FBI ar ști cine e ucigașul în serie, Zodiac. Un investigator de cazuri nerezolvate acuză biroul de mușamalizare: ”Se potrivește totul”

FBI l-ar fi identificat ca Zodiac ca fiind veteranul Forțelor Aeriene Gary Francis Poste, decedat în 2018, și ar avea o mostră parțială de ADN care l-ar putea lega de cinci crime în serie, susține jurnalistul Thomas Colbert, un investigator de cazuri nerezolvate.

FBI ar cunoaște identitatea ucigașului în serie Zodiac

Thomas Colbert a afirmat că o sursă din FBI i-a confirmat că Gary Francis Poste, care a mai fost în atenția anchetatorilor ca în prezent trecut de FBI pe lista de suspecți. Colbert susține că laboratoarele FBI au o mostră “parțială” de ADN a lui Poste, mort din 2018, care îl leagă de crime și crede că autoritățile nu l-au cercetat suficient când era în viață.

“Infractorul a fost listat în secret în computerele sediului central (FBI n.r.) ca ‘suspect’ în dosarul Zodiac încă din 2016”, susține într-un comunicat organizația lui Colbert, Case Breakers, potrivit relatării .

Deși se știe că Zodiac a ucis cinci persoane în nordul Californiei, se crede că cifra reală este cuprinsă între 20 și 28 de persoane, în timp ce criminalul însuși a susținut că a ucis 37 de persoane în provocările trimise oficialilor. FBI a negat mult timp că acest caz deschis de mult timp a fost rezolvat, confirmând în octombrie 2021 că rămâne deschis.

În aceeași lună, Poste a fost identificat de Case Breakers ca fiind principalul suspect în cel puțin cinci crime care au avut loc în Bay Area în 1968 și 1969. Miercuri, organizația a anunțat că are dovezi care îl leagă pe Poste de toate crimele, inclusiv de o a șasea victimă din 1966, despre care FBI a negat că ar avea legătură cu Zodiac.

Case Breakers consideră că organizația federală de aplicare a legii a ignorat dovezile și legile statului în gestionarea defectuoasă a cazului. ”La fel ca polițiștii, agenții federali se confruntă cu un volum uriaș de cazuri, pregătire constantă, reguli ciudate și birocrație”, susține grupul, citând o sursă din interiorul FBI.

”Dar atunci când cineva care poartă o insignă sau o uniformă lucrează cu alții pentru a evita sau ascunde materiale, pentru a ocoli proceduri dificile sau pentru a minți în legătură cu dovezile, aceștia le fac rău voluntarilor noștri și miilor de familii care așteaptă răspunsuri.”

Într-un comunicat, biroul FBI din San Francisco a declarat că acest caz rămâne ”deschis și nerezolvat”, dar nu a oferit niciun alt comentariu, invocând ”respectul pentru victime și familiile lor”. Acum, organizația Case Breakers cere o revizuire a modului în care forțele de ordine locale și federale au gestionat cazul, făcând referire, de asemenea, la victime și la familiile acestora. ”Ca națiune, i-am abandonat – în special pe cei 10 frați și surori rămași’, a spus Colbert. El a numit-o o ‘mușamalizare’ care a fost ‘lipsită de sens pentru oamenii care încă așteaptă.”

Poste și-a dăruit arsenalul înainte de a muri

În 2021, The Case Breakers îl identificase pe Poste, care a murit în 2018, ca fiind presupusul criminal în serie responsabil pentru multiplele crime de la sfârșitul anilor 1960. Grupul – care este alcătuit din aproximativ 40 de detectivi independenți – a anunțat că Poste dăruise arme și gloanțe înainte de a muri, ceea ce ar putea conduce în cele din urmă la . El a donat obiectele “localnicilor săi favoriți”, deși nu este clar dacă a făcut acest lucru în speranța de a lăsa o urmă care să ducă la confirmarea postumă că el este Zodiac.

”Când The Case Breakers a abordat oficialitățile în legătură cu un nou suspect în dosarul Zodiac în primăvara anului trecut, cinci agenții de poliție și de stat nu au vrut să coopereze”, a susținut sâmbătă grupul într-un comunicat.

”Dar săptămâna trecută, omul care conduce echipa de 10 ani care se ocupă de cazul nerezolvat, Thomas J. Colbert, a primit un pont de la sursele sale de lungă durată din orașul defunctului Gary Francis Poste. Acestea confirmaseră existența unui nou lot de probe.”

