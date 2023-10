FC Botoșani – FCSB 0-1, în etapa 12 din SuperLiga. Lixandru deschide scorul

Meciul FC Botoșani – FCSB are loc sâmbătă, 7 octombrie, cu începere de la ora 21:30, în cadrul etapei a 12-a din SuperLiga. Este partida dintre David și Goliath, pentru că moldovenii lustruiesc bine ultimul loc din prima divizie iar oaspeții sunt nimeni altul decât liderul campionatului, o echipă aflată într-o perioadă bună, chiar dacă ultima etapă a făcut doar 2-2 acasă cu U Cluj.

Unde se joacă meciul FC Botoșani – FCSB

Întâlnirea FC Botoșani – FCSB se dispută sâmbătă, 7 octombrie, de la ora 21:30, în etapa a 12-a din SuperLiga, pe stadionul Municipal din localitatea moldoveană. Venirea FCSB a fost mereu un prilej de mare interes pentru iubitorii fotbalului din Botoșani, care mai mult ca să îi vadă pe oaspeți decât să îi încurajeze pe favoriții lor.

Vor fi prezenți și cei puțin o sută de suporteri de la București. Interesant este că deși se știu foarte bine relațiile de colaborare dintre patronii celor două cluburi, Valeriu Iftime și Gigi Becali, latifundiarul din Pipera cumpărând de -a lungul timpului mai mulți jucători de la Valeriu Iftime și de aici suspiciunile că FC Botoșani se predă ușor aproape de fiecare dată totuși stadionul este aproape plin de fiecare dată.

Cine transmite la TV partida FC Botoșani – FCSB

Partida FC Botoșani – FCSB se joacă sâmbătă, 7 octombrie, de la ora 21:30, în etapa a 12-a din SuperLiga, pe stadionul Municipal din localitatea moldoveană și va fi transmis în direct pe micile ecrane pe posturile TV Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Botoșani sâmbătă, 7 octombrie, va fi o vreme superbă pentru această perioadă a anului, pentru ca 24 de ore mai târziu, adică duminică, 8 octombrie, să se schimbe radical, cu vânt și ploaie. Va fi o temperatură agreabilă la ora amiezii, în jur de 24 de grade, evident însă că la ora meciului vor mai fi doar în jur de 18-19 grade. un arbitru extrem de conrestat de cei de la FCSB.

Ce jucători lipsesc din confruntarea FC Botoșani – FCSB

Pentru FC Botoșani fiecare meci de acum înainte pare infinit mai greu ca urmare a faptului că echipa nu a reușit nici o victorie în primele 11 etape și are perspective foarte reduse de a face acum acest lucru, adversarul fiind foarte puternic. Sunt absenți în continuare doi jucători cheie, Sadiku în apărare și Mailat, golgeterul echipei din sezonul trecut.

Tot doi jucători lipsesc și la FCSB pentru acest meci. Unul este Vlad Chiricheș, care se știe că atunci când devine indisponibil durează mult refacerea pentru că, de regulă, problemele lui sunt de natură musculară iar al dollea fundașul stânga Radunovic, suspendat o etapă.

Cote la pariuri la jocul FC Botoșani – FCSB

Este cât se poate de normal ca FCSB să primească statutul de echipă favorită, pentru că gazdele sunt codașele SuperLigii iar oaspeții echipa de pe primul loc. Totuși, acest decalaj nu a dus la unul la fel de evident și în privința cotelor. FCSB are 1,90 la victorie iar FC Botoșani 3,40. Șansă dublă X2 are cotă de 1,22 iar șansă dublă 1X cotă de 1,90. Se așteaptă lejer minim două goluri în meci, are cotă 1,25 iar la capitolul goluri FC Botoșani are cotă de 1,40.

FCSB are o tradiție zdrobitoare în meciurile de la Botoșani, unde din 13 meciuri gazdele nu au reușit să câștige niciunul. Există doar două rezultate de egalitate și nu mai puțin de 11 victorii pentru bucureșteni, ceea ce a întărit suspiciunea conform căreia ar fi o strânsă legăturâ între patronii celor două cluburi, înclusiv în privința punctelor.