Explozie uriașă în orașul Chernihiv, din Ucraina. Cerul nopții s-a luminat ca ziua în urma deflagrației. Video

O explozie uriașă a avut loc în cursul nopții de vineri spre sâmbătă, în orașul Chernihiv, din Ucraina. Acesta se află la nord de Kiev, fiind aproape de granița cu Belarus.

Din primele informații, se pare că un depozit petrolier din apropierea orașului . Astfel, cerul nopții s-a luminat ca ziua, după cum se poate vedea și în imaginile de mai jos:

Fireball lights up night sky after Ukraine explosion. A large explosion lit up the night sky in Chernihiv early Saturday.

Iar în videoclipul de mai jos poate fi văzută intervenția pompierilor pentru a stinge incendiul de la depozitul de combustibil.

Situația este tensionată în Chernihiv, unde în ultimele zile, câteva zeci de civili și-au pierdut viața ca urmare a bombardamentelor asupra orașului. Asta deși forțele armate ruse au declarat în repetate rânduri că nu țintesc obiective civile.

În imaginea de mai jos pot fi văzute urmările unui astfel de bombardament asupra orașului:

Russian state TV about Russian attacks on the Chernihiv region: “The fact that a special operation is happening is evident only from columns of Russian military vehicles and checkpoints.” Re: civilians “their safety is a priority for our military personnel.

Chernihiv:

— Julia Ioffe (@juliaioffe)