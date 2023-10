FC Barcelona – Real Madrid, ora 17:15, în etapa 11 din La Liga. Bellingham e titular

Marele show al fotbalului spaniol, meciul FC Barcelona – Real Madrid, cel cunoscut peste tot în lumea fotbalului sub denumirea de El Clasico, are loc sâmbătă, 28 octombrie, cu începere de la ora 17:15, în cadrul etapei a 11-a din La Liga. Este partida care an de an aduce față în față cel puțin la nivelul a două jocuri, tur-retur în campionat, dar s-a mai întâmplat frecvent să avem suplimente în Cupa Spaniei sau în Champions League,cel mai bune două formații iberice, ale căror vitrine gem de trofeele dobândite de-a lungul anilor.

Unde se joacă meciul FC Barcelona – Real Madrid

El Clasico din primul act al ediției 2023, se desfășoară sâmbătă, 28 octombrie, de la ora 17:15 pe stadionul Olimpic din Barcelona, marele templu al fotbalului catalan, Camp Nou, fiind în lucrări de renovare și de mbunătățire a stării gazonului. Evident, locația de numai 60.000 de locuri de pe stadionul Olimpic este insuficientă pentru numărul aproape dublu de doritori să asiste pe viu la partidă.

ADVERTISEMENT

Meciul va fi televizat totodată în 140 de țări din lume, la noi de toate cele trei posturi care transmit La Liga, Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport. Evident, suporterii Barcelonei, ne referim aici la posesorii de abonamente, au avut prioritate în obținerea biletelor, madrilenii fiind nemulțumiți de repartiția făcută, dar trebuie să accepte cele câteva mii de bilete, din motive de capacitate a stadionului.

Cine transmite la TV partida FC Barcelona – Real Madrid

El Clasico, marele meci dintre FC Barcelona și Real Madrid, se joacă sâmbătă, 28 octombrie, de la ora 17:15, pe stadionul Olimpic din capitala Cataluniei și va fi transmis în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Dacă nu aveți cum să le vizionați în direct puteți intra pe site-ul FANATIK.RO, pentru a-l urmări în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

La Barcelona sâmbătă, 28 octombrie, vom avea un cer variabil, dar preponderent senin, dar nu va exista nici un moment pericolul ca ploaia să afecteze în vreun fel calitatea spectacolului. Temperatura maximă a zilei nu va sări la ora amiezii la mai mult de 23 de grade, dar e tocmai bună pentru fotbal, mai ales că jocul nu are loc seara, în nocturnă. Arbitrul meciului este Jesus Gil Manzano.

Ce absențe sunt în partida FC Barcelona – Real Madrid, El Clasico al fotbalului spaniol

Cel mai așteptat meci al planetei din acest weekend ar putea fi unul extrem de greu pentru catalani, loviți zdravăn de blestemul accidentărilor. Xavi Hernandez are un singur jucător din cei șase accidentați pe care poate spune că l-a recuperat, pe brazilianul Rapinha, pentru că s-a antrenat joi, dar Lewandowski, de Jong, Pedri, Kounde, Sergio Roberto au șanse sub 10 la sută de a intra. Atacul Barclonei ar putea fi Yamal – Ferrar Torres – Joao Felix.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte Carlo Ancelotti a răsuflat ușurat în privința vedetei sale, , lovit în meciul din Champions League de la Braga. Bellingham va fi pe teren iar ca fundaș stânga va evolua Ferlan Mendy, unul dintre cei doi vorbăreți nemulțumiți de postul lui din echipă, Camavinga, fiind doar pe bancă.

Cote la pariuri la jocul FC Barcelona – Real Madrid

Pentru casele de pariuri El Clasico, primul episod din 2023, FC Barcelona – Real Madrid, este un meci extrem de echilibrat. Prin urmare și cotele sunt aproape la fel. Totuși, catalanii au un foarte ușor avantaj ls victorie, 2,40 față de 2,80 al Realului. Șansă dublă 1X are cotă de 1,45 iar șansă dublă X2 de 1,55. La capitolul goluri over 1,5 nu ajunge nici măcar la 1,20, semn că se așteaptă să se marcheze destul de mult.

ADVERTISEMENT

Este unul dintre meciurile cu o fantastică istorie în timp, plecând din anul 1901. FC Barcelona a reușit să câștige de 118 ori iar Real Madrid doar de 105 ori. De 62de ori nu a existat învingător între cele două mari forțe ale fotbalului spaniol. Este permanent meciul care contează cel mai mult an de an pentru suporterii celor două echipe, care mereu au pregătit coregrafii impresionante.