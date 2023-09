Favoritul lui Gigi Becali de la CFR Cluj nu mai e în formă: “Joacă la alibi!”

După înfrângerea celor de la CFR Cluj cu Rapid, scor 1-3 pe Giulești, finanțatorul de la FCSB susține că tot ardelenii sunt cei cu care se vor duela pentru titlu. Gigi Becali a discutat și despre jucătorul favorit de la CFR Cluj și explică de ce acesta nu mai este în formă și nu mai are evoluțiile din trecut.

Favoritul lui Gigi Becali de la CFR Cluj nu mai e în formă

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Gigi Becali a vorbit despre favoritul de la CFR Cluj și de ce nu mai este în formă. Finanțatorul de la FCSB a avut mereu o simpatie aparte pentru fotbalistul Ciprian Deac. Latifundiarul din Pipera este de părere că mijlocașul ardelenilor nu mai poate evolua la nivelul cu care a impresionat în ultimii ani din cauza vârstei.

“Deac le făcea tot jocul. Dar acum ce să facă. Deac când este acolo în față își arată calitatea. Dar când este departe de poarta adversă joacă la alibi. Orice care are peste 35 de ani, joacă la alibi. Adică, nu mai ai puterea aceea să bagi piciorul. Cum recupera el, cum alerga, fugea în spate și să se confrunte cu mai multe situații de gol.

Acum, nu mai poate să fie de mai multe ori acolo. Nu mai e acel Deac, gata. Corpul tău nu mai are puterea aceea și atunci mintea ta joacă la alibi. Asta este părerea și explicația mea simplă.”, a declarat Gigi Becali.

Rrahmani în locul lui Compagno la FCSB?

La FANATIK SUPERLIGA, și a precizat că acesta nu ar putea fi titular la FCSB în fața lui Andrea Compagno. .

“Rrahmani e jucător bun, dar la mine nu joacă. Ce să joace la mine? Nu joacă oricând în locul lui Compagno și o să-ți spun de ce. Compagno joacă pentru că are putere, forță, e foarte puternic, tehnică nu prea are.

Rrahmani are știință, se demarcă bine și are execuție, dar nu are nici tehnică și nici forță. Și atunci pentru ce? Tehnica să zicem că o are mai avansată decât Compagno. Tehnica înseamnă când primești mingea să poți să faci înșurubare sau să driblezi.

Nu e precum Compagno, e puțin mai avansat în tehnică, dar ca să vrei să joace trebuie să fie mult mai tehnic. Ori e mult mai tehnic, ori e mult mai puternic. Una din două. Deci, la mine el nu joacă. Eu am nevoie de jucători ori care intră în combinații, ori foarte puternici.”, a spus patronul de la FCSB.

FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI este în direct în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul nostru. Emisiunea va fi în premieră de la ora 17:30 și pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook.

