.

Nu am fost niciodată cu lăutarii și așa petrecăreț. Eu nu cred că am chemat în viața mea de două ori lăutari. Eu aveam alte lucruri. Acum sunt însurat, nu mai am nicio treabă. Îmi plăceau mai multe decât lăutarii (n.r. – râde). Când decizi să te schimbi, trebuie să devii altceva. Iar eu atunci am decis să devin antrenor și am pus stop lucrurilor care nu se pupă cu această meserie.

(n.r. – Un antrenor mai mare decât jucător?) Încerc. Eu de ani de zile nu știu dacă ies de două ori la un restaurant. Nu știu dacă ies de două ori pe lună la un restaurant și asta numai cu soția sau cu prietenii mei. Nu ies din casă. Pentru că nu am timp. Iar când am, mă duc la birou, antrenamentele le fac doar dimineața. Eu vreau să îmi fac treaba cât mai bine, iar rezultatele să vorbească pentru mine, dar dacă nu reușești să faci sacrifcii, meseria asta nu există, mai bine nu te apuci de ea.

Fotbalul nu mai e ce a fost acum 20 de ani. Jucătorii și antrenorii sunt și trebuie să se ridice la alt nivel. Te ajută tehnologia. Înainte nu prea aveai ce să lucrezi că nu aveai InStat, nu aveai imagini foarte multe. Acum ai totul. Când am un dubiu între jucătorii pe care trebuie să îi aleg. Nu e ușor. Te gândești la multe lucruri și apar și nopți nedormite”, a declarat Adrian Mutu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Din 2016, Adrian Mutu este însurat cu Sandra Bahici, cea alături de care are un fiu în vârstă de 6 ani, pe nume Thiago Adrian. Sandra nu este însă prima soție a „Briliantului”. De-a lungul vieții, antrenorul Rapidului a mai fost căsătorit cu Alexandra Dinu (2001-2003), mama lui Mario, și cu Consuelo Matos Gomez (2005-2015), alături de care are două fiice, pe Adriana și pe Maya Vega.

