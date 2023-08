Explicațiile lui Andrei Ivan. De ce a ratat cu poarta goală cu CFR Cluj: ”Nu mă regăsesc”

Cu toate acestea, atacantul Universității Craiova crede că el și coechipierii săi trebuie să demonstreze în acest an că merită să se bată la titlu. Următorul hop, partida cu Hermannstadt de vineri de la ora 21:30, partidă care va fi transmisă de Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Sibienii par și în acest an o nucă tare, mai ales că au reușit până acum să acumuleze 6 puncte, cu unul mai mult față de Craiova.

Explicațiile lui Andrei Ivan. De ce a ratat cu poarta goală cu CFR Cluj

“Trebuie să intrăm şi să jucăm pentru suporterii noştri, pentru noi şi să luăm cele trei puncte. Suntem o echipă unită, însă trebuie să dovedim că merităm să ne batem la titlu şi vom intra să câştigăm. Suntem motivaţi, trebuie să intrăm capacitaţi sută la sută”, a declarat atacantul. Rugat să comenteze ratarea anului, cea din meciul cu CFR Cluj, Andrei Ivan a mărturisit că nu trece prin cele mai bune momente ale sale.

“Nu am fost deranjat. că am ratat cu poarta goală… trebuia să marchez atunci. Însă las totul în spate şi mă concentrez doar pe partida cu Hermannstadt. Atunci, la acea fază, m-am grăbit să şutez pentru că l-am văzut pe portar că a căzut… şi în momentul şutului am alunecat şi eu. Nu sunt într-o formă prea bună, nu mă regăsesc. Dar cu ajutorul antrenorului sper să fiu pe drumul cel bun”, a precizat Andrei Ivan.

În urmă cu două săptămâni, Andrei Ivan mărturisea că nu suportă să joace în banda dreaptă, acolo unde a fost ”sacrificat” de antrenorul de atunci Eugen Neagoe, tocmai pentru a-i face loc vedetei Alex Mitriță pe partea stângă. ”Şi pentru mine e ceva nou, joc în banda dreaptă, unde n-am mai jucat de mult şi e foarte dificil. Sperăm să câştigăm un trofeu, dar va fi un drum foarte lung. Nu mai mi-e frică, am trecut de mult timp de faza cu FCSB, după aia tot eu am bătut penalty şi nu îmi e frică”, declara Andrei Ivan, la finalul partidei cu Dinamo.

Cel mai mare contestatar din acest moment al lui Andrei Ivan pare să fie Sorin Cârțu, fostul antrenor și președinte al Universității Craiova. Paradoxal, tot Sorin Cârțu e cel mai mare apărător al lui Ivan, în condițiile în care copilul minune al Craiovei pare să aibă nevoie în aceste momente de toată încurajarea din lume.

Așadar, de la începutul sezonului, Sorin Cârțu l-a criticat pentru faptul că se plânge că nu poate juca pe mai multe poziții, însă încearcă să-i găsească și circumstanțe atenuante pentru performanțele slabe din ultima perioadă. ”Nu știu ce să spun. Eu țin la copilul ăsta. Sunt printre cei care l-au susținut când era tânăr. L-am cultivat, l-am promovat.

Țin la el și vreau să își confirme și să își reconfirme încrederea și valoarea care îi se atribuie. Să ia un exemplu de la Mitriță care și aseară, exceptând ultimele minute când a căzut pe fondul oboselii, a fost prima donna echipei. A intrat, a încercat, a tras. Este jucătorul care chiar nu face parte din filmul pe care ți l-am spus la început, de nu știe echipa să ucidă. Cu câțiva jucători care să-l sprijine în ceea ce face el, reușitele echipei ar fi mult mai remarcabile.

Din punctul meu de vedere, n-ai nicio scuză pentru că la partida cu Dinamo când l-a faultat pe Mitriță în careu i-a pus mingea pe piciorul drept. Trebuia tu să dai gol fără să mai dea penalty. La partida de aseară nu te-a interesat că ești în stânga, în dreapta. Ai avut poarta goală pe piciorul drept, pe piciorul tău de bază, pe piciorul tău cel mai bun și dai pe lângă.

El trebuie să se ajute singur. Îi trebuie o super concentrare pentru orice ar face. Are nevoie de mental coach? Cred că în cazul lui e nevoie, cum e și în cazul lui Ișfan. Ișfan obligatoriu. Sunt mai mulți pe aici care au nevoie. Caracterul ăsta ‘piftie’, de tremurici pentru anumite meciuri”, a transmis Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

