Fabrica din România care produce pe bandă rulantă. Produsele pe care românii le adoră se vând în toată țara și sunt mai bune decât cele din import

Fabrica din România care produce pe bandă rulantă. pe care românii le adoră se vând în toată țara și sunt mai bune decât cele din import. Întreprinderea funcționează în cea mai mare parte cu roboți.

Fabrica românească care lucrează la foc continuu. Alimentele sunt distribuite în toată România și sunt mai delicioase decât cele din import

Fabrica românească care lucrează la foc continuu. Alimentele sunt distribuite în toată România și sunt mai delicioase decât cele din import. Unitatea este construită în localitatea Sânandrei, lângă Timișoara din județul Timiș.

ADVERTISEMENT

Aparține procesatorului Simultan, proprietarul brandului SIM și este cel mai mare procesator autohton de lapte. Are capital integral românesc și a fost dată în funcționare destul de recent. Investiția se ridică la 17 milioane de euro, proiectul fiind demarat în 2021.

Cel mai mare procesator de lapte cu capital autohton, deținut de Florin Herbai, are o capacitate maximă de 500.000 de litri de lapte pe zi. În fiecare an unitatea din Timiș procesează 50 de milioane de litri de lapte.

ADVERTISEMENT

Fabrica de lapte Simultan livrează în toată țara prin intermediul rețelei de distribuție proprii sau al partenerilor, după cum arată datele disponibile pe site-ul companiei din județul Timiș. Produsele sale sunt mai bune decât cele din import.

Fabrica de lapte Simultan, dotată cu roboți și utilaje moderne

Întreprinderea este una modernă, dotată cu cele mai noi utilaje de procesare care au costat circa 3,5 milioane de euro. În momentul de față, se află pe locul trei în topul celor mai mari cumpărători de lapte din România.

ADVERTISEMENT

Unitatea funcționează cu roboți, ceea ce înseamnă că are foarte puțin personal. Roboții înlocuiesc angajații clasici, fabrica având doar doi oameni, însă unul dintre ei urmează să fie înlocuit cu un robot în curând.

„Această mașină merge cu o capacitate de 120.000 de litri în 15 ore și o manevrează doi oameni. Linia de procesare în care noi am investit este prima din Europa și trebuia să fie singura din lume, doar că japonezii au făcut cea similar, pe o altă procedură.

ADVERTISEMENT

Vom avea și o hală de depozitare care nu este încă finalizată. Am luat în calcul să fim și independenți energetic și am depus un proiect de 10 milioane de euro pe DR 22 – Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole.

Am atins 75 de puncte, dar din păcate în momentul în care s-a ajuns la plafon noi am fost sub linie”, a declarat reprezentantul companiei, scrie . Fabrica are lapte, sana, iaurt și smântână.

Reprezentanții întreprinderii au mai transmis că livrează în Programul Cornul și Laptele din școli și speră ca investiția să fie dusă anul acesta la 80%. Pe de altă parte, compania a dat la ambalajele tetra pak anul acesta și anul trecut 12,5 milioane de euro.