Comunicatul a dezvăluit că Poste își dăruise armele și gloanțele, cele mai multe dintre ele rămânând încă neatinse și ascunse. ”Vechii asociați ai presupusului criminal în serie susțin că, cu câțiva ani înainte de moartea lui Poste în 2018, la 80 de ani, acesta și-a dat în liniște armele, piesele componente de pistol, praful de pușcă, gloanțele și tuburile de cartușe – peste o mie, implicând 25 de calibre diferite – localnicilor săi favoriți. Și majoritatea acestor ‘cadouri’ ciudate au rămas de atunci în subsoluri și dulapuri, neatinse.”

Colbert a împachetat marfa și a trimis-o membrilor echipei pentru ca obiectele să fie investigate în laboratoare din trei state diferite. Jurnalistul crede cu tărie că au reușit să dea de cap cu identificarea ucigașului Zodiac după mai bine de cinci decenii.

”Băieții mei de la FBI spun că este irefutabil. Se potrivește totul”, a declarat Colbert pentru Fox News în 2021. ”Avem, de asemenea, șase persoane cărora le-a mărturisit că el a fost Zodiac. Trei dintre ei în declarațiile noastre de la tribunal. Așa că suntem ferm convinși de acest lucru. Și apoi, desigur, scenele crimelor din Riverside, am numărat șase asemănări la locul crimei.”

Echipa de investigatori a folosit, de asemenea, dovezi fotografice pentru a compara o cicatrice distinctivă a criminalului și a comparat-o cu fotografii ale lui Poste. Aceștia au cerut chiar și FBI-ului să le testeze descoperirile pentru ADN.

Cinci crime sunt atribuite cu certitudine ucigașului cunoscut sub numele Zodiac

Cei de la Case Breakers s-au bazat, de asemenea, pe mărturiile unor persoane care l-au cunoscut pe Poste, printre care un vecin de care presupusul criminal în serie și soția sa obișnuiau să aibă grijă în copilărie, un bărbat care susținea că a făcut parte din ”gașca” criminală a lui Poste care cutreiera regiunea High Sierra și o fostă iubită a fiului presupusului suspect.

Cinci persoane au fost înjunghiate sau împușcate mortal în nordul Californiei în 1968 și 1969, iar ucigașul lor a trimis scrisori batjocoritoare și criptograme poliției și ziarelor – inclusiv San Francisco Chronicle. Ucigașul a fost supranumit Zodiac deoarece unele dintre criptogramele sale includeau simboluri și referințe astrologice. Seria de crime nerezolvate a inspirat numeroase cărți, documentare și filme.

Potrivit informațiilor publicate de Case Breakers, Zodiac a fost responsabil și pentru uciderea brutală a elevei de liceu Cheri Jo Bates, în vârstă de 18 ani, care a fost găsită înjunghiată de 42 de ori și aproape decapitată pe 31 octombrie 1966, în Riverside, la peste 600 de kilometri sud de San Francisco, cu doi ani înainte de prima crimă cunoscută a ucigașului Zodiac.

Membrii grupului de investigație au susținut că, în jurul orei în care a fost ucisă Bates, Poste, veteran al Forțelor Aeriene, își făcea un control la un spital situat la doar 15 minute de locul crimei. Lângă cadavrul lui Bates a fost găsit un ceas de mână stropit cu vopsea și despre care se crede că ar fi fost purtat de criminal. Case Breakers a precizat că Poste a lucrat timp de 40 de ani ca zugrav.

În plus, s-a spus că o urmă de toc găsită în noroi la locul înjunghierii provine de la o “cizmă de tip militar”, care se potrivește cu stilul și mărimea urmelor găsite la trei locuri cunoscute ale crimelor comise de Zodiac, dar și ale lui Poste.

La un an după uciderea lui Bates, Departamentul de Poliție din Riverside a primit o scrisoare anonimă, al cărei autor părea să mărturisească că a ucis-o pe Bates pentru că i-a refuzat avansurile romantice. În 1975, o notă a FBI trimisă Departamentului de Poliție din Riverside a făcut legătura între uciderea lui Bates și crimele comise de Zodiac, descriind-o pe femeia de 18 ani ca fiind cea de-a șasea victimă a evazivului criminal.

În 2021, ofițerul Ryan Railsback, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Poliție din Riverside, a declarat pentru DailyMail.com că unitatea lor de omucideri, în colaborare cu genealogiștii FBI, a exclus orice legătură între crima lui Bates și ucigașul Zodiacului sau orice persoană care ar putea fi identificată ca fiind ucigașul Zodiacului.

