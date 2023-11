Un artist celebru de la noi vorbește despre Andrea Bocelli: „Mă deranjează”

Vlad Miriță a dezvăluit cum este marele tenor Andrea Bocelli în realitate, după o întâlnire pe care a avut-o cu artistul nevăzător în urmă cu mai mulți ani. Ce l-a surprins cel mai tare pe cel supranumit cândva de presă „Bocelli de România”?

Adevărul despre marele artist Andrea Bocelli. Cântărețul român care a dat mâna cu el dezvăluie totul

Miriță a povestit cum s-a ales cu această titulatură, în exclusivitate pentru FANATIK. S-a întâmplat în urma apariției sale la emisiunea „Ploaia de stele” de la TVR. Atunci a trebuit să îl imite pe Andrea Bocelli, iar ulterior, la Festivalul Mamaia, cineva a strigat în sală „Bravo, Bocelli”.

ADVERTISEMENT

După apariția din anul 2000 în care se făcuse remarcat în emisiunea lui , l-a cunoscut pe Andrea Bocelli, chiar la el acasă, în Italia. Tenorul spune că a fost impresionat de felul de a fi al artistului, căci se aștepta ca din cauza handicapului său să fie un om mai introvertit. Din contră, Bocelli era vesel și energic.

„Mă gândeam că trebuie să fie un om mai rezervat”

„Pe la începutul anilor 2000 trebuia să interpretez la Televiziunea Națională personajul lui la emisiunea ”Ploaia de stele”. Parcursul a făcut că nu am mai ajuns în emisiune, dar atât l-am ascultat în perioada aia și după aceea, pentru că mi-a plăcut (îl ascult și acum), că am împrumutat de la el anumite inflexiuni, maniere de frazare.

ADVERTISEMENT

La Festivalul Mamaia, la un moment dat, a strigat cineva din sală: ”Bravo, Bocelli!” Presa a preluat asta și a zis ”Bocelli de România”. Da, într-adevăr, peste ani de zile, în 2009, l-am cunoscut în Italia.

Am avut un concert în Torre del Lago, în apropierea reședinței marelui compozitor Giacomo Puccini. El avea un concert la Viareggio și l-am cunoscut. Am mers în culise, am vorbit și mi-a plăcut foarte mult. M-a surprins felul lui de a fi.

ADVERTISEMENT

Mă gândeam că trebuie să fie un om mai rezervat, mai introvertit, mai cum sunt cei care au un handicap ca el. Dar am avut marea surpriză să constat că era foarte vesel și glumea. Am descoperit un om foarte plăcut”, a dezvăluit Vlad Miriță despre întâlnirea cu Andrea Bocelli, în exclusivitate pentru FANATIK.

Muzicianul ne-a mai zis că există o atitudine care îl deranjează la oameni atunci când vine vorba despre nume legendare precum al solistului italian.

ADVERTISEMENT

Miriță, despre prejudecățile privind marii artiști

„Pe mine mă deranjează atitudinea asta: vine un mare artist străin și toată lumea zice: „Wow, este extraordinar, este nu știu cum”… așa, într-o admirație fără niciun fel de discernământ, doar că omul e foarte faimos, s-a uitat un pic la tine și ți-a făcut cu ochiul și zici: ”Ah, e mișto rău omul ăsta”.

Nu e cazul. Pur și simplu, mi s-a părut că e un om fain. Peste ani de zile am descoperit că îi plac caii , deci e clar că e băiat fain. Noi, ăștia de ne plac caii, suntem băieți faini. E un om jovial și se simte faptul că e profund, e un om frumos”, ne-a spus Miriță.

Bocelli nu a fost singurul nume important din muzică pe care Vlad Miriță l-a întâlnit. Un alt artist mare, extrem de iubit în Grecia, cu care a avut ocazia să stea față în față este George Dalaras. Cei doi au dat nas în nas în 2010, la Sarajevo.

O altă întâlnire marcantă pentru Miriță, cea cu artistul grec Dalaras

„Când am primit invitația la acest concert, am descoperit că va fi și Dalaras. Aveam de cântat fiecare câte două piese. I-am zis lui Jinga: ”Maiestruțule, fii atent: avem 2 bilete de avion asigurate, cazare, tot, hai cu mine să îl cunoaștem și pe Dalaras, că știu că îți place foarte mult și ție”.

Și am mers, dar separat, pentru că lui Jinga îi e frică de avion. A zis să mergem cu mașina. Eu, de frică să nu întârzii la repetiții, i-am zis că eu plec cu avionul, el să vină cu mașina iar de întors venim împreună cu mașina, că nu mai e problemă dacă întârziem.

Zis și făcut. Și a ajuns Jinga cu o întârziere de 3 zile (râde). A ajuns în dimineața de după concert – s-a rătăcit, a fost o nebunie. Cert este că am reușit să luăm micul dejun împreună cu Dalaras. Am petrecut juma de oră la masă, dar cu peripeții.

Mi-a plăcut mult de el: un om de o mare anvergură artistică, dar foarte fain ca om, foarte liniștit, foarte modest. M-a impresionat personalitatea lui, la modul că mi-a plăcut”, a completat Vlad Miriță, pentru FANATIK.

Că e vorba de Andrea Bocelli ori alți artiști de renume, Miriță e de părere că nu trebuie să cădem în plasa divinizării lor, însă admirația față de talent și muncă o merită din plin.

Miriță și alți cântăreți au făcut show la Disney 100 săptămâna trecută

„Cum spuneam, niciodată nu am înțeles și nu o să înțeleg atitudinea asta de minunare față de niște personaje cunoscute. Sigur, trebuie respectați, admirați -dacă ai ce, dar sunt și ei oameni. Nu sunt îngeri, nu sunt Dumnezei. Sunt oameni care își fac o meserie. Unii o fac foarte bine, alții într-un mod controversat, dacă vrei. Dar, sunt oameni și atâta tot.

Și noi, în România, avem artiști foarte valoroși care stau oricând lângă cei mai mari artiști ai lumii de azi. Cred că cea mai importantă e calitatea umană. Și, tot timpul, când ajungi să fii foarte cunoscut și popular se vede dacă rămâi sau nu om.

E foarte greu să rămâi întreg la cap când toată lumea se închină la tine. Dar am văzut oameni care au rămas întregi la cap în condițiile astea, așa cum mi s-au părut mie a fi Bocelli și Dalaras”, a încheiat Miriță.

Vlad Miriță a participat joia trecută, pe 2 noiembrie, la un concert care a avut loc la Sala Palatului. Artistul a cântat pe aceeași scenă pe care au urcat Alina Sorescu, Alina Eremia, Ben Forster, Nadia Boule și Adrian Hansel, printre alții, acompaniați de orchestra Valahia.