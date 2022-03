Bucurie fără margini la FC Argeș! Cum l-au „răsplătit” jucătorii pe Andrei Prepeliță după calificarea în play-off

Datorită victoriei obținute la Botoșani, scor 2-1, chiar în ultima etapă a sezonului regular, FC Argeș a reușit ceea ce pentru mulți părea imposibil: . De îndată ce Radu Petrescu a pus punct partidei, în tabăra piteștenilor a început petrecerea.

Andrei Prepeliță, stropit cu apă de jucători după ce a dus FC Argeș în play-off

Nerăbdători să sărbătorească această performanță cu Andrei Prepeliță, jucătorii „au dat buzna” chiar în timpul flash – interviului și l-au stropit cu apă, scandând de bucurie. Simpla prezență în elita campionatului românesc nu este suficientă, însă, pentru tehnician, care țintește o poziție cât mai bună în clasament, dar și finala Cupei României.

„Am reușit o performanță foarte mare. Nu știu pe ce loc suntem, dar să intri în play-off la al doilea an de la promovare nu e puțin lucru. Le mulțumesc jucătorilor și celor care au fost lângă mine și au avut încredere. Mergem să jucăm, nu să facem act de prezență.

Ne bucurăm cu toții, am avut momente în care am suferit, băieții au arătat caracter, au întors rezultatul. Vrem să arătăm că suntem o echipă bună, și să ajungem și în finala Cupei României. Îi iubesc și pe contestatari și pe toți. Am jucat la un nivel înalt.

Am avut presiune la viața mea. Banner-ul pe care l-au afișat la meciul cu Clinceni l-am luat eu, e amintire. Am fost lângă ei și am fost corect cu ei tot timpul. Le-am spus că au valoare și putem face performanță. Suntem un grup frumos, ne bucurăm în seara asta și apoi dăm drumul la treabă. Nu facem petrecere, ne vom recupera și ne pregătim pentru meciul următor”, a declarat Prepeliță, la .

Cum au reușit piteștenii să ajungă în play-off: „Ei au fost speriați, noi n-am avut așa mare presiune”

În altă ordine de idei, Iasmin Latovlevici a identificat elementul – cheie al victoriei uriașe de la Botoșani. Potrivit spuselor sale, teama de a rata play-off-ul – ceea ce s-a și întâmplat până la urmă – a pus stăpânire pe elevii lui Marius Croitoru, mai ales că patronul echipei amenința cu retragerea sprijinului financiar și desființarea echipei.

„Ce a făcut diferența? Ei au fost speriați, noi n-am avut așa mare presiune, n-am jucat în fața propriilor fani. E important că băieții care sunt aici au de demonstrat în fața unor echipe bune și pot prinde și transferuri”, a explicat fundașul de 35 de ani.

La prima sa prezență în play-off, echipa sa va da piept cu CFR Cluj, FCSB, Universitatea Craiova, Farul și FC Voluntari. În schimb, moldovenii le vor avea ca adversare în următoarele nouă runde pe Gaz Metan, UTA, Rapid, Sepsi, Chindia, FC U Craiova 1948, CS Mioveni, Dinamo și Academica Clinceni.