Legătura cu o a șasea victimă nu a fost dovedită

Railsback a declarat că memoriul FBI care leagă uciderea lui Bates de ucigașul Zodiacului s-a bazat pe scrisoarea de mărturisire, care în 2016 s-a dovedit a fi un fals. În acel an, cineva a trimis o notă nesemnată și dactilografiată la poliție, dezvăluind că a trimis mărturisirea falsă, care era de fapt un strigăt de atenție din partea “unui tânăr cu probleme”. Railsback a subliniat că cazul Bates rămâne deschis și că există în continuare o recompensă activă de 50.000 de dolari oferită pentru informații care să conducă la o arestare.

Purtătorul de cuvânt al poliției a mai precizat că luna trecută, un avocat din domeniul divertismentului, care ar avea legături cu Case Breakers, a contactat departamentul, spunând că clientul său deținea informații despre cazul Bates și întrebând dacă informatorul ar fi eligibil pentru a primi banii de recompensă, chiar dacă presupusul ucigaș era deja mort.

Railsback a declarat că și-a exprimat interesul pentru aceste informații, dar nu a mai primit răspuns de la avocat. ”Dacă am avea cu adevărat informații că ucigașul Zodiacului ar avea legătură cu Cheri Jo Bates, nu am ascunde acest lucru”, a subliniat el. ”Nu vom ascunde informații, mai ales după 55 de ani.”

O scrisoare cifrată trimisă unui ziar din San Francisco de către ucigașul Zodiacului în 1969 a fost descifrată în 2020 de o echipă de descifratori amatori de coduri din Statele Unite, Australia și Belgia. Potrivit expertului în descifrare de coduri David Oranchak, textul cifrat include: ”Sper că vă distrați mult încercând să mă prindeți. … Nu mi-e frică de camera de gazare, pentru că mă va trimite în paradis cu atât mai repede cu cât acum am destui sclavi care să lucreze pentru mine”.

Se știu puține lucruri despre viața lui Poste, în afară de faptul că a fost căsătorit, a avut un fiu și a lucrat ca zugrav după ce s-a retras din US Air Force, potrivit informațiilor adunate de Case Breakers. În februarie 2016, The Union-Democrat a relatat că Gary Francis Poste, în vârstă de 78 de ani, din Groveland, a fost arestat la locuința sa de pe Merrell Road, fiind suspectat că și-a agresat fizic soția.

Mărturii de la vecini și cunoscuți

O femeie din California care a locuit alături de Poste și de soția sa și de care cuplul a avut grijă în copilărie, în anii 1970 și 1980, a declarat pentru Fox News că acum crede că vecinul ei a fost Zodiaci. Femeia, care și-a dat doar numele Gwen, a spus că Poste a învățat-o să tragă cu arma, mergând uneori în pădure pentru a se antrena la țintă cinci zile pe săptămână.

”În ultimul an în care a fost în grija cuplului, [Gwen] a fost martoră la insensibilitatea și violența lui față de soția sa – o soție care dormea doar pe o canapea”, potrivit Case Breakers. Într-o conversație telefonică recentă între Gwen și văduva lui Poste, care acum are peste 70 de ani și locuiește într-un centru de îngrijireă, bătrâna femeie i-ar fi spus fostei vecine: ”Îmi pare rău că nu am spus polițiștilor despre trecutul lui”.

Un bărbat pe nume Hans Smits le-a spus celor de la Case Breakers că, în ultimii 10 ani, a protejat un ”denunțător al ucigașului Zodiac”, care ar fi scăpat din ”gașca” criminală a lui Poste, despre care se spune că ar fi fost activă în zona High Sierra din California timp de mai multe decenii. ”Acum, în vârstă de 50 de ani și ascuns în nord-vest, [denunțătorul] spune că este furios și rușinat, susținând că psihopatul l-a pregătit pentru a deveni o mașină de ucis”, potrivit grupului de investigație. De asemenea, denunțătorul a afirmat că a fost martor la îngroparea armelor crimei de către Poste.

O femeie pe nume Michelle a declarat că a fost concubina fiului lui Poste și mama nepotului acestuia, care are acum în jur de 30 de ani. Potrivit lui Michelle, atunci când relația ei de 10 ani cu fiul lui Poste s-a încheiat, zugravul a trimis doi membri ai “găștii” sale împotriva ei, ordonându-le să îi spargă geamurile, să o hărțuiască și să o agreseze, iar în cele din urmă a alungat-o din stat.