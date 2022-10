Experimente medicale malefice. Crimele oribile comise în numele științei. “Ne-au fost furați 20 de ani de viață”

Deși adesea știința salvează vieți, uneori oamenii de știință comit crime oribile pentru a obține rezultate.

Experimente medicale malefice

Unele sunt greșeli etice, greșeli de judecată făcute de oameni convinși că fac ceea ce trebuie. Alteori, acestea sunt pur și simplu încarnări ale răului. Iată malefice pe subiecți umani din istorie.

Separarea tripleților

În anii 1960 și 1970, psihologi clinicieni conduși de Peter Neubauer au efectuat un experiment secret în care au separat gemeni și tripleți unul de celălalt și i-au dat spre adopție ca fiind copii unici.

Experimentul, despre care se spune că ar fi fost finanțat parțial de Institutul Național de Sănătate Mintală, a ieșit la iveală atunci când trei frați tripleți identici s-au regăsit accidental în 1980. Ei nu aveau nicio idee că au frați.

David Kellman, unul dintre tripleți, a simțit furie față de acest experiment: ”Ne-au fost furaţi 20 de ani de viaţă petrecută împreună’‘, a declarat Kellman. Fratele său, Edward Galland, a murit prin sinucidere în 1995 în locuința sa din Maplewood, New Jersey, potrivit .

Psihiatrii pentru copii care au condus studiul – Peter Neubauer și Viola Bernard – nu au arătat nicio remușcare, potrivit relatărilor din presă, mergând chiar până la a spune că au crezut că fac ceva bun pentru copii, separându-i pentru ca aceștia să-și poată dezvolta personalitățile individuale, a declarat Bernard pentru .

În ceea ce privește ce a învățat Neubauer din experimentul său secret “malefic”, nu poate spune nimeni deoarece rezultatele controversatului studiu sunt păstrate într-o arhivă la Universitatea Yale și nu pot fi desigilate până în 2066.

Neubauer a publicat unele dintre descoperirile sale într-o carte din 1996, Nature’s Thumbprint: The New Genetics of Personality, care îl vizează în principal pe fiul său. Potrivit Psychology today, începând din 2021, unele dintre lucrările doctorului Viola Bernard au devenit vizibile la Universitatea Columbia.

Regizorul Tim Wardle a relatat viața tripleților în filmul “Three Identical Strangers”, care a debutat la Sundance în 2018.

Experimente medicale naziste

Poate cele mai infame experimente malefice din toate timpurile au fost cele efectuate de Josef Mengele, un medic SS la Auschwitz în timpul Holocaustului. Mengele a scotocit trenurile care soseau pentru a găsi gemeni pe care să facă experimente, în speranța de a-și dovedi teoriile privind supremația rasială a arienilor. Mulți au murit în acest proces. De asemenea, a colectat ochii “pacienților” săi morți, potrivit Muzeului Memorial al Holocaustului din SUA.

Naziștii au folosit prizonierii pentru a testa tratamentele pentru și pentru războiul chimic. Alții au fost forțați să stea la temperaturi de îngheț și în camere cu presiune scăzută pentru experimente de aviație.

Nenumărați prizonieri au fost supuși unor proceduri experimentale de sterilizare. Unei femei, Ruth Elias, i-au fost legați sânii cu sfoară pentru ca medicii SS să poată vedea cât timp îi lua bebelușului ei să moară de foame. În cele din urmă, ea a injectat copilului o doză letală de morfină pentru a-l împiedica să sufere mai mult timp.

Unii dintre medicii responsabili de aceste atrocități au fost judecați ulterior ca criminali de război, dar Mengele a scăpat în America de Sud. El a murit în Brazilia în 1979, în urma unui atac de cord, ultimii săi ani fiind petrecuți în singurătate și depresie, potrivit .

Unitatea 731 din Japonia

De-a lungul anilor 1930 și 1940, Armata Imperială Japoneză a efectuat războaie biologice și teste medicale pe civili, mai ales în China. Conduse de generalul Shiro Ishii, medicul principal de la Unitatea 731, nu se cunoaște numărul de morți în urma acestor experimente brutale, dar este posibil să fi murit până la 200.000 de persoane, estimează istoricul Sheldon H Harris, potrivit unui reportaj din 1995 al .

Numeroase boli au fost studiate pentru a se determina potențialul lor de utilizare în război. Printre acestea se numărau ciuma, antraxul, dizenteria, tifosul, paratifosul și holera. Au fost comise numeroase atrocități, inclusiv infectarea fântânilor cu holeră și tifos și răspândirea puricilor bolnavi de ciumă prin orașele chinezești.

