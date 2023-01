Cătălin Botezatu, impresionat de Revelionul din Dubai. Cine e femeia cu care s-a sărutat

Fostul jurat de la Bravo, ai stil s-a declarat impresionat de Revelionul petrecut în . Cine e femeia cu care s-a sărutat celebrul creator de modă care este foarte discret cu viața sentimentală și cu relațiile amoroase.

Cătălin Botezatu, dezvăluiri despre Revelionul petrecut în Dubai. Cine e blonda cu care s-a pupat

Cătălin Botezatu este mereu înconjurat de prieteni și de femei frumoase, aspect care nu a fost dat la o parte nici la trecerea în 2023. Vedeta de la Kanal D s-a bucurat de compania unei blondine cu care s-a sărutat.

Potrivit , tânăra este de origine poloneză și este stabilită de mulți ani în Statele Unite ale Americii. Se pare că doamna l-a acaparat cu totul pe designer, dovadă fiind o poză postată de creator pe pagina sa de Instagram.

„Am făcut Revelionul la cea mai înaltă piscină din lume, la etajul 75 dintr-un zgârie nor, al hotelului SLS Dubai. Care are infinity pool și cel mai frumos view peste oraș. De unde s-au putut vedea toate focurile de artificii, de fapt, cele mai frumoase.

M-am distrat până la 4 dimineață, a cântat Gipsy Kings. Am fost fericiți că am putut să vedem totul fără să ne înghesuim, mă refer aici la superbul foc de artificii.

Brățările VIP pe care le-am avut ne-au permis să ne putem plimba în toate spațiile frumos amenajate de acolo. Am fost la renumitul club Privilege, a fost un Revelion superb.

Am fost apoi la Billionaire, celebrul club al lui Flavio Briatore, renumit pentru party-uri și programul de cabaret. Au curs valuri de șampanie, am ieșit în fiecare seară cât am stat în Dubai. Am mulți prieteni aici”, a mărturisit Cătălin Botezatu pentru sursa citată.

Cătălin Botezatu, adevărul despre viața amoroasă

Cătălin Botezatu a bifat de-a lungul anilor numeroase relații sentimentale cu femei frumoase și celebre. De curând, a recunoscut că este tatăl a doi copii, viața sa amoroasă fiind întotdeauna o curiozitate pentru fani.

În momentul de față, nu se știe dacă există cineva în viața fostului jurat de la Bravo, ai stil, însă un lucru este cert: nu duce lipsă de companie feminină indiferent că este vorba de petrecerile din România sau din străinătate.