Fabrica din România care amenință toate importurile. A fost construită de la zero și mătură concurența. Cumpără marfa numai de la producători locali și face și angajări

Fabrica românească care spulberă orice import. A fost ridicată de la temelie și achiziționează materie primă numai de la producătorii din zonă. A fost construită din fonduri europene, cu peste 2,6 milioane de euro, după 6 ani de planificări și investiții.

Are rolul de a sprijini crescătorii de vaci din rasa Bălțată Românească. Aceștia nu vor mai arunca laptele pentru că îl pot duce la procesare la Kezdi Lacto Coop Cooperativă Agricolă din localitatea Târgu Secuiesc, județul Covasca.

Proiectului s-a alăturat ulterior și Asociația Crescătorilor de Vaci Bălțată Românească tip Simmental (ACVBR SIM) și cooperativa fondată de această asociație. Unitatea de procesare a laptelui a început livrarea produselor către magazine locale și sectorul HORECA.

„Ajutăm membrii asociației să își valorifice producția, mergem și le luăm laptele de la poartă”, a explicat Adrian Rotariu, directorul general al Kezdi Lacto Coop, într-un interviu difuzat în emisiunea Agrostrategia de pe TVR 1, la rubrica Fermierii României, notează .

„Oferim un preț decent și deocamdată suntem nevoiți să ne ajutăm între noi și să avem suficient lapte cât putem să producem la o capacitate maximă”, a completat managerul, mai arată sursa menționată mai devreme.

Ce produse are fabrica de lapte din județul Covasna

de lapte din județul Covasna are un sistem de prelucrare care este automatizat. Compania lucrează chiar și cu ferme unde mulsul se face robotizat, astfel încât pe parcursul procesării, materia primă nu ajunge în contact direct cu aerul sau cu omul.

Materia primă intră în contact numai cu instalațiile de colectare și prelucrare. Reprezentanții au dorit să se axeze pe produse UHT pentru că nu necesită o condiționare specială. Aceste alimente pot sta la temperatura camerei până la un an, avantajându-le prin punerea la raft.

De asemenea, fermierii români au vrut să răspundă cererii din piață pentru lactate de nișă, printre care se numără laptele cu arome (vanilie, ciocolată etc). Fabrica are cutii de 1 litru, pe piață fiind în prezent de la alte firme la 0,33 l. În plus, mai face smântână de gătit și frișcă.

„HORECA este sectorul unde putem da o cantitate mai mare cu un cost mai mic de ambalaj. Putem livra produse tip robinet, îm pungi, bag-in-box tip robinet, care sunt mai ușor de manipulat pentru sectorul HORECA decât cutiile de 1 litru.

Vizavi de produsele ce sunt deja existente pe piață, referitor la produsele aromate, laptele cu ciocolată, spre exemplu, ce am văzut până acum este la 0,33, iar noi am ales să fie la 1 litru. Este același concept ca și la lapte – cu robinet, cu capac – desfaci, bei, pui înapoi în frigider.

Produsele la 1 litru se pot adresa direct familiilor, există varianta cu capac și după ce s-a desfăcut, se poate păstra încă 3-5 zile la o temperatură de refrigerare normală”, a mai spus managerul fabricii de lapte.