Puricii erau aruncați în bombe de lut, care erau lansate la o înălțime de 200-300 de metri și nu lăsau nicio urmă. Prizonierii au mărșăluit pe vreme geroasă și apoi au fost supuși la experimente pentru a determina cel mai bun tratament pentru degerături.

Foști membri ai unității au declarat presei că prizonierii au fost dopați cu gaz toxic, au fost plasați în camere de presiune până când le-au ieșit ochii și erau chiar disecați în timp ce erau în viață și conștienți. După război, guvernul american a ajutat la păstrarea secretă a experimentelor, ca parte a unui plan de a face din Japonia un aliat al Războiului Rece.

Abia la sfârșitul anilor 1990, Japonia a recunoscut pentru prima dată existența unității și abia în 2018 au fost dezvăluite numele a mii de membri ai unității, potrivit The Guardian.

“Studiul monstru”

În 1939, logopezii de la Universitatea din Iowa și-au propus să demonstreze teoria lor conform căreia bâlbâiala este un comportament învățat, cauzat de anxietatea copilului de a vorbi. Din nefericire, modul în care au ales să facă acest lucru a fost să încerce să inducă bâlbâiala la orfani, spunându-le că erau condamnați să înceapă să se bâlbâie în viitor.

Cercetătorii au stat de vorbă cu copiii de la Ohio Soldiers and Sailors Orphans’ Home și le-au spus că dau semne de bâlbâială și că nu ar trebui să vorbească decât dacă sunt siguri că vor vorbi corect. Experimentul nu a indus bâlbâiala, dar i-a făcut pe copiii anterior normali să devină anxioși, retrași și tăcuți.

Viitorii studenți la patologie din Iowa au supranumit studiul, “Studiul Monstru”, potrivit unui despre cercetare.

Trei copii supraviețuitori și moștenitorii altor trei au dat în cele din urmă în judecată statul Iowa și universitatea. În 2007, Iowa a ajuns la o înțelegere pentru o sumă totală de 925.000 de dolari.

Crimele lui Burke și Hare

Până în anii 1830, singurele cadavre disponibile din punct de vedere legal pentru a fi disecate de către anatomiști erau cele ale criminalilor executați. Cum criminalii executați erau relativ rari, mulți anatomiști au început să cumpere cadavre de la hoții de morminte sau să le fure ei înșiși.

“Furtul de cadavre ca ocupație ‘profesională’ nu a început să prindă contur până la sfârșitul secolului al XVIII-lea”, a declarat Suzie Lennox, autoarea cărții Bodysnatchers: Digging Up the Untold Stories of Britain’s Resurrection Men. “Până atunci, studenții și anatomiștii ar fi făcut propriile raiduri în cimitire, achiziționând cadavre când și cum puteau.”

Un proprietar de pensiune din Edinburgh, William Hare, și prietenul său William Burke au găsit o modalitate de a livra cadavre proaspete la mesele de anatomie din Edinbrugh fără a fura vreodată un cadavru.

Între 1827 și 1828, cei doi bărbați au asfixiat mai mult de o duzină de chiriași de la pensiune și i-au vândut cadavrele anatomistului Robert Knox, potrivit lucrării lui Mary Roach ”Stiff: The Curious Lives of Human Cadavers”. Se pare că Knox nu a observat (sau nu i-a păsat) că noile cadavre pe care i le aduceau noii săi furnizori erau suspect de proaspete, a scris Roach.

Burke a fost spânzurat mai târziu pentru crimele sale, iar cazul a determinat guvernul britanic să slăbească restricțiile privind disecția. “Scandalul a dus la Legea anatomiei din 1832, care a pus la dispoziția școlilor un număr mai mare de cadavre în mod legal”, a declarat Maclolm McCallum, curatorul Muzeului Anatomic din Edinburgh.

“Dacă mureai într-un azil sau spital și nu aveai rude sau mijloace pentru a acoperi costurile funerare, corpul tău ajungea la școli pentru disecție. În mod crucial, instituțiile care furnizau cadavrele le furnizau doar școlilor de anatomie care erau asociate cu spitalele universitare.”

Experimente chirurgicale pe sclavi

Părintele ginecologiei moderne, J. Marion Sims, și-a câștigat o mare parte din faimă făcând operații experimentale (uneori mai multe pe aceeași persoană) pe femei sclave, potrivit .

Sims rămâne o figură controversată până în ziua de azi, deoarece afecțiunea pe care o trata la femei, fistula vezico-vaginală, provoca suferințe teribile. Femeile cu fistule, o ruptură între vagin și vezica urinară, erau incontinente și erau adesea respinse de societate.

