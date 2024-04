Extinderea excepțiilor de la „taxa pe boală”, anunțată de Guvern. Cine sunt noii benefeciari care scapă de impozitul de 10%

Se adaugă excepții noi la „taxa pe boală”. Persoanele cu afecțiuni cronice vor fi și ele , a transmis premierul Marcel Ciolacu.

Premierul anunță scutiri de la impozit pentru persoanele cu boli cronice

La finele săptămânii trecute, Executivul a eliminat pentru părinții care au copii bolnavi, femeile gravide, pacienții cu cancer și situațiile de urgență.

Conform informațiilor de la CNAS, anul anterior au fost acordate peste 3 milioane de concedii medicale, majoritatea fiind pentru categoriile care acum sunt exceptate de la impozit.

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că și pacienții cu boli cronice vor fi scutiți de taxa pe boală, alături de cei cu afecțiuni oncologice, femeile însărcinate și mamele cu copii bolnavi.

„Am luat o decizie rapidă, pentru că se tot întârzia a se interveni în Parlament pe acest act normativ şi am luat o decizie, nu sunt probleme în ceea ce priveşte bolnavii cronici”, a ținut să lămurească lucrurile premierul. „Am luat o decizie în Guvern şi am exceptat de la această taxă, cu alte cuvinte, pe cel aflat în concediu medical pentru maternitate, pentru faptul că are copilul bolnav, pentru boli cronice, pentru cancer. Vor avea un venit suplimentar cu această taxă de 10%”, a declarat Marcel Ciolacu.

Românii își iau prea multe concedii medicale

Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni, la Institutul Clinic Fundeni, că în nicio altă țară sistemul de sănătate nu poate funcționa fără contribuții. El a subliniat că nu încurajează ca cei care stau acasă să câștige mai mult decât cei care sunt la serviciu.

„Dacă mă uit în trecut, am pornit de la concedii medicale de 870 de milioane, a venit pandemia s-a suplimentat cu vreo 570 de milioane concediile medicale decontate de casă, ne-am trezit într-un sistem în care avem 6 miliarde concedii medicale. Dacă ne uităm pe statistici suntem cel mai bolnav popor din lume.

La asemenea dimensiuni, dacă doriți ca eu să dau venituri mai mari celui care cu voie sau fără voia sa a răcit și stă cinci zile acasă nu am să-o fac. Să încurajez ca cel care e răcit și stă acasă să primească cu 10% mai mult decât cel care este la serviciu nu am să o fac. Cu adevărat, pentru bolnavii cronici, pentru oncologie, pentru mame, pentru copii bolnavi, categoric cheltuielile sunt mai mari”, a mai precizat Marcel Ciolacu.

De asemenea, ordonanţa a venit la pachet și cu un nou ajutor pentru mamele care nu au o situaţie financiară prea bună, iar acest ajutor se ridică la 2.000 de lei, pe care statul îi acordă o singură dată când se naște fiecare copil. Această măsură este valabilă până în 2027.