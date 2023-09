Farmacistul traficant de droguri a provocat un accident rutier fiind sub influența alcoolului. Cum a scăpat Constantin Șonea doar cu o amendă

Domiciliul lui Constantin Șonea a fost percheziționat, săptămâna trecută, de politiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București – Serviciul Antidrog și de cei de la Serviciul de Investigare Financiară a Grupurilor de Criminalitate Organizată, de cei ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Române, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T, în cadrul acțiunii cu nume de cod „Himera”.

Constantin Șonea a fost cercetat penal

Cauza a avut ca obiect . Șonea este acuzat că, în perioada 2022-2023, a comercializat peste 10.000 de comprimate ce conțin substanța activă Fentanil, aproximativ 700 de comprimate Oxycodonă, 1.200 de fiole de morfină, 380 de plasturi ce conțin ca substanță activă Fentanil și comprimate de codeină. El a fost prins în flagrant delict în timp ce deținea, în vederea comercializării, mai multe cutii cu comprimate.

Șonea era angajat al lanțului de farmacii Catena, lucrând la departamentul de management al calității. Reprezentanții Catena au declarat că Șonea a fost concediat și că vor colabora cu anchetatorii pentru elucidarea cazului. În 2020, Constantin Șonea a fost cercetat penal pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată.

Dosarul a fost înregistrat pe 22 iulie 2020 la Judecătoria Sectorului 6 București. Instanța a arătat că, având în vedere materialul probator existent la dosarul cauzei, precum şi declaraţia de recunoaştere a inculpatului, apreciază că fapta există, astfel cum a fost descrisă în actul de sesizare a instanţei, şi a fost săvârşită de către inculpat cu vinovăţia prevăzută de lege, astfel încât a solicitat condamnarea acestuia la pedepsa amenzii în limitele legale.

De asemenea, a solicitat aplicarea câte unei pedepse complementare, conform art. 67 Cod Penal, cu privire la drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi i) (dreptul de a conduce de categoria B) Cod Penal, şi aplicarea câte unei pedepse accesorii. Avocatul ales al lui Șonea a solicitat aplicarea unei pedepse orientată către minim şi reducerea limitelor de pedeapsă cu o treime, având în vedere că inculpatul a ales să se judece potrivit procedurii simplificate.

Lui Constantin Șonea i s-a calculat o alcoolemie de 1,40 gr.‰

De asemenea, a solicitat să se aibă în vedere valoarea scăzută a alcoolemiei, precum şi circumstanţele reale ale producerii faptei, respectiv faptul că Șonea a consumat alcool în jurul prânzului şi, primind un telefon de urgenţă, a considerat că nu se mai află sub influenţa alcoolului şi a ales să plece cu maşina. „Cu privire la persoana inculpatului, acesta are studii superioare, este farmacist, este integrat social, nu are antecedente penale şi are nevoie de permis în desfăşurarea activităţii profesionale”, se arată în dosar.

“Inculpatul, având ultimul cuvânt, arată că regretă fapta, iar pierderea dreptului de a conduce a reprezentat un stigmat atât în plan personal, cât şi în plan profesional”, se mai menționează în dosar. Judecătorii au arătat că Șonea, la data de 18.12.2019, în jurul orei 23:05, a condus un autoturism pe Şosea Virtuţii, având în sânge o îmbibaţie alcoolică de 1,40g‰, fiind implicat într-un accident rutier soldat numai cu daune materiale.

Șonea a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,51 mg/l , astfel că a fost condus ulterior la INML Bucureşti, unde i-au fost recoltate două probe de sânge, rezultând că la ora 00:15 avea o alcoolemie de 1,23 gr.‰ și că la ora 01:15 alcoolemia era de 1,08 gr ‰. Conform raportului de expertiză medico-legală, la ora 23:05, când s-a produs accidentul rutier, Șonea ar fi putut avea o alcoolemie de 1,40 gr.‰, dublu față de valoarea permisă.

Farmacistul traficant de droguri a primit o amendă penală de 7.500 lei

Instanța a subliniat că stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu , care se evaluează după următoarele criterii: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

În dosar se mai arată că nu poate fi reținută solicitarea de individualizare solicitată de către Șonea, respectiv amânarea aplicării pedepsei, nu poate fi reținută în cauză având în vedere valoarea alcoolemiei. “În ceea ce priveşte persoana inculpatului, instanţa reţine că acesta este în vârstă de 40 de ani şi este integrat în societate. Totodată, instanţa are în vedere lipsa antecedentelor penale, inculpatul aflându-se la primul conflict cu legea penală. Aşadar, instanţa se va orienta în prezenta cauză spre aplicarea pedepsei amenzii penale.”, se mai menționează în dosarul consultat de FANATIK.

Pe 14 decembrie 2020, Judecătoria Sectorului 6 l-a condamnat pe Constantin Șonea la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 7.500 lei. Instanța a constatat că nu este necesară aplicarea pedepselor complementare. De asemenea, i-a atras atenţia lui Șonea că neexecutarea, cu rea-credinţă, a pedepsei amenzii, în tot sau în parte, atrage înlocuirea zilelor amendă neexecutate cu un număr corespunzător de zile de închisoare.