Exclusiv. Sorin Cârțu nu înțelege nemulțumirea venită dinspre CFR Cluj: „Are și Petrescu frustrările lui, îl înțeleg”. Video

Sorin Cârțu, ironii la adresa lui CFR Cluj: „Au avut nu știu câte penalty-uri…”

Sorin Cârțu a vorbit despre arbitrajul de la partida CFR Cluj – Universitatea Craiova: „Eeeeh, nu cred eu! Face și domnul Varga la fel cum a făcut Gigi Becali! Nu pleacă așa ușor. Cu ce l-a furat arbitrul? La fiecare meci au avut linii trase aiurea, au avut nu știu câte penalty-uri…

Tot timpul! Așa că nu e ceva nou la comportamentul lor. Aiurea. Ce penalty-uri? Gol valabil! Eu nu văd acolo situație de penalty. Copilul se întoarce fără niciun fel de intenție și e mâna pe lângă corp”.

Fosta legendă a Craiovei Maxima e de părere că Radu Petrescu a fost echidistant: „Din comportamentul lui nu și-a dorit să avantajeze vreo echipă. Așa că un arbitraj așa, corect în felul lui. Ce a văzut, aia a dat. A fost și faza aia de schimbare de cartonaș pe care a făcut-o destul de bine”.

Cârțu a continuat înțepăturile la adresa lui CFR Cluj: „Nu mă întrebați pe mine. Vine din partea lor. A arătat cu degetul și pe Rapid și pe Farul și când o să joace cu FCSB, tot timpul!”.

Sorin Cârțu îl consideră frustrat pe Dan Petrescu: „Mi se pare deplasat”

Sorin Cârțu consideră exagerat comportamentul lui Dan Petrescu și discursul său legat de arbitraj: „Păcat. Mie Dan Petrescu mi se pare un antrenor foarte bun, dar are și el frustrările lui când pierde. Înțeleg bine trăirile unui antrenor.

Mi se pare deplasat. Nu prea vreau eu să mă bag în problemele altor echipe și în alte discuții. E modul lor de a-și analiza evoluția. Noi ne uităm la noi și nu ne-am luat absolut de nimeni”.

Președintele Universității Craiova consideră că „leii” meritau victoria în meciul din Gruia: „Eu am frustrare mare. Mă gândesc că am avut patru partide, două cu FCSB și două cu CFR Cluj din care dacă luam opt puncte în loc de trei nu se supăra nimeni. Ce ar fi însemnat cinci puncte în plus pentru noi? Am avut prestații mult mai bune decât ei”, a declarat fostul mare antrenor, .

Universitatea Craiova speră în continuare la calificarea în cupele europene: „Ar fi grav să nu fim”

Oficialul Universității Craiova consideră că ar fi chiar un dezastru ca echipa să nu prindă un loc măcar în preliminariile Conference League: „Poate se făcea dreptate dacă dădea gol Markovic în ultimul minut. A fost presiune mare. Ne ducem în continuare crucea și mai sunt 9 puncte.

Mie nu-mi displace cum a jucat echipa asta până acum și am speranța că printr-o justiție divină se echilibrează ceva că ar fi grav să nu fim în cupele europene. Și ceea ce avem posibilitate să facem pentru există o seriozitate și o stabilitate. Ne trebuie mai mult noroc.

La Ivan puteau fi două evenimente legate consecutiv… Și cu raterea penalty-ului și atâtea câte i s-au pus în spate pentru înfrângerea aia. Acuma luam și roșu și poate se termian și meciul ăsta cu o înfrângere și toate erau la el! Toate! Era greu să-și revină”.

