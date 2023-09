Fanzone-ul Dinamo a revenit pe Arena Națională! Reportaj Fanatik

, iar suporterii au avut parte de mai multe activități inedite la stadion, în ciuda vremii ploioase. FANATIK a realizat un reportaj din Fanzone-ul Dinamo de la Arena Națională.

Dinamo, surprize pentru fani la derby-ul cu FC U Craiova 1948

Dinamo a revenit pe cel mai mare stadion din țară, iar fanii au fost recompensați de către conducerea clubului și departamentul de marketing. La stadion a fost amenajat Fanzone-ul Dinamo, unde sute de suporteri au venit începând cu ora 19:30, s-au distrat și au participat la diverse activități până la startul partidei.

Revenirea Fanzone-ului a fost anunțată , cu o zi înainte de meci: „FANZONE DINAMO REVINE. Câinilor, după o așteptare îndelungată, Fanzone revine cu forțe proaspete, dar și cu un update firesc pentru Superliga României!

În următoarele zile, pe paginile social media ale echipei, vom da hint-uri cu privire la noile activități din zona dedicată suporterilor!

Te așteptăm la deschiderea porților stadionului, cu două ore înainte de startul partidei cu FCU Craiova, începând cu 19:30. Apoi fă-ți drum spre Fanzone Dinamo, unde, în plus față de binecunoscutele autografe și poze cu favoriții, vei avea parte de o experiență completă de fan.

Oare ce activități vor fi la Fanzone? Rămâi cu ochii pe paginile Dinamo București pentru un update joi și vineri, cu indicii referitoare la ce poți găsi în noul Fanzone! Mai multe indicații, inclusiv despre zona exactă a amplasării Fanzone în cadrul Parcului Arenei Naționale, veți putea afla în cadrul postărilor informative din cadrul zilelor de joi și vineri”, se mai arată în comunicatul clubului.

Fanzone-ul Dinamo a pus în valoare sponsorul WIN2. Suporterii au putut cumpăra tricouri de joc și eșarfe

FANATIK a stat de vorbă cu reprezentanții clubului aflați în Fanzone: „Ne bucurăm că am revenit și am reușit să le aducem suporterilor o bucurie în plus. Au fost mulți oameni, deși vremea a fost puțin ploioasă”.

Fanii „alb-roșii” au avut un loc special amenajat pregătit de sponsorul WIN2, unde a fost instalată o poartă, la care puteau să execute penalty-uri. Câteva zeci de persoane stăteau la coadă pentru a-și exersa talentul fotbalistic, deși începuse să plouă.

La tricouri, lucrurile au stat și mai bine, așa cum tot reprezentații clubului de la stand ne-au dezvăluit: „A mers foarte bine. Cel mai bine s-au vândut tricourile de joc din acest sezon, dar și eșarfele clasice cu Dinamo. Avem și tricouri din sezonul 2019-2020 sau cele oficiale, de prezentare”.

18.000 de fani sunt prezenți la derby-ul Dinamo – FC U Craiova 1948