Fabrica din România care revoluționează industria. E dotată cu roboți și energie regenerabilă și s-a reinventat peste noapte

După o activitate de 30 de ani, Simultan SRL s-a reinventat. Mai exact, a inaugurat cea mai mare fabrică de procesare a laptelui cu acționariat românesc.

anual 50 de milioane de litri de lapte și utilizează o tehnologie avansată, lucru cu care se poate remarca în industria de la noi din țară.

Cele mai multe procese sunt robotizate, iar eficiența este maximizată, iar necesarul de muncă umană a fost minimizat. Totul a fost construit de la zero și se vor produce sute de mii de litri de lapte pe zi.

“Aici cum am spus avem doi oameni iar pe cel de-al doilea îl vom înlocui cu un robot. Noi am construit de la zero și avem o capacitate de producție de 500.000 de litri pe zi”, a explicat un reprezentant al fabricii.

De asemenea, Simultan SRL a investit și în energie regenerabilă. A fost pus în aplicare un proiect în valoare de 10 milioane de euro, cu scopul de a obține independența energetică.

Finanțarea nu a fost, însă, asigurată în totalitate. Cu toate acestea, compania încă face eforturi pentru a putea deveni un model al sustenabilității în această industrie.

În afară de faptul că procesul de producție a fost automatizat, au fost create și oportunități economice considerabile. Simultan SRL contribuie masiv la economia locală și națională, datorită rețelei extinse, dar și a capacității de procesare.

Din de lapte, aproximativ 40-45% este vândut sub branduri proprii ale marilor retaileri. Restul de lapte produs este comercializat sub brandul SIM.

Reprezentanții companiei s-au declarat optimiști în legătură cu finalizarea proiectelor pe care le-au început. Până la finalul lui 2024, aceștia speră să atingă iun grad de finalizare de 80%.

Pentru a putea menține standardul înalt de calitate al produselor, aceștia au de gând să continue investițiile. “Investițiile sunt mari dar merită pentru că aducem pe piață produse de cea mai bună calitate”, a mai spus reprezentantul, notează .

În prezent, Simultan SRL este lider în industria lactatelor de la noi din țară, mai ales datorită fabricii de la Sânandrei, caracterizată de tehnologia modernă.