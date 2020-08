Fiul și nora unui bărbat de 71 de ani dintr-un sat prahovean au refuzat să ridice de la morgă trupul tatălui lor pentru că la cauza decesului a fost trecut COVID-19. După o lună de chin, familia Vărbilău a reușit să probeze că diagnosticul pus era greșit și acum poate să-l înmormânteze creștinește pe tatăl lor, scrie Observatorul Prahovean.

Bărbatul de 71 de ani din Vărbilău a murit pe 14 iulie la Spitalul Județean din Ploiești, iar când familia a venit la morgă să ridice trupul bărbatului a fost pusă să semneze un formular în care se spunea că decesul tatălui lor ar fi survenit pe fondul unei infecții cu coronavirus.

Familia Stancu a refuzat să semneze formularul deoarece ar fi însemnat că ruda lor nu mai putea fi înmormântată potrivit ritului creștin-ortodox. În plus, bărbatul fusese testat săptămânal pentru coronavirus, de fiecare dată când mergea la dializă, iar toate testele fuseseră negative.

Familia a vrut să-l îngroape creștinește pe bărbat

Pentru ca înmormântarea să aibă loc potrivit tradiției și dorinței defunctului, familia s-a chinuit trei săptămâni să obțină efectuarea unei noi testări.

”De la Schuller (n.r. Morga) am fost trimiși la DSP că trebuie să facem toate demersurile pentru prelevarea probei Covid. Așa am făcut. Am ajuns la DSP. DSP-ul a spus că nu depinde de ei, să merg înapoi la Spitalul Județean. Am fost la Spitalul Județean, iar managerul de acolo, mi-a vorbit frumos prima zi. Am reușit să fac, după două săptămâni, plimbându-mă din instituție în instituție, am reușit să fac cererea aceasta (n.r. pentru prelevarea probei). A doua zi când am fost să văd dacă a fost trimisă la DSP cererea… Mi s-a spus însă că trebuie să semnez formularul de Covid, iar de acolo i-am spus domnului manager că dacă dumnealui nu mă ajută pentru prelevarea probei eu îmi iau mortul acasă, fără Covid, fără nimic… . A văzut toate treburile astea, a sunat la DSP, m-am dus și acolo, am făcut încă o cerere ”, a relatat Livia Stancu, nora răposatului.

Până la urmă, Institutul Național Cantacuzino a eliberat un nou buletin de analiză care a arătat că bărbatul nu a fost infectat, decesul fiind cauza de bolile cronice de care suferea.

”Tatăl nostru a murit de stop cardio-respirator, insuficiență renală, de care suferea de trei ani, insuficiență cardiacă. Nicidecum de Covid. Au trecut aproape patru săptămâni de când a murit. Vă dați seama cât ne-au plimbat instituțiile statului, din ușă în ușă. Și-au bătut pur și simplu joc de noi familie. Eu personal, că eu am fost… Soțul a venit, acum, a doua oară, în țară, ca să-l înmormântăm. Noroc că a fost și el cu mine, că la fel mă plimba, dacă nu venea și soțul mă plimba din instituție în instituție și acum”, a povestit femeia.

Livia Stancu a spus că familia va acționa statul în judecată pentru chinurile la care a fost supusă, mai ales că au avut și un statut de paria în localitatea de origine.

”Tot satul ne ocolea că avem Covid, coronavirusul pe care i l-a pus lui tata de la Spitalul Județean. Vrem să știe tot satul, toate instituțiile statului, că tata nu a avut Covid. Vrem să se afle adevărul!”, a mai spus Livia Stancu.