Sims a efectuat operațiile fără anestezie, în parte pentru că anestezia fusese descoperită de curând și în parte pentru că Sims credea că operațiile nu erau “suficient de dureroase pentru a justifica deranjul”, după cum a spus într-o conferință.

Încă se mai discută dacă pacienții lui Sims ar fi consimțit la operații, dacă ar fi fost complet liberi să aleagă. În 2018, o statuie a lui Sims a fost îndepărtată ca răspuns la controversa continuă, potrivit .

Studiu privind sifilisul în Guatemala

Mulți oameni cred în mod eronat că guvernul a infectat în mod deliberat participanții la Tuskegee cu sifilis, ceea ce nu a fost cazul. Dar lucrările profesorului Susan Reverby au scos recent la iveală o perioadă în care cercetătorii Serviciului de Sănătate Publică al SUA au făcut exact acest lucru, potrivit Wellesley College.

Între 1946 și 1948, a descoperit Reverby, guvernele SUA și Guatemalei au co-sponsorizat un studiu care a implicat infectarea deliberată a 1.500 de bărbați, femei și copii din Guatemala cu sifilis, potrivit .

Studiul avea ca scop testarea unor substanțe chimice pentru a preveni răspândirea bolii.

Cei care au făcut sifilis au primit penicilină ca tratament, a constatat Reverby, dar înregistrările pe care le-a descoperit nu indică niciun fel de urmărire sau consimțământ informat din partea participanților.

La 1 octombrie 2010, secretarul de stat Hilary Clinton și secretarul de stat pentru sănătate și servicii umane Kathleen Sebelius au emis o declarație comună prin care își cereau scuze pentru experimente.

Studiul Tuskegee

Cea mai faimoasă scăpare a eticii medicale din Statele Unite a durat 40 de ani. În 1932, potrivit Centers for Disease Control and Prevention, Serviciul de Sănătate Publică al SUA a lansat un studiu privind efectele asupra sănătății ale sifilisului netratat la bărbații de culoare.

Cercetătorii au urmărit evoluția bolii la 399 de bărbați de culoare din Alabama și au studiat, de asemenea, 201 bărbați sănătoși , spunându-le că sunt tratați pentru “sânge rău”. De fapt, bărbații nu au primit niciodată un tratament adecvat, chiar și în 1947, când penicilina a devenit medicamentul dedicat pentru tratarea sifilisului.

Abia după ce un articol de ziar din 1972 a expus studiul în ochii publicului, oficialii l-au închis, potrivit site-ului oficial .

Experimentul din închisoarea Stanford

În 1971, Philip Zimbardo, în prezent profesor emerit de psihologie la Universitatea Stanford, și-a propus să testeze “natura naturii umane”, pentru a răspunde la întrebări precum “Ce se întâmplă atunci când pui oameni buni în situații rele?”.

Modul în care a procedat pentru a răspunde la întrebările sale despre natura umană a fost și este considerat de mulți ca fiind mai puțin etic. A înființat o închisoare și a plătit studenți de la facultate pentru a juca rolul gardienilor și al prizonierilor, care, în mod inevitabil, păreau să se transforme în gardieni abuzivi și prizonieri isterici.

Experimentul de două săptămâni a fost oprit după doar șase zile, deoarece lucrurile au devenit haotice rapid. “În doar câteva zile, gardienii noștri au devenit sadici, iar prizonierii noștri au devenit deprimați și au dat semne de stres extrem”, a declarat Zimbardo.

Gărzile, cam de la bun început, i-au tratat groaznic pe prizonieri, umilindu-i prin dezbrăcare, pulverizându-le corpul cu substanțe chimice de dezinsecție și, în general, hărțuindu-i și intimidându-i, potrivit site-ului Stanford Prison Experiment.

Se pare că, potrivit unui raport publicat în iunie 2018, o publicație de știri, gardienii nu au devenit agresivi de unii singuri – Zimbardo a încurajat comportamentul abuziv – iar unii dintre prizonieri și-au înscenat crizele emoționale.

De exemplu, Douglas Korpi, un prizonier voluntar, a declarat că a simulat o cădere nervoasă pentru a fi eliberat mai devreme și a putea studia pentru un examen.

Chiar și așa, experimentul de la închisoarea Stanford a stat la baza înțelegerii psihologilor și chiar a istoricilor cu privire la modul în care chiar și oamenii sănătoși pot deveni atât de răi atunci când sunt puși în anumite situații, potrivit Asociației Americane de Psihologie.