Senatul a eliminat impozitarea cu 10% a concediilor medicale. ”A fost o eroare!”

Proiectul va ajunge acum la Camera Deputaților, însă are toate șansele să treacă și de acest for decizional. Inițial, conform OUG 115/2023 al Guvernului, concediile medicale erau impozitate cu 10% de la 1 ianuarie 2024. Cu toate acestea, reprezentanții PNL și alți specialiști au protestat împotriva acestei legi, mai ales că pacienții bolnavi de cancer erau incluși pe lista celor care sunt păgubiți cu 10% din venit.

Senatul a eliminat impozitarea cu 10% a concediilor medicale

“Sănătatea, din punctul meu de vedere, nu are culoare politică. A fost o eroare strecurată în această ordonanţă şi eliminăm o inechitate”, a declarat Nicoleta Pauliuc (PNL), participantă la ședință. În replică, USR, prin vocea senatorului Ștefan Pălărie, a dat vina pe PNL pentru că a ”inventat” această taxare.

, a fost extinsă impozitarea cu 10% a pensiilor mai mari de 3.000 de lei pentru românii care au lucrat în străinătate. În urmă cu o săptămână, Nicoleta Pauliuc anunța că această taxare cu 10% a concediilor medicale trebuie blocată, pentru că este nedreaptă față de bolnavi.

, în Comisia de buget-finanţe şi Comisia de muncă, grupul PNL depune un amendament pentru eliminarea impozitării cu 10% a concediilor medicale. Nu putem accepta ca în momentul în care un pacient oncologic se îmbolnăveşte, merge la tratament, concediul medical pe care statul i-l dă pentru susţinerea ca el să meargă mai departe şi să obţină victoria cu acest diagnostic să fie impozitat”, explica Nicoleta Pauliuc.

Alexandru Rafila vorbea despre renunțarea la impozit doar pentru bolnavii de cancer

În discuție a intervenit ministrul sănătății Alexandru Rafila, cel care considera că ar trebui renunțat la impozitare doar în cazul bolnavilor de cancer. ”Nu aș pune chestiunea asta într-un context politic, la Ministerul Sănătății am avut o discuție legat de acest subiect. Încercăm să găsim o cale mai rapidă decât prin Parlament, pentru ca pacienții oncologici să nu plătească acești bani. O OUG e o formulă mai rapidă.

Chestiunile fiscale din România și regândirea unor măsuri fiscale au plecat de la Ministerul de Finanțe, dar nu cred că pacienții oncologici trebuie să suporte asta. Am avut o discuție cu colegii după ce s s-a introdus această taxă, ca să găsim o soluție mai rapidă. Având în vedere că aceste ordonanțe sunt aprobate în guvern de premier, și punctul lui de vedere e de susținere a unei astfel de modificări.

A fost o măsură generală legata de concediul medical, nu cred că majoritatea concediilor sunt la pacienții oncologici. Ei trebuie protejați. Să rezolvăm problema lor. Important e ca concediile medicale să fie controlate și de Casă (CNAS), să se vadă unde sunt exagerări, nu mă refer la pacienții oncologici. Casa să își facă datoria și să controleze cum sunt eliberate aceste concedii“, a explicat Rafila.

Inițial, concediile medicale nu erau impozitate cu 10%, însă premierul Marcel Ciolacu s-a plâns că a avut de decontat concedii medicale de 6 miliarde de lei. Asta, în condițiile în care ar există mulți români care reușesc să plece în concediu medical deși nu ar avea în realitate probleme serioase de sănătate.

”Undeva lucrurile au scăpat de sub control. În acest moment, toată lumea plăteşte CASS. Pe timpul PSD-ului, erau concedii medicale de 820 de milioane. Pe urmă au venit 570 de milioane pe timpul pandemiei. Anul acesta eu am găsit de plată concedii medicale de 6 miliarde. 6 miliarde de lei. Eu nu am fost în concediu…undeva lucrurile au scăpat de sub control. Înţeleg misiunea grea pe care o are noul şef de la CNAS”, se plângea premierul Marcel Ciolacu.