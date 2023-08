Explozia de la Crevedia. Primele critici despre intervenția pompierilor. „Au mers acolo carne de tun”

În timp ce localnicii din Crevedia încearcă să-și revină de pe urma exploziei de la stația GPL dinn comună, sindicaliștii Europol ridică semne de întrebare despre cum au intervenit pompierii pentru stingerea incendiului.

„Ca la bomba de la Hiroshima”

Pentru localnicii din Crevedia, au însemnat pur și simplu un coșmar trăit pe viu. Mai mulți oameni care locuiesc în apropierea stației GPL au făcut mărturisiri de coșmar.

„Două bubuituri la început și după aia am ieșit afară și am văzut un fum negru. Am văzut un fum negru şi ambulanţele venind către aici. Când am văzut vâlvătaia de foc, ca la bomba de la Hirosima”, a declarat un localnic, potrivit .

„Omul ăla nu mai avea păr în cap”

„Am simţit că mi-a luat foc cămaşa pe mine. Nu m-a atins nimic, dar suflul ăla m-a ars la cămasă. Am zis că mi-a luat foc cămaşa”, a relatat un altul. „Doamne, oamenii săracii. Mamă, omul ăla a rămas fără păr în cap, frate. Fără păr în cap”, a spus un alt martor.

„Lipsiţi de instinctul de conservare, mulţi localnici s-au apropiat prea mult de flăcările ca nişte ciuperci atomice, ca să le filmeze. Ar fi trebuit îndepărtați de locul pericolului. Erau la câteva sute de metri de rezervoarele cu GPL.

Nu la fel de ușor au scăpat pompierii care au fost surprinși de limbile de foc în momentul exploziilor. Din cei 58 de răniţi, 43 sunt pompieri, polițiști și jandarmi. Martorii au filmat imagini cumplite. Oameni arşi de flăcări până la piele au rămas întinşi pe asfalt, în aşteptarea ajutoarelor”, potrivit sursei citate.

Salvatorii, salvați de roboți?

A doua explozie a fost cea care i-a luat prin surprindere pe salvatori, și cea care, de altfel, a făcut și cele mai multe victime. Întrebat dacă mai mulți roboți de intervenție ar fi limitat numărul de persoane rănite în rândurile salvatorilor, Claudiu Bratu, un colonel (r) IGSU a declarat: „Cred că am fi discutat de un număr mult mult mai mic de persoane rănite, dar faptul că am fi avut mai multă tehnologie de aceste gen ne-ar fi ajutat să putem interveni acolo unde riscul pentru persoane este mare”.

La rândul lui, șeful Departamentului pentru situații de urgență, , a declarat anterior că intervenția roboților tocmai că i-a protejat pe pompieri de o agravare a sinistrului.

Europol: „Au mers acolo efectiv ca carne de tun”

De partea lor însă, sindicaliștii Europol au altă parere. Cosmin Andreica, liderul sindicatului Europol, a declarat: „Acei oameni au mers acolo efectiv ca și carne de tun. Exact acele echipamente care trebuiau să îi protejeze, vedem că au dispărut în flăcări. Am văzut acea cască topită, acel costum topit pe pompier… Nu se știe dacă aveau informațiile necesare, dacă au fost coordonați, dacă li s-a spus despre ce este vorba”.

Opiniile sindicalistului Europol nu au fost împărtășite de premierul Marcel Ciolacu, care a declarat: „Din punctul nostru de vedere s-a acționat exemplar. Trebuie să mulțumesc și pompierilor, jandarmilor, polițiștilor care au asigurat perimetrul”. Tot Marcel Ciolacu a declarat anterior că vinovații pentru tragedia de la Crevedia „vor plăti”, și că, începând de luni, toate stațiile GPL din România vor intra în verificări. Cele neconforme vor fi închise imediat.