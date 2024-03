Favorita boss-ului F1, Flavio Briatore, o româncă celebră, a părăsit țara scârbită: “Am fost extrem de dezamăgită”. Exclusiv

O româncă a reușit să devină superagentul vedetelor din anii ’90. Eizabeth Mincu ne dezvăluie de ce și-a părăsit țara pentru Dubai și Austria.

Agentul supervedetelor, dezamăgită de sistemul din România

Elizabeth Mincu, agentul supervedetelor, dezvăluie cum a ajuns să lucreze cu toate vedetele anilor ’90. De la Haddaway la Bonnie Tyler, o româncă a reușit să străbată toată lumea făcând evenimente și concerte.

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Elizabeth Mincu spune că a părăsit România dezamăgită de sistemul de examinare de la UNATC. Ne spune că cel mai surprinsă a fost de Andreea Bocelli, un om simplu și umil, și că cel mai perfecționist este Haddaway.

Elizabeth Mincu recunoaște că datorită lui Flavio Briatore și-a dat seama cât de bună este la organizare de evenimente. Elizabeth Raluca Mincu și cu celebrul Haddaway formează un cuplu de foarte mulți ani.

Agentul supervedetelor, Elizabeth Mincu: “Viața mea este permanent într-o valiză”

Te ocupi de majoritatea celebrităților muzicale cu artiști din anii 90. Cum ai ajuns să lucrezi cu Haddaway, East 17, Rednex, Snap, Mr President?

-În 2015, m-am mutat în Dubai de la Londra. Am lucrat inițial cu GQ și apoi am lucrat cu . Prin intermediul fostului proprietar de la Billionaire, Flavio Briatore, am organizat evenimente în stilul anilor ‘90. După 2 ani de la asta mi-am deschis o firmă și am început să lucrez cu artiștii, mai ales cu cei ai anilor ‘90.

Care a fost prima vedetă de care te-ai ocupat?

-Prima vedetă de care m-am ocupat a fost Lane de la La Bouche chiar când m-am mutat în Dubai, în anul 2015.

”Andrea Bocelli este, cu siguranță, cel mai umil”

Dintre toți cântăreții de care te ocupi, cu cine lucrezi cel mai ușor și cine este cel mai tipicar sau mai enervant?

-Surprinzător, artistul cu care am lucrat cel mai ușor este . Este, cu siguranță cel mai… umil dacă pot spune așa. Cel mai perfecționist este Haddaway. Nu aș zice că lucrez cu artișți enervanți, dar cu siguranță unii au niște cerințe mai exagerate.

”Nu voi uita niciodată experiența”

Cum a fost să lucrezi cu Andrea Bocelli?

-Andrea Bocelli este unul din cei mai umili artiști cu care am lucrat. Mi-a mulțumit că am organizat evenimentul și mi-a cerut, simplu, o apă. 3 luni a durat campania, cu tot cu sponsorii și gala dinner. Nu voi uita niciodată experienaă și faptul că l-am ascultat de aproape pe acest maestru într-un loc cu 400 de oameni în Dubai, la Billionaire.

Bănuiesc că atunci când erai mică îi știai de la televizor pe toți cântăreții celebri. Cum te-ai simțit prima oară când ai început să lucrezi cu ei?

-Am tratat-o că un lucru absolut normal, din start. Am studiat muzică și teatru și deja avusesem contact, de mică, cu lumea asta.

”Elimini tot ceea ce înseamnă frică”

Cum ai ajuns din România în Anglia și după Dubai și Austria? Ești, încă, foarte tânără Nu ți-a fost teamă de nou, de o lume pe care nu o cunoșteai?

-Când îți dorești să realizezi ceva și îți dai seama că mediul în care trăiești nu îți permite, faci toate eforturile și elimini tot ceea ce înseamnă frică. Trebuie să faci orice pentru a ajunge acolo unde ți-ai propus.

A existat vreun moment când ți s-a făcut dor de țară, de familie, și ai vrut să te întorci în România?

-După ce am terminat facultatea la Londra mi-am dorit să mă întorc în România. Am vrut foarte tare să încep o carieră în televiziune, dar planurile s-au schimbat și m-am mutat în Dubai.

Am înțeles că ai făcut facultatea de teatru și muzică cu autorul Nicholas Ridout. Cum este ca om, ca profesor?

-Nicholas Ridout este profesorul cu care am dat examenul când am intrat la facultatea Queen Mary în Londra. A scris nenumărate cărți și este un profesor impresionant.

Ce s-a întâmplat când a vrut să-și echivaleze atestatul: “Am fost întrebată dacă sunt fata vreunui senator”

Ai venit în România, pregătită să intri la teatru, dar nu s-a întâmplat asta. De ce?

-În România am luat parte la un examen la UNATC. Acolo, prin prisma numelui meu de familie, Mincu, am fost întrebată dacă sunt fata vreunui senator. Evident că nu eram fiica nimănui. Așa cum spune și Emily Dickinson, ”sunt nimeni”. Costurile la UNATC erau, atunci, la fel de mari ca la facultatea din Londra la care am fost admisă cu bursă.

“Am fost exrtem de dezamăgită”

Când ai plecat înapoi ai decis că va fi definitiv?

-Am decis să plec definitiv, fiind extrem de dezamăgită de examenul la teatru și de sistemul de atunci din România.

Îți mai aduci aminte când ai câștigat primii bani din impresariat? Și ce ți-ai cumpărat?

-Având în vedere că s-a întâmplat când aveam vreo 26 de ani, răsplata mea a fost o călătorie la Milano pentru două zile.

Cum arată, astăzi, o zi din viața ta?

-Astăzi sunt la Kitzbuhel, în Austria, în munți. O zi înseamnă plimbări în jurul lacului Schwarsee, mailuri, conferințe, contracte și, ca de obicei, împachetat pentru o nouă călătorie.

Trăiești în Austria și Dubai, pare că ai o viață invidiată de mulți. Dar, sincer, care este prețul pe care îl plătești pentru acest succes?

-Viața mea este permanent într-o valiză. În perioada de vară pot avea între 12-15 zboruri lunar, evenimente care nu sunt organizate bine și tot așa. Dar sunt foarte recunoscătoare pentru fiecare zi știind că pot călători în toată lumea prin activitatea mea.