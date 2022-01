Familia Andreei Tonciu, prima reacție după eliminarea faimoasei de la Survivor România 2022: “Am văzut-o suferind”

Familia Andreei Tonciu a scris un mesaj pe rețelele de socializare, după eliminarea faimoasei de la Survivor România 2022.

Fosta asistentă TV a fost nominalizată alături de Otilia și Robert Niță. Din păcate, competiția s-a terminat pentru ea, întrucât a strâns cele mai puține voturi din partea publicului.

Cei din echipa roșie au mai pierdut o concurentă cu o seară înainte. Roxana Ciuhulescu nu a mai putut participa din cauza problemelor medicale și a fost nevoită să renunțe la show.

Familia Andreei Tonciu, prima reacție după eliminarea vedetei de la Survivor Români 2022

Familia și apropiații Andreei Tonciu au avut o primă reacție după ce . Un mesaj a fost postat pe pagina oficială de a fostei concurente.

Deși apropiații brunetei sunt triști pentru că aventura s-a terminat atât de repede pentru ea, faptul că se întoarce acasă îi bucură foarte mult. Cei dragi așteaptă cu nerăbdare întoarcerea ei în țară.

“Pe de-o parte suntem triști, deoarece am văzut-o pe Andreea cu lacrimi în ochi, am văzut-o suferind și nu am putut să îi fim mai aproape, însă de pe altă parte ne bucurăm că urmează să vină acasă.

Noi, toți cei care o iubim, știm că a dat tot ce a avut mai bun, că a demonstrat că poate depăși orice provocare, că poate aduce puncte pe traseu și că poate fi o persoană extrem de puternică.

Vă mulțumim tuturor celor care ați simțit că locul Andreei este acasă și care ați trimis atât de multe mesaje de încurajare pentru ea. Abia așteptăm să o revedem și să o strângem în brațe!

Până atunci, haideți să o felicităm cu toții pentru această experiență! Bravo, Andreea, hai acasă.”, a fost mesajul postat pe pagina de Instagram a vedetei.

Andreea Tonciu, mesaj pentru colegii ei, înainte să părăsească show-ul

După ce Daniel Pavel a anunțat că Andreea Tonciu este cea care părăsește competiția, în ediția difuzată marți seară, a spus câteva cuvinte pentru colegii ei din echipa Faimoșilor.

Vedeta a fost tristă, mai ales pentru că s-a apropiat foarte mult de Otilia în cele două săptămâni de Survivor.

Andreea Tonciu a ținut să le ceară scuze celor cărora le-a greșit cu orice. Bruneta speră să țină legătura cu cei care i-au fost colegi timp de câteva săptămâni.

“Sunt tristă, pentru că cel mai mult m-am atașat de Otilia și-mi pare rău că o las singură aici.

Vreau să-mi cer scuze în fața colegilor dacă am greșit cu ceva. Vreau să plec cu fruntea sus și sper să vom putea avea o prietenie frumoasă.”, le-a spus Andreea Tonciu coechipierilor ei.