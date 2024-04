Experiența șocantă a unei femei la Spitalul Pantelimon. „Spuneți-i să moară!”

Mărturia unei femei al cărei socru a decedat pe 4 aprilie la a șocat pe toată lumea. Bărbatul în vârstă de 68 de ani suferea de multiple afecțiuni și a fost adus în stare gravă la unitatea medicală.

Mărturii cutremurătoare ale unei femei despre socrul decedat la Spitalul Pantelimon

Potrivit , deși membrii familiei sperau că se va întoarce acasă în curând, nu a informat familia despre deces.Pentru a proteja identitatea sa și din teama unor repercusiuni, femeia a decis să rămână anonimă.

„Era un om vesel care s-a agățat de viață, că ne spunea asistenta: Doamnă, mai are 10% inimă și creier și tot se agață, tot luptă, spuneți-i să moară! Nu vedeți că se agață? Îl chinuiți? Ne spuneau nouă că noi îl chinuim! Cum să te lase sufletul să îi spui: Mori! N-ai cum!

În prima săptămână l-am găsit inconștient. După ce i s-a oprit sedarea, a început să ne recunoască, începuse să comunice cu noi, ne urmărea cu privirea, spunea da sau nu mișcând din cap, își mișca mâinile. Nu ne explicau, nu ne dădeau detalii. Ne spuneau: Ce atâtea detalii, doamnă? Nu știți?! O să moară! Asta e diagnosticul, o să moară!”, a povestit femeia pentru sursa citată.

Nora bărbatului decedat: Mi-a zis să-mi iau rămas bun

Femeia a fost întrebată dacă cineva este capabil de astfel de fapte, iar aceasta a povestit cum i s-a cerut să-și ia rămas bun de la socrul său care nu mai avea șanse de supraviețuire.

„Da, sincer! Acum, da. Ne spuneau să-l încurajăm să moară, să îi spunem să moară, că să nu mai lupte. Că noi de fiecare dată îl încurajam să vină acasă, să lupte și ne ziceau că o să moară, că acasă nu o să mai vine și că diagnosticul e cel de deces!

Mi-a zis să îmi iau rămas bun și să-i spun să moară și am ieșit plângând pentru că nu puteam să-i spun. I-am spus: Sărut-mana, tată, ne vedem și mâine sănătoși! Nu puteam să mă duc să-i spun: Tată, mori! Mai ales că el mă urmărea cu privirea. Și auzea, clipea. Începuse să plângă.

Eu încercam când vorbeam cu dânșii sau soacra mea, să ne tragem oarecum mai departe de pat, el să nu audă diagnosticul, dar nu. Eram la patul lui când ne spunea”, a mai spus aparținătoarea pentru sursa citată.

De asemenea, aceasta a auzit despre situația de la Spitalul Sfântul Pantelimon și spune că a aflat știrile și astfel a sunat la spital, unde i-au spus că murise.

„Indignare. Pentru că noi în data de 4 Aprilie fusesem la vizită, deci am plecare la ora două de la spital și ni s-a spus că tata nu va prinde weekendul. Neștiind că tata va muri la 3 și jumătate. Am sunat noi ulterior, aflând de pe Facebook, am sunat noi și am zis e o problemă, tata n-are cum să fie mort! Nu, zice, a murit la 3:30, dar nici măcar nu am primit telefon să ne înștiințeze că a murit”, a mai adăugat femeia.