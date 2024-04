Fata lui Nicolae Guță, ținta hackerilor: „Nu cred că o să-l mai pot recupera”

Probleme mari pentru fiica lui Nicolae Guță! Nicoleta a fost victima hackerilor, iar acum i se cer bani mulți cu promisiunea că această problemă se va rezolva. Artista a povestit totul.

Nicoleta Guță, victima hackerilor

În timp ce tatăl său face zeci de mii de euro pe TikTok, se confruntă cu probleme. După ce a muncit ani de zile pentru a-și crea o comunitate pe Facebook, acolo unde a strâns peste jumătate de milion de urmăritori, pagina i-a fost furată.

De, fapt, artistei i s-ai furat două conturi, dar pe unul a reușit să-l recupereze. Se teme, însă, că persoanele care au acum acces la conversațiile și informațiile sale îi vor face rău.

De altfel, fiica se teme că nu va mai putea niciodată să folosească pagina și va trebui să ia de la capăt.

„Mi-a fost furat contul personal de Facebook, de fapt și cel oficial, însă pe acesta am reușit să-l recuperez. Problema e că ei stau și conectați pe pagina aia, mi-a fost schimbat numărul de telefon, adresa de e-mail. Îmi este frică să nu se dea în numele meu, să vorbească cu oamenii”, a declarat Nicoleta Guță pentru

I s-au cerut bani mulți în schimbul contului

Cântăreața a atras atenția și a spus că totul a pornit de la un e-mail pe care l-a primit și în care erau trecuți pașii pe care trebuia să-i urmeze pentru a-i fi contul de TikTok verificat, așa cum se întâmplă în rândul persoanelor publice.

Nicoleta Guță a crezut că totul este real, mai ales că înainte primise un mesaj asemănător. Astfel că ea a trimis toate datele cerute, inclusiv o poză cu cartea sa de identitate. Ulterior, a primit un cod pe care l-a introdus într-un formular.

Imediat după aceea, Nicoleta Guță a fost deconectată de pe Facebook, urmând ca la scurt timp să primească un mesaj pe Whatsapp. Artistei i s-au cerut 1000 de dolari pentru a-și recupera contul.

„Încă nu am încercat la poliție. Am vorbit cu un prieten care se ocupă de contul meu și a zis că e greu să-l mai recuperez. De altfel, eu am primit și un mesaj pe Whatsapp unde mi se cereau 1000 de dolari ca să mi-l dea înapoi.

Treaba a fost că eu am primit un e-mail în care mă anunța să urmez pașii pentru bifa pentru Tik Tok. Asta după ce tot pe e-mail am primit de la Tik Tok recompensele pe care le-am făcut pe un live și m-am gândit că e tot de la ei. Eu am făcut toți pașii, am pus și poza cu buletin, am dat un cod și imediat mi-au luat tot.

Nu cred că o să-l mai pot recupera, am încercat prin toate modalitățile posibile. Am făcut o grămadă de cereri, Facebook în privința asta nu m-a ajutat deloc ”, a spus Nicoleta Guță.