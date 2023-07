Farul reacționează după decizia UEFA: „Vrem siguranță ca să jucăm la Tiraspol!”

Gică Popescu, președintele campioanei României, este de părere că UEFA a greșit mutând meciul de la Chișinău la Tiraspol, ținând cont de situația tensionată produsă de războiul dintre Rusia și Ucraina.

Farul reacționează după decizia UEFA

, a reacționat după ce UEFA a luat decizia să mute meciul din primul tur preliminar Champions League cu Sheriff de la Chișinău la Tiraspol.

„Nu ne cade bine deloc, făcusem demersurile pentru cazare la Chișinău, iar acum luăm totul de la zero. O să schimbăm tot programul pe care îl avem ca să mergem la Tiraspol.

Le-am spus, le-am cerut să ne asigure o siguranță pentru noi și pentru suporteri. Dar știți cum e la UEFA, ei fac regulile și noi trebuie să le respectăm”, a mai spus Gică Popescu, la TV .

„Nu ne îngrijorează deloc meciurile amicale!”

„Nu ne îngrijorează deloc, pentru că o bună parte din titularii de anul trecut au lipsit. Avem jucători accidentați. Eu prefer să pierdem în pregătiri și să ne trezim și să începem sezonul foarte bine.

Normal că nu ne-au căzut bine aceste rezultate, dar acum vedem unde avem probleme și mâine încep jucătorii să se alătureze echipei, ei au început programul de pregătire de 10 zile.

Fiecare început de sezon, toți jucătorii veniți la echipa noastră, au nevoie de o perioadă de acomodare cu nivelul de intensitate pregătit de Gică”, a .

„Au nevoie de o perioadă de adaptare. Eu am fost alături de jucătorii și am vorbit cu jucătorii noi veniți, mi-au spus că e nevoie de adaptare, e nevoie de antrenamente. Sezonul e pe durata întregului an.

Suntem bucuroși că suntem în efectiv complet și că putem să punem în teren echipa la meciul cu Sheriff și în Supercupă sau după cum va decide Gică.

Noi am vrea peste noapte să-și însușească sistemul de jos, filosofia, dar nu se poate așa. Principalul obiectiv e calificare în grupele cupelor europene”, a mai spus președintele Farului.