Gigi Becali, reacție uluitoare despre rapidistul Rrahmani. „La mine nu joacă!”

Atacantul kosovar are parte de un sezon de vis alături de echipa lui Bergodi. Rrahmani de pe teren propriu în fața celor de la CFR Cluj. Cu acest succes, giuleștenii au urcat pe 3 în clasament, la un punct în spatele Clujului.

Rrahmani nu e pe placul lui Gigi Becali

Intrat prin telefon la cea mai recentă ediție a , Gigi Becali a dezvăluit că nu este impresionat de atacantul rapidist Albion Rrahmani și a precizat că acesta nu ar putea fi titular la FCSB în fața lui Andrea Compagno.

”Rrahmani e jucător bun, dar la mine nu joacă. Ce să joace la mine? Nu joacă oricând în locul lui Compagno și o să-ți spun de ce. Compagno joacă pentru că are putere, forță, e foarte puternic, tehnică nu prea are.

Rrahmani are știință, se demarcă bine și are execuție, dar nu are nici tehnică și nici forță. Și atunci pentru ce? Tehnica să zicem că o are mai avansată decât Compagno. Tehnica înseamnă când primești mingea să poți să faci înșurubare sau să driblezi.

Nu e precum Compagno, e puțin mai avansat în tehnică, dar ca să vrei să joace trebuie să fie mult mai tehnic. Ori e mult mai tehnic, ori e mult mai puternic. Una din două. Deci, la mine el nu joacă. Eu am nevoie de jucători ori care intră în combinații, ori foarte puternici”, a declarat Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Rrahmani, lăudat de foștii fotbaliști

Fanii Rapidului se tem că evoluțiile bune ale lui Albion Rrahmani ar putea să-l facă o țintă pentru cluburile cu bani, însă patronul Rapidului, Dan Șucu, a dat asigurări în exclusivitate pentru FANATIK că jucătorul nu va pleca curând.

”Fanii să stea liniștiți, Rrahmani are contract pe trei ani, are un salariu foarte bun, la nivelul golurilor pe care le marchează. Este plătit foarte bine, pe măsura valorii pe care o arată. El este fericit, noi suntem fericiți, nu se pune problema să plece Rrahmani nicăieri. Rrahmani dacă e să plece, o să plece doar spre podiumul de premiere la finalul campionatului cu toată echipa”, a spus Șucu.

Analiștii FANATIK SUPERLIGA s-au arătat de prestațiile lui Albion Rrahmani, autor a 6 goluri în 4 meciuri jucate la Rapid. Robert Niță, Bănel Nicoliță și Mihai Stoichiță au avut numai cuvinte de laudă pentru kosovar.

