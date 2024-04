Explicațiile președintelui CS Dinamo pentru că nu l-a vizitat pe Dănuț Lupu la pușcărie: „Nu am dorit să merg la el”

Fostul internațional Dănuț Lupu a fost eliberat la începutul lunii aprilie după șase luni petrecute în închisoarea de la Rahova. Lupu a primit o sentință de șapte luni,

Răspuns acid al președintelui CS Dinamo

Dănuț Lupu a fost condamnat pentru conducere fără permis în repetate rânduri. Fostul dinamovist a fost invitat în dimineața de 9 aprilie la FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de către Horia Ivanovici.

Într-o serie de declarații emoționante, Lupu a avut un mesaj și pentru cei de la CS Dinamo, club al cărui președinte este Ionuț Popa.

Lupu, interzis la CS Dinamo

După ieșirea lui Dănuț Lupu, președintele celor de la CS Dinamo, Ionuț Popa, i-a răspuns fostului fotbalist. Oficialul echipei a spus de la bun început că Dănuț Lupu nu va mai lucra la echipa pe care o conduce.

Același Ionuț Popa a continuat și a punctat că nu l-a vizitat pe fostul fotbalist pentru a nu-l pune pe acesta într-o situație delicată, dată fiind poziția în care se afla Lupu, încarcerat la Penitenciarul Rahova.

“În acest moment nu se mai pune problema ca Dănuț Lupu să mai lucreze la noi. Eu am discutat cu el și i-am explicat de ce nu am trecut pe la el. Am vorbit cu el după ce a ieșit el din pușcărie și mi-a spus acest lucru.

Nu am dorit să merg la el, deoarece nu am dorit să îl pun într-o situație stânjenitoare pentru el. Eu știu mulți oameni care practic nu doresc să te lase să te duci la ei la pușcărie ca să îi vezi în ipostaza respectivă.

I-am explicat lui Dănuț Lupu și am crezut că a înțeles. Nu înțeleg de ce a ales să facă aceste declarații. Iar eu nu puteam să oblig pe nimeni de la CS Dinamo să meargă pe la pușcărie la Lupu.

Fiecare face ce simte și ce dorește. Iar asta cu femeia de serviciu nu e de comentat. Eu cred că era mai important să meargă la Lupu familia, nu femeia de serviciu de la CS Dinamo. Hai să fim serioși

Dacă Lupu se va mai întoarce la noi să lucreze? În acest moment nu se mai pune problema. Am înțeles că el este angajat într-un proiect la domnul Nicolae Badea. Lucrează la dânsul”, a declarat președintele CS Dinamo, conform .