Extaz total printre fotbaliștii lui Manchester City după cucerirea Ligii Campionilor: „A fost ceea ce ne lipsea”

Manchester City a reușit, în premieră, să câștige trofeul UEFA Champions League. Echipa antrenată de Pep Guardiola s-a impus cu 1-0 în fața lui Inter și formată din Premier League, FA Cup și Champions League într-un singur sezon.

Kyle Walker, vis împlinit după ce a câștigat Champions League cu Manchester City: „Acest club înseamnă atât de mult pentru mine”

Kyle Walker a intrat în minutul 82 al finalei cu Inter. Fundașul englez a acuzat dureri la spate înaintea duelului cu Inter și . Internaționalul britanic speră ca triumful lui Manchester City să devină o lecție pentru tinerii jucători.

„Rareori sunt fără cuvinte. Visul meu s-a împlinit, să realizez acest lucru cu acest club. A obține o triplă istorică este incredibil. O să fiu întotdeauna dezamăgit când nu joc, dar am 33 de ani. Exemplul meu se adresează băieților mai tineri. Acest club înseamnă atât de mult pentru mine. Să experimentez ceea ce am am experimentat.

Nu poți spune că Inter a meritat mai mult decât noi sau am meritat mai mult decât ei. Suntem amândoi aici prin merit. Trebuie să fie un învins. Emoțiile au jucat un rol. Am primit medalia de argint ultima oară, așa că să obții aurul este fantastic”, a declarat Kyle Walker, citat de BBC.

„Nu pot să exprim în cuvinte”

John Stones a fost introdus titular de Pep Guardiola în finala cu Inter. Fotbalistul englez a fost extrem de fericit să ia parte la performanța istorică realizată de Manchester City. „A fost ceea ce ne lipsea. Mă simt atât de încântat. Este o plăcere să fac parte din această echipă și să creez această istorie.

Suntem doar a doua echipă care face tripla. Îmi rețin cuvintele pentru că sunt în fața camerei. Am ridicat ștacheta sus acum. După acest sezon, unde am câștigat Premier League, am câștigat FA Cup, apoi să vin aici și să câștig asta, nu pot să-l exprim în cuvinte.

Am jucat mai mult ca un nr. 8 în meciul cu Inter. Încă învăț. Nu cred că sunt cel mai bun acolo, dar am dat totul. Am crezut că a dat roade. Am creat șanse și au existat momente cheie. (n.r. planuri de sărbătoare) N-am idee. Cred că am testare antidoping, așa că este un început grozav de noapte!”, a spus John Stones.

Kevin De Bruyne, mesaj fabulos după ce Manchester City a câștigat Champions League: „Echipa este construită pentru a face față presiunii”

Kevin De Bruyne a fost lovit de ghinion în finala cu Inter. La fel ca în urmă cu doi ani, mijlocașul belgian . Totuși, fotbalistul lui Manchester City s-a putut bucura de victorie la finalul partidei de la Istanbul.

„Incredibil. Greu de exprimat în cuvinte. Astăzi am făcut istorie. A fost greu pentru ambele echipe. Nu am jucat cel mai bine în prima repriză. Am ezitat. Știam că trebuie să ne descurcăm mai bine în a doua. Probabil a fost un meci 50-50. Ne simțim foarte norocoși că a fost pentru noi.

Știam că toată lumea vorbește despre triplă. Presiunea era acolo, dar această echipă este construită pentru a face față presiunii în cel mai bun mod posibil”, au fost cuvintele lui Kevin De Bruyne.