Cristi Balaj anunță apocalipsa la CFR Cluj dacă Neluțu Varga se retrage: “Nu poți continua!”. Video exclusiv

Neluțu Varga a fost extrem de supărat după remiza dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova, scor 1-1 în etapa cu numărul 7 din play-off-ul SuperLigii. Atât de supărat încât din fotbal. Cristi Balaj a vorbit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI despre urmările posibilei plecări a lui Neluțu Varga de la CFR Cluj.

CFR Cluj se confruntă cu probleme financiare: „Încercăm să facem un pas în spate”

Pe lângă criza de rezultate și problemele de lot, CFR Cluj se confruntă și cu . Cristi Balaj a anunțat că echipa finanțată de Neluțu Varga a început un proces pentru redresare, însă a fost nevoie ca patronul să vină în mai multe rânduri cu bani la club.

„(n.r. meciul cu Universitatea Craiova) Cu greu am dormit. Noi încercăm să facem un pas în spate pentru a avea o privire de ansamblu și în acest campionat sau de când am venit, de doi ani de zile, alături de colegii mei am început să lucrăm la un proces de redresare al clubului în special din cauza situației financiare. Există o oarecare povară financiară, un istoric pe care trebuie să-l îmbunătățim.

În anul în care am venit era pierderea de 9 milioane de euro și s-a redus undeva la 3,5 milioane de euro. Datoriile față de finanțator au crescut. Am avut nevoie de sprijinul lui, nu este singurul patron din fotbal care a venit și a sprijinit clubul”, a declarat Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Cristi Balaj anunță apocalipsa la CFR Cluj dacă Neluțu Varga se retrage: „Nu ai cum să continui”

Neluțu Varga a anunțat la scurt timp după pasul greșit făcut de CFR Cluj cu Universitatea Craiova în lupta la titlu că renunță la fotbal. Cristi Balaj a comentat declarația finanțatorului și a recunoscut că CFR Cluj nu va putea continua fără sprijinul acestuia.

„N-am stat neapărat să analizez pentru că nu știam de ce să fim mai supărați. Atât de multe lucruri s-au întâmplat. Eu îl cunosc ca fiind un om echilibrat, dar probabil că supărarea a fost atât de mare încât a simțit nevoia. Acesta a fost sentimentul pe care l-a avut și îl cred. A spus exact ce a simțit în momentul acela.

Se poate întâmpla, bineînțeles, dar nu astăzi. Fără o persoană care să susțină clubul nu ai cum să continui pentru că există în continuare anumite datorii. Sunt mai puține decât cele dinainte. Cel mai mare câștig care a existat în ultima perioadă este această redresare a clubului.

Acest proces pe care l-am început are nevoie de timp. Ca la un om. În momentul în care acumulezi kilograme în cinci ani de zile nu ai cum să le dai jos într-o lună”, au fost cuvintele lui Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Cristi Balaj, îngrijorat de anunțul retragerii lui Neluțu Varga: „Ar fi păcat”

Președintele de la CFR Cluj a anunțat că prioritare sunt atât performanța din puncte de vedere sportiv, cât și procesul de redresare financiară a clubului. Fostul arbitru consideră că o eventuală retragere de la clubul ardelean a lui Neluțu Varga ar fi îngrijorătoare ținând cont de planul pornit în interiorul clubului.

„În parelel cu intenția, dorința de a obține performanță referindu-mă la câștigarea campionatului, calificarea în primăvara europeană, în Cupa României, în parelel cu aceste lucruri prioritar pentru noi este însănătoșirea clubului.

Nu pot să spun că este o victorie mai mare însănătoșirea clubului decât câștigarea campionatului. E greu să compari bicicleta cu mașina. În acest moment nu se poate fără finanțator. (n.r. nu puteți fără banii lui Varga?) Nu. Nu avem cum.

E un proces de lungă durată, dar s-au făcut pași foarte importanți și ar fi păcat să stricăm procesul care a fost început pentru că datoriile față de angajați au scăzut”, au fost declarațiile lui Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

