Fanii FCSB, protest la meciul cu FC U Craiova: “În stilul ăsta nu mai aduci suporterii la stadion”

Fanii celor de la FCSB anunță că vor protesta înainte de meciul cu FCU Craiova 1948, însă e neclar care va fi momentan această formă de protest. Cel mai probabil, ultrașii din peluza FCSB nu vor mai încuraja echipa un sfert de oră, lucru sugerat și de către jurnalistul Cristi Coste.

Fanii FCSB, protest la meciul cu FC U Craiova

”Indiferent de situație, noi vom fi lângă echipă, indiferent vom face și noi protestul nostru, e un protest care trebuie să îl înțeleagă. Nu mai merge! E un protest pașnic”, și-a început discursul Gigi Mustață, liderul Peluzei NORD.

”Nu îi încurajați un sfert de oră”, a intervenit jurnalistul Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. ”Nu am discutat cu liderii, astă seară ne întâlnim, vorbim cu liderii ce au de făcut, trebuie să înțeleagă că în stilul ăsta nu mai aduc oamenii la stadion. Eu cu Peluza NORD cât să mai stău să lămurim oamenii să vină la meci. Am avut noroc că a bătut Hermannstadt pe CFR, ai rămas pe primul loc.

Cumva, trebuie să facem alte prostii, să pierdem și primul loc. Măcar acum în al 12-lea ceas să puneți mâna la treabă, ambiție. Ați pierdut puncte și cu arbitraj, mai puțin ne interesează. La treabă! Când jucați fotbal și pierdeți, asta este, nu am avut noroc”, a continuat Mustață.

În încheiere, liderul suporterilor steliști i-a transmis lui Cristi Coste că nu s-ar mira ca în tribune la meciul cu FCU Craiova 1948 să fie doar 15.000 de fani, în semn de protest față de tot ce se întâmplă. ”Dar, a jucat echipa.

Ce le spui la 40.000 de suporteri, atât ai putut? Dacă atât ai putut, du-te fă o cerere la Gigi să-ți scadă salariul, că nu poți atât. Eu am spus-o, care vrea să o facă să o facă. Ei trebuie să înțeleagă că atunci când se uită și trag cardul, au banii în cont. Dar să vină și versiunea cealaltă, cu punctele.

Dacă nu vor fi se datorează lor. Vedem ce se întâmplă, care vor să vină la stadion din suporteri, să vină, dar oamenii speculează acuma. Vreți să mai vin să văd ce? Cum înjuri arbitrul, că dai cu piciorul în gazon? Că mergi nonșalant pe teren. Unii din ei, alții care-și dau viața pe acolo nu prea sunt apreciați de cei care nu prea vor să joace”, a explicat Mustață.

